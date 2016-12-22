Яковлев, Гатагов и другие таланты, которых мы потеряли

Блог «Vanity Fair» – о восходящих звездочках пятилетней давности, которым так и не удалось вырасти в высококлассных футболистов.

В 2008 году в первый и единственный раз эксперты единогласно выбрали лучшим молодым футболистом Алана Дзагоева. В 2012 премия не вручалась. Поэтому оценивать тогдашние наши таланты для полноты картины удобнее за промежуток с 2009-го по 2011-й, чтобы избежать случайных вспышек при рассмотрении одного года. «Первую пятерку» можно получить только один раз – на то она и первая. После побед Дзагоев, Щенников и Яковлев в списках не фигурируют.

Футболистов, дважды попадавших в топ-5, пятеро. Яковлев и Кокорин были в числе претендентов и за год до победы (Кокорин – с натяжкой). Остаются Гатагов («Локомотив»), Гошоков из нальчикского «Спартака» и Махмудов из «Спартака» московского. Все они, кроме постоянно критикуемого Кокорина, сейчас выглядят слабее других подававших надежды футболистов. Те шестеро, что попадали по разу (плюс совсем уж закадровый Смолов) стабильно играют в основе клубов РФПЛ.

В талант Павла Яковлева поверил Валерий Карпин. В дебютном сезоне вингер выходил в половине матчей, забив 4 мяча. В середине следующего, не выдержав конкуренции, ушел в аренду в «Крылья Советов». Забивая в каждом третьем из 12 матчей, Яковлев был выбран игроком года в Самаре и получил «Первую пятерку». На следующий год Павел, опять проиграв конкуренцию, вернулся в «крылышки», где за длинный переходный сезон забил еще 5 мячей.

Еще три сезона оставался игроком обоймы «красно-белых», с каждым годом выходя на поле все реже. Аренда в «Мордовию» и очередное возращение в Самару не помогли реанимировать карьеру. Под занавес летнего трансферного окна разочаровавшийся в Яковлеве с Паршивлюком «Спартак» отдал обоих «Анжи». Если Сергей сразу застолбил место в основе, то Павел и в Махачкале выскочил пока всего трижды. К моменту получения «Первой пятерки» у Яковлева было 8 голов в 32 матчах. После – 12 в 106.

Эмина Махмудова мы потеряли совсем. После развала раменского «Сатурна», где Махмудов в 18 лет был игроком основы, талантливый юноша перебрался в «Спартак». Поначалу играл и в Москве, но недолго. Как и Яковлева, его арендовали «крылышки». В 2014-м самарцы выкупили контракт, но вылетели в ФНЛ. Пришедшему Веркаутерену Махмудов оказался не нужен. Два сезона Эмин толком не играл, пока не расторг контракт, перебравшись в Саранск. Там игра вроде пошла, но «Мордовия» вылетела в ФНЛ, оставив Махмудову только долги по зарплате.

Этим летом хавбек решился на коренные перемены. Сперва перебрался в Португалию, затем сменил гражданство на азербайджанское. Новой сборной Эмин помог победить Сан-Марино и получить 4 плюхи от Северной Ирландии. «Боавишта» идет на том же 14-м месте, где финишировала в прошлом году. В последнее время Махмудов стал выскакивать на замены – видимо, притерся.

Когда речь заходит об Алане Гатагове, в первую очередь вспоминается эпичный промах Алана с полуметра по пустым воротам. А как все начиналось – лучший игрок мемориала Гранаткина, 18-летний парень, ворвавшийся в основу «Локомотива» ярче Миранчука. Два года Гатагов был игроком основной обоймы, но с переходом на систему весна-осень что-то переклинило. Гатагов перешел в «Динамо», где отыграл полчаса за два года. Не играл толком и в арендах в Томске и Махачкале, но всюду, где появлялся, умудрялся забить.

Гол Гатагова в дебютном матче за казахстанский «Иртыш» пяткой через себя даже попал в рейтинг The Guardian, но на этом подвиги Алана закончились. В «Таразе» хавбек играл совсем уже эпизодически, после чего перебрался в еще более мощный чемпионат Эстонии. Там дела у Гатагова идут хорошо – его «Левадия» взяла «серебро», а сам Алан стабильно выходил на поле плечом к плечу с Антоном Миранчуком. Резервист «Локо» наколотил 14, Гатагов забил дважды.

Юрий Красножан постепенно подводил Арсена Гошокова к основе. Первый год – выходы на замены. На второй Гошоков отыграл три матча в основе и забил. На третий был полноценным игроком обоймы, отличившись дважды. Эффектный гол в ворота ЦСКА помог взять «золото» «Зениту», а Арсен попал в число номинантов на «Первую пятерку». С уходом Красножана закатилась звезда Гошокова и всего «Спартака». Арсен играл регулярно, несколько раз забил и снова номинировался, но в итоге Нальчик вылетел. Гошоков остался возвращать клуб в вышку.

Зимой 2014-го после окончательно краха «Спартака» перебрался в «Урал», но так ни разу и не сыграл за «шмелей». Аренда в родной Нальчик не помогла – даже в ПФЛ Гошоков забил лишь один гол. На следующий год «Урал» сбагрил форварда в новую аренду в почти безнадежный «Камаз». Челнинцы благополучно вылетели из ФНЛ, а Арсен опять забил всего однажды. С момента отзаявки из «Камаза» одновременно с окончанием срока контракта с «Уралом» о Гошокове ничего не слышно.