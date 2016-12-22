Лучше чем Адриано. Форварды для Московского «Спартака»

Дзадза отказался от перехода в «Спартак», в подписание Депая верят немногие, а возможный переход Луиза Адриано критикуют все кому не лень, предлагаем несколько альтернативных вариантов, которые устроят всех.

«Не верю, что такой глупый трансфер может состояться. Если этот трансфер состоится, это будет подчеркивать, что тот, кто принял соответствующее решение, или полный идиот, или коррупционер.

Я давно знаю этого игрока. Насколько помню, он дебютировал в «Шахтере» в матче с донецким «Металлургом», который я курировал. И не зря Луис Адриано ушел из «Шахтера» за восемь миллионов евро, хотя «Шахтер» продавал футболистов и за 40 миллионов, и за 50.

Надо понимать, что в «Шахтере» на Луиса Адриано работали все бразильцы, а их в команде было очень много. Единственная футбольная отличительная черта Луиса Адриано – он быстрый футболист. «Спартак», любящий доминировать на поле, может столкнуться с тем, что в очередной раз выбросит деньги на ветер.

Примерно год назад Луиса Адриано предлагали в Китай, но даже там от него отказались. Разве «Спартаку» нужен за миллионы долларов игрок, сыгравший в этом сезоне 120 минут, не забивший ни одного гола и не отдавший ни одной голевой передачи? Это было бы по-русски.» – Дмитрий Селюк

Именно так отреагировал на информацию о переходе бразильского форварда «Милана» в »Спартак», известный футбольный агент Дмитрий Селюк, представляем несколько вариантов, которые устроят даже его.

Вацлав Кадлец/ 24 года

«Спарта»/Чехия

В Чехии, внимание на этого талантливого парня обратили с очень юных лет, выступления за сборные своей страны Вацлав начал с возрастной категории U-16, а уже спустя 2 года, в 2010-м вышел на поле в футболке главной команды страны.

За 6 лет выступлений на его счету оказалось всего 15 матчей, поскольку он подходил для выступлений за молодежные сборные, ведь там он был более необходим. Отличные данные для форварда: рост 180, правша, техничный и быстрый, за него боролись многие клубы Европы, а оказался Кадлец всего лишь в «Айнтрахте».

В чемпионате Германии, как и в последующем Датском, у Вацлава дела шли далеко не лучшим образом, потому он дважды возвращался в родную «Спарту» где его знают, любят, и где у него получается забивать. Для «Спартака» Вацлав стал бы отличным приобретением ведь при желании он может играть не только в центре нападения, но и на флангах, дополняя Промеса с Зе Луишем.

Йелле Воссен / 27 лет

«Брюгге»/ Бельгия

Практически идентичный Кадлецу футболист, но с более успешной карьерой и опытом выступлений в Английском «Чемпионшипе». За сборные выступает с команды 15-летних, а за основу Бельгии провел 12 матчей, забив 2 мяча, выиграть конкуренцию у Лукаку дело непростое, а потому никого не должно смущать число матчей.

Йелле является воспитанником «Генка», проведя за команду в общей сложности более 200 матчей и забив сотню мячей. Первым зарубежным клубом в карьере бельгийца стал английский «Мидлсборо», взявший форварда в аренду, за 40 матчей в «Чемпионшипе» игрок отличился 9 раз.

Видимо форвард понравился англичанам, ведь в 2015-м его выкупил «Бернли», правда шанса заиграть в команде он так и не получил. Вернувшись в Бельгию, в «Брюгге», форвард вновь заиграл на высоком уровне, регулярно поражая ворота соперника как во внутреннем первенстве, так и в Еврокубках.

Эммануэль Эменике/29 лет

«Фенербахче»/Турция

Нигерийский форвард прекрасно знаком фанатам Московского клуба, ведь он выступала за «Спартак» с 2011 по 2013 года, однако при первой же возможности вернувшийся в Турцию. Уже выступая за «Фенербахче», Эмма не исключил возможность возвращения в «Спартак» в будущем, и похоже, что это время настало.

«Спартак» нуждается в хорошем форварде, коим Эмма является без всяких сомнений, ему знакома команда, чемпионат, потому времени на адаптацию не потребуется. Переход в стан «красно-белых» сейчас необходим и самому игроку, ведь совсем недавно он был отстранен от тренировок главным тренером.

«Вы знаете, что в каждом клубе есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Они действуют для всех сотрудников: игроки, тренерский штаб, другие сотрудники клуба. Каждый человек должен подчиняться этим правилам. Но они думали, что могут продолжать жить по своим правилам. Мне это не нравится»,—Дик Адвокат

«Спартак» мог бы взять Эмму в аренду, сэкономив большие деньги, ведь за трансфер Адриано придется заплатить 7 млн. евро + у бразильцы большая зарплата, чего не скажешь о футболисте из Нигерии.

Лукаш Теодорчик / 25 лет

«Андерлехт» / Бельгия

Права на польского форварда принадлежат Киевскому «Динамо», но в текущем сезоне игрок защищает цвета бельгийскому «Андерлехта», и надо признать, что защищает весьма успешно.

В Киев игрок прибыл из польского «Леха» и за 42 матча отличился 16 раз. Перебравшись в чемпионат Бельгии игрок сходу стал забивать за новый клуб, забивать много, и «Андерлехт» уже объявил о желании выкупить трансфер игрока всего за 5 млн. евро, по условиям аренды, чтобы в дальнейшем продать его минимум за 20 млн.

«Конечно, мы видим как играет Теодорчик в Андерлехте, жалеем, что отпустили. Вопрос в другом: был бы он так же мотивирован выступая за нас, был бы ли у него шанс себя проявить. Эти вопросы к главному тренеру. Что Теодоричка, что Бельханду я отпустил по рекомендации тренера. Можно даже сказать, что мы отдали Лукаша в срочном порядке». – Игорь Суркис.

Футболом Лукаш начал заниматься в клубе «Вкра», из своего родного города Жиромина, клуб скромный, а амбиции у игрока были высокие, перейдя в «Полонию», игрок в скором времени дебютировал в чемпионате Польши. Лукаш мастер дебютов и во всех своих командах и сборных сумел сходу произвести хорошее впечатление, будь то забитые мячи, или же голевые передачи.

Фото: globallookpress​.com