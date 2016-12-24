«ПСЖ», «Боруссия» и еще 3 клуба для Хамеса

Хамес Родригес довольствуется ролью запасного, и перспектив заиграть в «Реале» на прежнем уровне у него крайне мало. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выбирает подходящую команду для колумбийца.

Проблему Хамеса Родригеса в «Реале» мы затрагивали пару месяцев назад, касаться причин сложившейся ситуации мы больше не будем. Клубный чемпионат мира в который раз показал, что Зидан не нуждается в Хамесе. «Реал» выиграл Мундиаль, а наш герой получил за два матча лишь 14 минут игрового времени (и то в финальной схватке с японцами Зидан предпочел Хамесу Иско и Ковачича).

На сайте испанской Marca был проведен опрос среди болельщиков на предмет «нужно ли Хамесу уйти из команды?», и 57% респондентов ответили утвердительно.

Чего хочет Хамес? Играть много, получать достаточно практики. Давайте рассмотрим, какие клубы могут быть заинтересованы в колумбийце.

«Челси»

«Челси» на вершине: синие единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ – с топ-менеджером у руля и с потенциально большой суммой на руках для крупного трансфера. На днях Оскар подтвердил свой трансфер в «Шанхай СИПГ», сумма сделки – 60 миллионов фунтов. Британский таблоид Mirror недавно подтвердил интерес «Челси» к Хамесу.

Позиционно для Хамеса есть отличная роль: узкая зона на правом фланге, где он может в полной мере реализовать потенциал атакующего полузащитника. Справа колумбиец способен зеркально отражать действия Азара, играющего на левом фланге, и поддерживать страйкера Диего Косту в тактической формации 3-4-3. Это идеальный вариант: Родригес получает свободу для креатива, а потенциальная близость к штрафной позволит колумбийцу участвовать в голевых атаках максимально продуктивно.

Возможная проблема заключается в том, что у «Челси» уже есть два топ-игрока, находящихся в форме и относящихся к той позиции, на которую, возможно, будет претендовать Хамес – это Виллиан и Педро. Испанец с самого начала сезона был важным игроком для Конте, а бразилец в новых красках раскрылся совсем недавно.

Подходит ли Хамес «Челси»? Безусловно. Действительно ли лондонцам необходимо потратить более чем 50 миллионов на трансфер колумбийца? Не факт... но когда это останавливало «Челси»?

«Манчестер Юнайтед»

Mirror настаивает на том, что второй претендент на Хамеса – это «Манчестер Юнайтед», а другой таблоид (Manchester Evening News) уверен: Моуринью лично желает видеть колумбийца в своей команде.

Последние успехи «красных дьяволов» тесно связаны с переходом на 4-3-3. Данная формация позволяет Полю Погба активно передвигаться из линии полузащиты в атакующую треть, соответственно, в подобном расположении для Родригеса нет очевидной роли на поле (если, конечно, он не постарается вытеснить из основного состава Андера Эрреру, который пока что неприкасаемый).

В идеальном мире лучшей ролью для Хамеса в команде Моуринью был бы правый фланг атакующей трети. Но сейчас именно на этой позиции активно проявил себя Джесси Лингард – очень скоростной игрок, рывки которого здорово усиливают команду. Кроме того, недавно Моуринью начал использовать в этой роли и Генриха Мхитаряна. Вряд ли «Юнайтед» остро нуждается в Хамесе, только если на уме у Моуриньо нет идеи перестройки. Лингард не хуже Родригеса, особенно в скорости, а возможно, что англичанин способен быть даже более эффективным при подобной тактике. Да и Мхитарян проявил себя более чем отлично. Сомневаюсь, что сам Хамес захочет переходить в команду, где для него нет места. Сделать так – наступить на старые грабли.

«ПСЖ»

Хамес Родригес уже играл во французском чемпионате за «Монако», сейчас же уже не в первый раз появляются слухи о возможном переходе игрока в «ПСЖ». Летом, когда менеджером команды стал Унаи Эмери, парижане намеревались выложить за колумбийца около 100 миллионов евро, но, к сожалению, сделка так и не состоялась.

В Испании Эмери активно использовал 4-2-3-1, в «ПСЖ» сделал изменения в центре поля, и тактическая формация приобрела вид 4-3-3. При желании для Хамеса можно найти верное местечко. К тому же, Анхель Ди Мария и Лукас Моура достаточно универсальны, соответственно, запросто можно попробовать колумбийца в разных ролях. К тому же, ставка на Родригеса будет более надежной, нежели на Хесе, Бен Арфа или Пасторе.

Если интерес «ПСЖ» еще не иссяк, это может стать взаимовыгодной сделкой для обеих сторон. Парижане вряд ли пожалеют денег как на сам трансфер, так и на зарплату игроку. Взамен Хамес сможет дать жару в атаке парижан, у которой не все идеально. Посмотрите сами – 33 забитых мяча «ПСЖ» смотрятся просто смешно против 54 забитых «Монако». Ранее о подобном и речи не шло!

«Боруссия Дортмунд»

Тактическая схема «Боруссии» варьируется в этом сезоне между 3-4-3 и 4-1-4-1. Хамес идеально вписался бы в модель дортмундцев. Быстрый, наступательный футбол, с большим количеством движения в завершающей фазе – это именно, что подходит колумбийцу.

Дембеле с Ройсом в тандеме обеспечивают снабжение и поддержку Обамеянгу. Родригес в идеале мог бы стать стартером атак «Боруссии», плюс я бы отметил слишком юный возраст Дембеле. Стоит ли настолько рассчитывать на 19-летнего парня? А трио Хамес-Ройс-Обамеянг могло бы добиться внушительного успеха.

Обамеянг уже неоднократно намекал о своем желании перейти в «Реал». Этой зимой команды не смогут провернуть сделку из-за трансферного эмбарго мадридцев. Но есть несколько вариантов: возможно, команды заключат устное соглашение: «Мы сейчас вам Хамеса, а вы нам летом Обамеянга». Или же летом, если Родригес никуда не уйдет, Обамеянг будет включен в сделку по Хамесу.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» идет в турнирной таблице сразу за лондонским «Челси». «Мерсисайдцы» используют 4-3-3, играя в наступательный футбол, с креативным центром и с достаточно узким фронтом атаки.

У Хамеса нет такой скорости, как у Садио Мане, но стилистически он очень схож с Лалланой. Почему бы не поменять возрастного Адама на более подвижного и молодого Хамеса Родригеса? «Ливерпуль» не любит тратить баснословные суммы на трансферы, но деньги у клуба имеются, как и у любого гранда АПЛ.

Большой процент владения мячом, быстрые переходы и хорошая ротация – все это и не только доказывает, что Хамес вполне пригоден для «Ливерпуля» и его тактической формации.

Хамесу нужно уходить, так как предпосылок, что он будет получать игровую практику в «Реале», не осталось. Даже среди запасных Зидан отдает предпочтение не колумбийцу, а Иско и Ковачичу. Уходить нужно прямо сейчас, тем более, топ-клубы всегда готовы раскошелиться на приличную сумму. Тяжело будет понять Родригеса, если он останется в клубе до лета, учитывая спрос на него среди лучших команд Европы.