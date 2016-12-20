Карлос Тевес: путь из трущоб до самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Китайские клубы-толстосумы продолжают насыщать свой чемпионат игроками топ-уровня. Новой звездой Поднебесной должен стать Карлос Тевес, который готовится сменить родную «Бока Хуниорс» на «Шанхай Шеньхуа».

Китайские клубы-толстосумы продолжают насыщать свой чемпионат игроками топ-уровня. Новой звездой Поднебесной должен стать Карлос Тевес, который готовится сменить родную «Бока Хуниорс» на «Шанхай Шеньхуа».

Карлос Тевес – известный всему миру аргентинский нападающий. Родился Карлитос 5 февраля 1984 года в Буэнос-Айресе и воспитывался в семьей своей тети, после того, как в раннем возрасте остался без родителей. Жил Тевес в очень криминальном районе и стояв на распутье между выбором в пользу преступного будущего и футбольного, сделал выбор в пользу второго варианта и, как видим, не прогадал.

Начинал свою карьеру футболиста Тевес в «Олл Бойс», откуда перешел в «Бока Хуниорс», где в роли взрослого футболиста дебютировал в возрасте 16 лет. Это было 21 октября 2001 года в матче против «Тальерес». В составе аргентинского клуба, до своего перехода в бразильский «Коринтианс», он достиг больших успехов. Тевес выиграл аргентинскую Примеру в 2003, Кубок Либетадорес и Межконтинентальный Кубок в том же году, а также Южноамериканский Кубок в 2004 году. Удостаивался он и личных наград. В 2003 и 2004 годах он признавался лучшим футболистом в Южной Америке и Аргентине. В 2004 он был также назван лучшим спортсменом года.

В январе 2005 года Карлос Тевес перебрался в бразильский «Коринтианс», а сумма его трансфера составила по разным оценкам от 16 до 22 миллионов долларов. Этот переход стал самым дорогим на территории Южной Америки. Тевеса не сразу приняли, учитывая что он аргентинец. Однако, по ходу выступления в составе бразильского клуба Карлитос заработал уважение и капитанскую повязку и помог своей невероятной игрой выиграть «Коринтианс» национальный чемпионат. Сам Тевес получил по итогам того сезона звание лучшего игрока турнира и стал первым небразильским футболистом, который получил это звание со времен Элиаса Фигероа. Карлитос сумел повторить и другое достижение чилийца, став лучшим игроком Южной Америки в третий раз подряд.

В августе 2006 года стало понятно, что Тевес продолжит карьеру в Европе и очень много говорилось о возможном переходе в «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Однако, в последний день трансфеного окна Тевес вместе с другим аргентинским талантом – Хавьером Маскерано, перебрались в состав лондонского «Вест Хэма», шокировав весь футбольный мир и породив много слухов об истинных причинах этого трансфера.

Так или иначе, Тевес стал игроком «Вест Хэма», где по мнению коллег и издания Hammers News получил звание игрока года, а своей игрой помог «молотобойцам» избежать вылета. Более того, именно он забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в том сезоне и спас тем самым команды от понижения в классе. И после своего дебютного сезона в Англии, в составе «Вест Хэма», Тевес отправился на повышение и вошел в состав «Манчестер Юнайтед».

Поклонники «Юнайтед» были очень рады приобретению столь классного форварда, как Тевес, который пополнил мощную атакующую линию команду, присоединившись к таким игрокам, как Криштиано Роналду и Уэйн Руни. И в первом же сезоне в составе манкунианцев Тевес выиграл титул чемпионов АПЛ и Лигу Чемпионов. В чемпионате Англии он стал вторым бомбардиром в команде, после Роналду. Всего в составе «Юнайтед» Тевес выиграл 2 титула чемпионов Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лигу Чемпионов и Клубный Чемпионат Мира.

Правда, союз «Юнайтед» и Тевес длился недолго – всего два года. Именно на этот срок и был арендован футболист у компании «Media Sports Investments» (MSI), которой и принадлежали права на футболиста. По окончании срока аренды аргентинец стал свободным агентом и подписал контракт с «Манчестер Сити», который как раз богател на глазах и не скупился на солидные финансовые предложения, для привлечения игроков с мировым именем к себе в состав. Переход Тевеса в стан врага никоим образом не порадовал болельщиков «Манчестер Юнайтед», а сам «Сити» подливал масла приветственными плакатами в городе.

Поклонники же «Сити» были несказанно рады такому приобретению. Их клуб все больше пополнялся топ-футболистами и амбиции на этом фоне только и делали, что росли. Сам Тевес на протяжении первого сезона трижды признавался болельщиками игроком месяца в клубе, а один раз был награжден аналогичным призом по мнению премьер-лиги. По итогам кампании он был признан лучшим игроком года в клубе и получил две престижные индивидуальные награды, а на второй сезон в «Сити» он получил капитанскую повязку.

За время своего выступления в «Сити» Карлитос по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Однако, его карьера складывалась далеко не самым идеальным образом в составе «Манчестер Сити». У Тевеса были разногласия с главным тренером Роберто Манчини и его даже отстраняли от команды. А болельщики «Сити» так возненавидели Тевеса за инцидент в матче с «Баварией», что объединились с болельщиками «Манчестер Юнайтед» и устроили акцию «Trash your Tevez shirt», в ходе которой по городу колесили мусоровозы с символиками обоих клубов и ненавистники Тевеса выбрасывали туда свои футболки с фамилией футболиста. Был момент, когда Тевес мог сменить футболку «Сити» на майку «ПСЖ». Стороны согласовали условия, но сам Тевес отказался от переезда в Лигу 1. Сам он хотел перейти в «Милан», но этому трансферу помешали уже разногласия сторон в переговорах о переходе.

В результате аргентинец покинул «Сити» только в 2013 году, когда перебрался в стан туринского «Ювентуса», где быстро превратился в одного из лидеров команды и очень незаменимого игрока. В Италии Карлитос успел завоевать четыре трофея – два чемпионских титула и по разу национальный кубок и Суперкубок. Кроме того, Тевес дошел с туринцами до финала Лиги Чемпионов в 2015 году. Но тот матч «Ювентус» проиграл каталонской «Барселоне».

В 2015 году Тевес вернулся на родину, в состав «Бока Хуниорс», где он планировал завершить, наконец, карьеру. Тевес изначально мечтал завершить ее именно в этом клубе, хотя во время своего пребывания в Европе говорил даже о желании завязать с футболом годам к 28. Но, в итоге, сейчас Тевесу 32 года и он готовится к тому, чтобы стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Виновниками этого должны стать, само собой, китайцы, которые обладают сейчас огромными финансовыми возможностями и всячески разрывают трансферный рынок. Ранее было объявлено о том, что бразилец Оскар перебирается в «Шанхай СИПГ» из лондонского «Челси» за 60 миллионов фунтов, а его контракт в Китае предусматривает 400 тысяч фунтов в неделю. Другой же китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» предложил Тевесу 615 тысяч фунтов в неделю и, как сообщается, аргентинец должен в ближайшее время пополнить состав клуба из китайской Суперлиги и в минувшем туре чемпионата Аргентины Карлитос попрощался со своими болельщиками.

Напомню, что в ночь с воскресенья на понедельник «Бока Хуниорс» принимал на своем поле «Колон» и переиграв соперника со счетом 4:1 сохранил единоличное лидерство в турнире. Тевес в той встрече отметился победным голом и передаче на партнера в случае с первым мячом. На 90 минуте Карлитос был заменен под овации трибун. А один из болельщиков даже выбежал на поле и на коленях умолял Тевеса остаться. Другие поклонники Карлитоса пришли на стадион с плакатами, которые призывали Тевеса остаться в «Бока Хуниорс». Однако, судя по всему, все уже решено и в скором времени будет объявлено официально о переходе Тевеса в чемпионат Китая, где он сможет хорошенько заработать себе на постфутбольную жизнь.

Напоследок предлагаю вспомнить голевые успехи футболиста во всех его клубах.

«Бока Хуниорс», 2001-2004 , 110 игр, 38 голов.

«Коринтианс», 2005-2006 , 76 игр, 46 голов.

«Вест Хэм», 2006-2007 , 29 игр, 7 голов.

«Манчестер Юнайтед», 2007-2009 , 99 матчей, 34 гола.

«Манчестер Сити», 2009-2013 , 148 игр, 73 гола.

«Ювентус», 2013-2015 , 95 игр, 50 голов.

«Бока Хуниорс», 2015- , 17 игр, 9 голов.