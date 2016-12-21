Новый Сычев, «Барселона» на Канарах и другие испанские неожиданности

Примера уходит на каникулы до Рождества. Вооружившись статистикой, блог Vanity Fair выделяет главные сюрпризы осенней части испанского чемпионата.

«Барселона» на Канарах

Беглый взгляд на турнирную таблицу не даст вам поводов присмотреться к «Лас-Пальмасу». Островитяне скромно держатся в середине таблицы. Однако демонстрируемый командой футбол предполагает более высокое место. Кике Сетьен, возглавивший команду после нескольких лет в заштатном «Луго», сразу поставил комбинационный футбол.

«Лас-Пальмас» и в прошлом году был среди лидеров по владению мячом и числу передач, уступив «Реалу» с «Барсой». При Зидане «сливочные» меньше возятся с мячом, а островитяне напротив добавили в искусстве тики-таки. Подопечные Сетьена делают почти 500 коротких передач за игру, уступая только «Барселоне». Владение мячом – 57,4%. Больше только у той же «Барсы» и «Севильи».

По точности передач канарцы тоже третьи, с 85% они идут сразу за «Реалом» и «Барселоной». Зная это, уже не удивляешься, что второй в лиге по аккуратности пасов после Тони Крооса – опорный хав островитян Роке Меса. 92% его передач находят адресата. До кучи именно на подопечных Сетьена фолят чаще всего в лиге. Видимо, то, что прощают Иньесте с Модричем, какому-то там «Лас-Пальмасу» спускать стыдно. А самый пасующий игрок чемпионата – Стивен Н'Зонзи. Не случайно к хавбеку «Севильи» присматриваются в Турине, готовя 30 миллионов.

Непредсказуемость или несыгранность?

В прошлом сезоне Луис Суарес забил 9 мячей с пасов Месси. Уругваец с Неймаром ассистировали друг другу по 7 раз. Пока до тех показателей МСН не дотягивает. Месси трижды забил с пасов Неймара и столько же раз помог забить Суаресу. Возможно, отчасти быть эффективным Суаресу мешают офсайдные ловушки. За 15 проведенных матчей Луис залез в положение вне игры 26 раз, посвятив это выдающееся достижение Дмитрию Сычеву.

Атакующая тройка «Реала» в этом сезоне нечасто оказывается в полном сборе, поэтому все представители BBC где-то за пределами рейтинга. Гризманну три раза ассистировал соотечественник Гамейро, а Пабло Пьятти трижды нашел пасом лучшего бомбардира «Эспаньола» Херарда Морено. Позади почти полсезона, но игрокам атаки Примеры пока далеко до Мамаева со Смоловым.

Опасная «Малага», грубиян Андоне и пожелтевший Аморебьета

Трудно сказать, во что играет «Малага», но футболом назвать это точно сложно. В 16 турах плетущийся во второй десятке клуб нахватал 5 прямых удалений при полусотне «горчичников». И фолят ведь «анчоусы» редко. Меньше них нарушают правила только тройка грандов и «Лас-Пальмас». Хуанде Рамос выпестовал настоящую банду. Не хватает Ласины Траоре, которого как раз отправляют в «Малагу» слухи. Мирный ивуариец добавит спокойствия.

Но главный костолом обитает не в рядах «анчоусов». Защитник «Спортинга» Фернандо Аморебьетта нахватал уже 10 «горчичников» за 14 туров. Нетрудно догадаться, что два оставшихся он пропустил по причине дисквалификаций. В среднем на то, чтобы предупредиться, венесуэльцу требуется ровно 2 часа. Вернблум молча завидует.

Справедливости ради, фолит Аморебьета обычно по делу, чего нельзя сказать о молодом форварде «Депортиво» Флорине Андоне. Румын нарушает правила чаще, чем каждые полчаса, с 47 фолами гордо возглавляя рейтинг хулиганов. Но агрессивный стиль помогает забивать. За 6 голов Андоне готовы простить буйный нрав, тем более что в карточки он обычно не выливается.

Когда стены и голова не помогают

«Осасуна» в принципе выглядит невзрачно, осев на самом дне. Но дома памплонцы особенно несостоятельны. В 8 турах команда пока еще Хоакина Капарроса забила всего 4 мяча, зацепив только пару ничьих. А кто король выездов? Однозначно «Барселона». Каталонцы выиграли лишь половину из 8 домашних матчей, зато в гостях взяли 19 очков из возможных 24.

Когда ты абсолютный топ лиги по числу выигранных верховых единоборств и играешь в центре нападения, логично предполагать, что ты забиваешь хотя бы на уровне Дзюбы. Но лучшему бомбардиру «Алавеса» о лаврах форварда «Зенита» приходится только мечтать. Каждые 8 минут Дейверсон выпрыгивает, чтобы схлестнуться с кем-нибудь в верховой дуэли.

Полторы сотни единоборств на втором этаже, и в 78 из них воздух был за за бразильцем. А в сухом остатке – всего 1 гол, забитый головой. Ногами Дейверсон забил 4. Так стоило ли столько бодаться? Несложно догадаться, где форвард нахватал свои 7 «горчичников», учитывая строгость нынешних арбитров к расставленным локтям.

Привет «Реалу» от Адана и феномен Очоа

Очередной ненужный воспитанник «сливочных» совершает больше всех сэйвов в Примере. Просидевший лучшие годы на скамейке в Мадриде Антонио Адан выручает 4,3 раза за игру. Справедливости ради, 31 из 68 сэйвов пришлись на удары из-за штрафной. У второго в рейтинге (Рулли, «Реал Сосьедад» – 23 таких сэйва, у третьего (Пачеко, «Алавес») – 19.

Интересно, почему по воротам «Бетиса» так часто бьют издали. Либо опорная зона недорабатывает, либо Адан засыпает. Либо форварды соперника боятся Аиссу Манди. Алжирский новичок «Бетиса» за 12 проведенных матчей успел сблокировать 16 ударов. По сэйвам после ударов, нанесенных из вратарской, вне конкуренции обладающий феноменальной реакцией Гильермо Очоа («Гранада»), и он же чаще всех тащит удары из пределов штрафной. Адан здесь второй.

Наследники Кержакова

По ударам впереди планеты всей Роналду (68) и Месси (64). Мастер дальних ударов – воспитанник «Барселоны» Сандро Рамирес, перебравшийся в «Малагу», на счету которого 28 ударов из-за штрафной. Имеет право – 3 гола из своих 7 он забил как раз такими ударами. Столько же – по 3 – забили из-за штрафной Месси и хорватский форвард «Спортинга» Дуйе Чоп.

Оправдать вингера «Гранады» Андреаса Перейру сложнее – ни один из 25 его дальних ударов не стал результативным. Причем в отличие от Рамиреса Перейра штрафные не бьет. Роналду подтверждает реноме игрока касания. чаще всех – 8 раз – Криштиану бил из пределов вратарской. Правда, забил лишь однажды. То ли дело напарник Бэйл – 5 ударов и 4 гола.

Неймар – главный креативщик, но Тана и Виера тоже скрасят ваш досуг

Неймар – лучший по числу ключевых передач, количеству точных кроссов и пасов вразрез. Просто вдумайтесь в это перечисление, чтобы осознать, насколько этот уже давно не инфантильный форвард значим для командной химии. Роль бразильца менее заметна статистически в системе гол + пас, но оказывается ключевой по факту. Иньеста стареет, Месси в своем космосе. Но можно не переживать – главный лот на ближайшие годы каталонцы своевременно отхватили, а финансовые махинации при трансфере суды могут мусолить до конца карьеры Неймара.

Хонатан Виера из «Лас Пальмаса» – второй после Неймара по числу ключевых коротких передач. Этот парень делает последний пас почти в 1,5 раза чаще Месси. На 33 передачи Виеры приходятся 23 в исполнении Лео. Пытается нагнать дуэт лидеров Коке, все остальные, включая Месси, отстали уже безнадежно. Педро Леон – главный спец, если надо грузить в штрафную. Со 133 попытками кроссов хавбек «Эйбара» абсолютно лучший. Впрочем, точным получается только один пас из пяти.

Тана – мастер корнеров. 21 подача из 32, исполненных от флажка полузащитником «Лас-Пальмаса», нашли партнера. Для сравнения признанные мастера вроде Крооса, Коке или Неймара имеют точность в 46, 32 и 50 процентов соответственно. Любители олд-скула, порадуйтесь за Хоакина. В 35, возможно, тяжеловато обгонять всяких Обамеянгов, зато 3 подачи маэстро с корнеров закончились голами. Похвастать аналогичным результатом может только Кроос.

Поймай меня, если сможешь

И снова Неймар. Бразилец чаще всех пытается обыграть, потому что делает это лучше любого другого. Он лидер по числу предпринятых и по числу удачных обводок. Правда и по ногам получает чаще всех в Примере. 2 шанса из трех, что Неймар обыграет соперника один в один. Список преследователей возглавляет Месси. У Лео процент успешных обыгрышей несколько ниже – 58%.

А что Роналду? Да ничего. Португалец предпринял в три раза меньше попыток обводки, чем Филипе Луис. В среднем Криштиану пробует обыграть всего 2 раза за матч. Процент успешных обыгрышей – 40. Так что пересматривайте нарезки дриблинга Роналду манчестерских времен и ностальгируйте.

Дескать, все у «матрасников» настолько грустно, что обыгрывать приходится крайнему защитнику, хвалились в комментаторской кабинке на игре с «Ростовом». Уверенный дриблинг Филипе Луиса стал откровением только для комментаторов Матч-ТВ. Смотрите цифры, господа. Луис – четвертый в Примере по числу удачных обводок. Шансы оставить соперника в дураках у него больше, чем 1 к 1.

Но все это вещи привычные. Интереснее, кто самый бездарный дриблер чемпионата. И тут вне конкуренции Микель Оярсабаль из «Реала Сосьедад». Парень 45 раз пускался в обводку, но лишь 13 из них – успешно. Впрочем, в 19 лет подобная самоуверенность простительна.

Фото: globallookpress.com