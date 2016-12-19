Звездная команда китайского чемпионата. К кому примкнул Оскар

16 звезд китайской Суперлиги – помимо Оскара.

Китайская Суперлига становится все активнее с каждым трансферным окном и все больше переманивает к себе футболистов с именем из Европы. Мы привыкли к тому, что клубы МЛС сманивают к себе топ-игроков, которые уже в возрасте и готовы завершить карьеру на новом для себя месте. Китайский же чемпионат больше ориентируется на игроков в самом соку и финансовая мощь этого первенства начинает становиться проблемой для европейских команд, которые начинают опасаться, что не смогут удерживать своих ведущих игроков, если тех поманят в Поднебесную огромными зарплатами.

Совсем недавно бразилец Оскар решил сменить лондонский «Челси» на китайский «Шанхай СИПГ» и стал очередным звездным новичком лиги. Я предлагаю вспомнить главных звезд первенства Китая по футболу, которые еще совсем недавно выступали в топ-чемпионатах Европы и легко могли бы продолжать вступление на самом высоком уровне, но отправились зарабатывать.

Бурак Йылмаз – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Бэйцзин Гоань».

Паулиньо – полузащитник, 28 лет. Выступает в составе «Гуанчжоу Эвергранд».

Джексон Мартинез – нападающий, 30 лет. Выступает в составе «Гуанчжоу Эвергранд».

Стефан Мбиа – полузащитник, 30 лет. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

Жервиньо – нападающий/вингер, 29 лет. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

Гаэль Какута – вингер, 25 лет. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

Эсекьель Лавесси – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

Рамирес – полузащитник, 29 лет. Выступает в составе «Цзянсу Сунин».

Алекс Тейшейра – полузащитник, 26 лет. Выступает в составе «Цзянсу Сунин».

Грациано Пелле – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шаньдун Лунэн».

Паписс Сиссе – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шаньдун Лунэн».

Фредди Гуарин – полузащитник, 30 лет. Выступает в составе «Шанхай Шэньхуа».

Обафеми Мартинс – нападающий, 32 года. Выступает в составе «Шанхай Шэньхуа».

Демба Ба – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шанхай Шэньхуа».

Халк – нападающий, 30 лет. Выступает в составе «Шанхай СИПГ».

Асамоа Гьян – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шанхай СИПГ».