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    Звездная команда китайского чемпионата. К кому примкнул Оскар

    19 декабря 2016
    16 звезд китайской Суперлиги – помимо Оскара.

    Китайская Суперлига становится все активнее с каждым трансферным окном и все больше переманивает к себе футболистов с именем из Европы. Мы привыкли к тому, что клубы МЛС сманивают к себе топ-игроков, которые уже в возрасте и готовы завершить карьеру на новом для себя месте. Китайский же чемпионат больше ориентируется на игроков в самом соку и финансовая мощь этого первенства начинает становиться проблемой для европейских команд, которые начинают опасаться, что не смогут удерживать своих ведущих игроков, если тех поманят в Поднебесную огромными зарплатами.

    Совсем недавно бразилец Оскар решил сменить лондонский «Челси» на китайский «Шанхай СИПГ» и стал очередным звездным новичком лиги. Я предлагаю вспомнить главных звезд первенства Китая по футболу, которые еще совсем недавно выступали в топ-чемпионатах Европы и легко могли бы продолжать вступление на самом высоком уровне, но отправились зарабатывать.

    Бурак Йылмаз – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Бэйцзин Гоань».

    Паулиньо – полузащитник, 28 лет. Выступает в составе «Гуанчжоу Эвергранд».

    Джексон Мартинез – нападающий, 30 лет. Выступает в составе «Гуанчжоу Эвергранд».

    Стефан Мбиа – полузащитник, 30 лет. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

    Жервиньо – нападающий/вингер, 29 лет. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

    Гаэль Какута – вингер, 25 лет. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

    Эсекьель Лавесси – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Хэбэй Чайна Фортун».

    Рамирес – полузащитник, 29 лет. Выступает в составе «Цзянсу Сунин».

    Алекс Тейшейра – полузащитник, 26 лет. Выступает в составе «Цзянсу Сунин».

    Грациано Пелле – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шаньдун Лунэн».

    Паписс Сиссе – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шаньдун Лунэн».

    Фредди Гуарин – полузащитник, 30 лет. Выступает в составе «Шанхай Шэньхуа».

    Обафеми Мартинс – нападающий, 32 года. Выступает в составе «Шанхай Шэньхуа».

    Демба Ба – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шанхай Шэньхуа».

    Халк – нападающий, 30 лет. Выступает в составе «Шанхай СИПГ».

    Асамоа Гьян – нападающий, 31 год. Выступает в составе «Шанхай СИПГ».

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