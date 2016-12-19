«Сниматься в кино – моя мечта». Как Алексис Санчес достигает своих целей

Алексису Санчесу исполнилось 28 лет. Илья Яшинин в блоге «В ритме футбола» рассказывает о жизни чилийца.

Его отец уехал из города еще до того, как Алексис появился на свет. Санчесу пришлось быстро вырасти и вместе с братом и двумя сестрами помогать своей маме. Пока она потрошила рыбу и ездила продавать ее в соседний город, Алексис мыл и охранял машины, припаркованные возле кладбища. В свободное от рыбных дел время мама подрабатывала уборщицей в школе, где Алексис учился. Как только он видел ее со шваброй, то пытался спрятаться – было стыдно.

Заработать деньги в Чили было непросто, но он постоянно говорил маме: «Не волнуйся, я стану футболистом, и все разрешится – у нас будут деньги». То же самое Санчес твердил и друзьям, обещая дарить подарки, машины и дома.

Реализовывать свою мечту Алексис начал с шести лет в команде «Арауко». В одном из матчей против детей, которые на два года были старше него, маленький Санчес забил восемь голов. Босиком. Первые бутсы у него появились только в 15 лет: «Я был так счастлив, что бегал в этих бутсах даже по асфальту».

Через два года ему позвонил Клаудио Борги. Санчесу, как и вам, это имя мало о чем говорило: «Эмм…Борги? Кто вы? Не знаю я никаких Борги». Выяснив, что это победитель ЧМ-86 и тренер года в Южной Америке, Алексис был слегка шокирован. Несмотря на то, что 17-летний Санчес на тот момент уже подписал контракт с «Удинезе», Борги уговорил его отправиться к себе в команду на правах аренды.

За сезон в «Коло-Коло» юный Санчес сыгрался с Артуро Видалем, выиграл чемпионат страны и дошел до финала Южноамериканского кубка. С первых заработанных денег, он, как и обещал, купил новый дом для своей семьи, а затем отправился в «Ривер Плейт» под крыло к Диего Симеоне.

После двух лет аренд Санчес добрался-таки до Италии и сразу почувствовал разницу:

В Аргентине часто можно видеть, как нападающий пытается обыграть защитника один в один. В большинстве случаев у него получается, потому что есть пространство для маневра. В Италии все по-другому. Ты как будто один против 11. Однажды я получил сзади по ногам. Оборачиваюсь, а там Пирло и Гаттузо. Как думаете, кто это был? Правда, когда мы играли во дворе, было и пожестче.





Тем не менее, Санчес быстро адаптировался к немного иному стилю игры и стал много забивать. В феврале 2011 года он оформил покер в ворота «Палермо» и окончательно убедил Пепа Гвардиолу, что в «Барселоне» не затеряется. Санчес оправдал ожидания каталонцев, но собственные амбиции в полной мере реализовать не сумел.

Хорхе Сампаоли, тренировавший сборную Чили, отмечал: «Алексису нужна свобода, а в «Барселоне» он – часть философии, которая сковывает его. В «Арсенале» он смог раскрыться по-настоящему».

В Токопилье, где родился футболист, популярность Санчеса после переезда в Англию просто зашкаливает: повсюду билборды и граффити с его изображением, а одна из улиц названа в его честь.

Для города он живая легенда – полубог, который не забыл свои корни. Вместо того, чтобы проводить отпуск на Бали или в Дубае, он возвращается в Токопилью. Каждое Рождество он взбирается вместе с друзьями в кузов фургона и дарит оттуда жителям подарки, переодеваясь в Санту.

Санчес любит перевоплощения и мечтает стать актером после завершения карьеры:

Сниматься в кино – это еще одна мечта. Быть детективом…ну, вы знаете – умный парень, хорошо одет, пистолет. Или, к примеру, один из тех, кто работает в НАСА и знает обо всем.

Но пока Алексис пытается максимально реализовать себя в футболе и в этом сезоне у него получается как нельзя лучше: в 17 играх нынешнего сезона он набрал больше очков по системе гол+пас, чем за 30 – в прошлом. «Арсенал» уже предложил чилийцу повышение зарплаты на 70 тысяч фунтов и надеется на то, что Санчес согласится поставить подпись под новым контрактом.

