Караваев, Аршавин и еще 7 лучших русских легионеров в Европе

Денис Черышев пока проигрывает войну с травмами, но в Европе есть наши игроки, за которых не стыдно. Блог «Русские и тут» собирает легионеров, которые успешно провели 2016 год.

Денис Черышев

Возраст: 25 лет

Клуб: «Вильярреал» (Испания)

Статистика в сезоне: 13 матчей, 2 голевых паса

Травмы продолжают донимать Дениса, летом окончательно ушедшего из мадридского «Реала». Невезение дошло до того, что в матче с «Цюрихом» он получил от соперника удар ногой по голове, после чего не смог доиграть встречу. Но если в Лиге Европы Черышев хотя бы чаще начинает матчи в основном составе, то в Примере вышел с первых минут лишь в игре с бывшим клубом. Болельщики «Реала» встретили полузащитника Дениса Черышева аплодисментами. Россиянину все еще не удается забить, а потраченные на его трансфер 7 миллионов евро полузащитник пока никак не окупил. «Вильярреал» – одна большая семья, мне в команде очень нравится», – радостно говорит Денис. Однако время в лазарете свою роль уже сыграло. Клуб умеет побеждать и без Дениса, поэтому готов полузащитника продать. Сейчас им интересуется «Депортиво», готовый взять Черышева в аренду или даже выкупить трансфер. Сам Денис усиленно тренируется и надеется остаться. Осталось только избавиться от постоянных повреждений.

Роман Нойштедтер

Возраст: 28 лет

Клуб: «Фенербахче» (Турция)

Статистика в сезоне: 17 матчей

Прошлый сезон Нойштедтер удачно провел в «Шальке», но провальное Евро-2016 перечеркнуло о нем все впечатление. Летом Роман оказался в турецком «Фенербахче», где изначально начинал играть в основе. Там его успели попробовать в центре защиты и в полузащите, а потом в команду пришел Дик Адвокат. Голландский тренер к качествам Нойштедтера пока присматривается. При нем Роман выходит на поле в Лиге Европы, но в матчах чемпионата появляется только при дисквалификациях основных игроков, либо для удержания счета в концовке. «В свой план тренировок я добавил занятия боксом. Отличный способ укрепить дело», – не отчаивается и пытается работать над собой Нойштедтер. В «Фенербахче» у Романа хорошие перспективы для завоевания трофеев. Дик Адвокат, за нарушение дисциплины отстранивший от тренировок ван дер Виля и Эменике, трудолюбивых и смышленых игроков ценил всегда.

Константин Рауш

Возраст: 26 лет

Клуб: «Кельн» (Германия)

Статистика в сезоне: 14 матчей, 1 гол, 3 голевых паса

Левый защитник «Кельна» Константин Рауш имеет два гражданства (российское и немецкое), но мечтает помочь сборной России на чемпионате мира. Для этого у него есть место в основе клуба Бундеслиги и много полезных навыков. Рауш – универсал, способный сыграть на фланге полузащиты и даже в одиночку закрыть всю бровку. «Я никогда не забывал, где родился. Россия – особенная страна», – открыто говорит Константин, в шесть лет уехавший жить в Германию. В этом сезоне «Кельн» хочет попасть в еврокубки, а Рауш продолжает прогрессировать, научившись не только атаковать, но и надежно обороняться.

Вячеслав Караваев

Возраст: 21 год

Клуб: «Спарта» (Чехия)

Статистика в сезоне: 21 матч, 2 гола, 8 голевых пасов

Летом Караваев ушел из ЦСКА, чтобы играть в одном из лучших клубов Чехии. С начала сезона он прогрессировал и превратился в игрока с неплохим атакующим потенциалом. Портал iSport признал переход Караваева в «Спарту» лучшим трансфером чемпионата Чехии. В «Спарте» Вячеслав постоянно играет на месте правого защитника, но успешно бегает и в атаку. Правда, результативность проявляется только на уровне чешских турниров. В Лиге Европы за семь проведенных встреч Караваев заработал всего один ассистентский балл, но зато смог сравнить себя с игроками «Интера» и «Саутгемптона». «Лонг и Перешич – это не люди, а машины», – рассказал Караваев, продолжающий работать над собой.

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Антон Митрюшкин

Возраст: 20 лет

Клуб: «Сьон» (Швейцария)

Статистика в сезоне: 20 матчей, 36 пропущенных голов

Вокруг Митрюшкина прямо сейчас вертится много слухов и разговоров. То бывшего вратаря «Спартака» могут вернуть в Россию, то якобы им интересуется удивляющий Германию «РБ Лейпциг». «Сьон» на это отвечает тем, что продолжает воспитывать голкипера и ставить его в основной состав. Хотя сезон складывается для Антона неудачно. Талантливый Митрюшкин пропустил голов почти в два раза больше, чем сыграл матчей. «Сьон» взял Антона, чтобы потом его выгодно продать за большие деньги», – откровенно говорят в Швейцарии. Агент голкипера утверждает, что приоритетом для Митрюшкина является игра в Бундеслиге, но пока можно прогрессировать и в чемпионате Швейцарии.

Андрей Аршавин

Возраст: 35 лет

Клуб: «Кайрат» (Казахстан)

Статистика в сезоне: 33 матча, 9 голов, 9 голевых пасов

Перед началом сезона Аршавин поспорил с одним из журналистов. Если Андрей забьет в сезоне восемь голов, его оппонент должен побриться наголо. Аршавин цель даже перевыполнил, а затем сам взял бритву в руки. В «Кайрате» нападающий набрал форму и снова получил статус звезды. Пусть и по казахстанским меркам. «Кайрат» занял в чемпионате Казахстана второе место, а потом уступил в финале Кубка. С трофеями пока не клеится, но Аршавин попал в символическую сборную казахстанского сезона. В «Кайрате» он останется еще минимум на год.

Николай Комличенко

Возраст: 21 год

Клуб: «Слован» (Чехия)

Статистика в сезоне: 21 матч, 7 голов

«Приоритет – возвращение в «Краснодар». В другой российской команде не могу себя представить. В Европе же понравилось. Подольше хотелось бы в ней остаться», – делится Комличенко карьерными планами. «Слован» – середняк чешского чемпионата. В нынешнем сезоне команда играла еще и Лиге Европы, где нападающий Комличенко смог забить четыре гола. В чемпионате Чехии Николай не всегда начинает игры с первых минут, проигрывая конкуренцию опытному Барошу. Главная и единственная проблема Комличенко – слабая результативность, ведь почти половину своих голов форвард соорудил ударами с пенальти. В «Словане» играет еще и молодой опорник Илья Кубышкин, но его время в основе пока ограничилось лишь четырьмя матчами.

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Аршак Корян

Возраст: 21 год

Клуб: «Витесс» (Голландия)

Статистика в сезоне: 5 матчей, 1 гол, 1 голевой пас

Коряна к основному составу «Витесса» подпускают медленно. Он часто оказывается на скамейке команды, но бессмысленно разминается у боковой линии. Единственный гол за «Витесс» Аршак забил в ничего не значившем кубковом матче. Когда же впервые вышел в лиге в стартовом составе, смог заработать пенальти. Куда больше впечатляет статистика полузащитника в играх молодежки, где он считается главной звездой. Восемь голов и семь результативных пасов – успехи Коряна в матчах молодежной лиги. Скоро в «Витессе» может оказаться тренер Леонид Слуцкий, с которым, как говорит Аршак, ему было бы очень интересно поработать. Это назначение может увеличить его перспективы.

Виталий Лысцов

Возраст: 21 год

Клуб: «Тондела» (Португалия)

Статистика в сезоне: 4 матча, 1 гол

В перспективе Виталий Лысцов может заиграть в «Бенфике», которая летом сдала защитника в «Тонделу» для набора опыта. Но ссылка в последний клуб Примейры пока никакой радости Лысцову не принесла. До 14 декабря он сыграл за команду всего в двух матчах, а потом неожиданно получил место в основном составе сначала на кубковую игру, а затем и в чемпионате. Достоинство Лысцова – умение бомбить ворота с любой позиции. В матче с «Боавиштой» Виталий классно забил с дальнего штрафного, чем удивил абсолютно всех. «В Португалии я стремительно прогрессирую и иду вперед. Говорят, что отъезд из России пошел мне на пользу», – рассуждает защитник, который еще надеется вернуться в португальский топ-клуб.

«Бенфика» зимой может продать основного защитника Виктора Линделефа, и это повод Лысцову сделать рывок и взяться за штрафные удары уже в португальском топ-клубе.

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Фото: globallookpress.com, fckairat.com, voetbal.com