С кем и где теперь будет играть Оскар

Бразилец Оскар меняет лондонский «Челси» на китайский «Шанхай СИПГ». Предлагаю поближе познакомиться с новым местом работы футболиста и его главными партнерами.

Бразилец Оскар меняет лондонский «Челси» на китайский «Шанхай СИПГ». Предлагаю поближе познакомиться с новым местом работы футболиста и его главными партнерами.

Китайская Суперлига продолжает шокировать трансферный рынок своими дикими предложениями и неожиданными приобретениями. Уже немало игроков с именем и способных продолжать играть на просторах Европы перебрались в Поднебесную и вот компанию им решил составить Оскар, которому всего 25 лет. Предлагаю чуть ближе познакомиться с новым местом работы бразильца и обратить внимание на главных партнеров Оскара по команде.

«Шанхай СИПГ» довольно молодая по футбольным меркам команда, которая была образована только в 2005 году и начинала свой путь с третьего по силе дивизиона страны. В 2012 году клуб выиграл первенство Первой Лиги и заработал повышение в классе. С тех пор команда выступает в Суперлиге и активно развивается. Недавно закончившийся сезон в Китае команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице и получила путевку в Лигу Чемпионов Азии. В новом сезоне «Шанхай СИПГ», определенно, намерен побороться за чемпионство и ради этого собирает под свои знамена интересных футболистов, в число которых теперь входит и Оскар.

Теперь бразилец будет играть в одной команде с соотечественниками Элкесоном и Халком. Элкесон перебрался в команду недавно – в январе этого года, из стана «Гуанчжоу Эвергранд» и является игроком атаки. Халк хорошо известен любому поклоннику футбола и особенно любим болельщиками «Зенита», в составе которого он играл с 2012 по 2016 года. Летом же этого года Халк принял предложение китайской команды и весьма неожиданно отправился в тамошний чемпионат, хотя мог легко еще поиграть в Европе и в не самых слабых клубах. Благо, талант ему это позволял.

Кроме того, среди партнеров Оскара стоит выделить, само собой, и ганского форварда Асамоа Гьяна, который обладает большим талантом, но так и не сумев реализовать свой потенциал на европейском континенте, активно путешествует по арабским первенствам и пробует свои силы в Китае. Пока, правда, Гьян отправился в «Аль-Ахли Дубай» на правах аренды и помогает команде добиться своих целей в первенстве ОАЭ.

Кроме того, из легионеров в составе «Шанхай СИПГ» выступают ивуариец Жан Эврард Куасси, аргентинец Дарио Конка и представитель Южной Кореи Ким Ю Ён. Остальные же партнеры Оскара, конечно же, являются представителями Китая.

Тренировать же Оскара теперь будет португалец Андре Виллаш-Боаш, который возглавил китайский клуб в ноябре этого года и сменил на тренерском посту шведа Свена-Горана Эрикссона.

Что же касается непосредственно трансфера самого Оскара, то лондонский «Челси» должен получить за этот переход 60 миллионов фунтов, а Оскару обещано 400 тысяч фунтов в неделю. Сделка, безусловно, выгодная в финансовом плане для обоих сторон. Однако, большой вопрос в том, насколько это правильный выбор для еще молодого футболиста, который сделал себе имя в Европе и имел спрос на себя из топ-чемпионатов и мог продолжать играть на более высоком уровне, чем первенство Китая и вкушать все ароматы Лиги Чемпионов. Однако, теперь совершенно непонятно, чего ждать от карьеры бразильца в дальнейшем... Ведь переезд в подобные чемпионаты может в дальнейшем прилично снизить интерес к его фигуре в Европе и поставить под вопрос место в сборной Бразилии.