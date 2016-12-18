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    «Раньше равнялся на Луизао». Убийственный удар Лысцова (ВИДЕО)

    18 декабря 2016
    Российский защитник Виталий Лысцов использовал первый же реальный шанс, который ему предоставили в «Тонделе». Блог «Русские и тут» показывает, чем талантливый футболист смог удивить всю Португалию.

    В Португалии российских игроков довольно много. Есть команда «Лейрия», где выступают молодые Рукас и Николаеш. Во второй команде «Браги» пока просто тусуется нападающий Панюков. Только начинает пробиваться в состав «Эшторила» арендованный у ЦСКА Константин Базелюк. В недавнем матче Кубка Португалии Константин забил два мяча, а перед этим отличился в дерби. В «Бенфике» есть талантливый вратарь Злобин. Но самая большая перспектива всегда виделась у Виталия Лысцова, мечтой которого является игра на домашнем чемпионате мира в составе сборной России.

    Но до сборной пока далеко. Предыдущий сезон Лысцов отыграл во второй команде «Бенфики». Прогнозировалось, что год нынешний он начнет рядом с основными защитниками коллектива. «Раньше я всегда равнялся на Луизао», – рассказывает сам Лысцов. Но поиграть вместе с кумиром не удалось. «Бенфика» отдала Виталия Лысцова в аренду в «Тонделу», где его игровое время вообще уменьшилось в разы. До 14 декабря Лысцов провел на поле за «Тонделу» всего 48 минут, а в основном мы могли видеть его в играх за российскую молодежку.

    Сейчас все изменилось. Скромный «Лейноэш» обыграл «Тонделу» (2:1) в кубковой встрече, а Лысцов хоть и отыграл весь матч, отметился лишь желтой карточкой. Но тренерскому штабу игра Виталия понравилась, после чего ему доверили место в составе на игру с «Боавиштой». Лысцов долго отсиживаться не стал и за отведенные 90 минут отметился одним крутым шедевром. В концовке первого тайма мощным ударом со штрафного российский защитник положил мяч в девятку ворот соперника. Такие не берутся!

    «Тренирую такие удары по 10-15 минут каждый день», – прокомментировал этот гол сам Лысцов. «Боавишта» под занавес матча от поражения все-таки ушла, немного смазав пользу от чудесного выстрела Лысцова. «Тондела» осталась на последнем месте в турнирной таблице португальской Примейры. Но такое чудо Лысцова точно должно увеличить его перспективы на попадание в основу. Так бить не умеет даже Луизао.

    Фото: abola.pt

    Рейтинг: 4.9 Голосов: 7
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      Duken 19 декабря 2016, 13:27

      Скромный «Лейноэш»
      ----------
      Может Лейшоеш?когда то провёл хороший сезон в примере

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      Рейтинг: +7

      podonok 19 декабря 2016, 09:27

      новый никифоров

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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 декабря 2016, 07:48

      нормальный гол

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 19 декабря 2016, 00:35

      Если бы он забивал с каждого штрафного. Один в год не показатель. Пантелеев в спартаковской молодёжке забивал очень стабильно штрафные метров с 20-25 через стенку. Сейчас реже, но он и в старте не всегда выходит в Спартаке-2.

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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 19 декабря 2016, 00:00

      МОЛОДЕЦ

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