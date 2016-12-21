Берарди, Романьоли и еще 3 главных таланта итальянского футбола

Доннарумма тянется за Буффоном и осваивается в сборной. Бернандески готов наконец-то дотянуть «Фиорентину» до Лиги чемпионов. Блог «SUBJECTIVE OPINION» представляет пятерку самых талантливых итальянских футболистов.

Федерико Бернардески

Возраст: 22 года

Клуб: «Фиорентина»

Позиция: нападающий

Федерико начал выступать за сборные Италии еще с самого юного возраста, однако статистика его игры вряд ли может впечатлить рядового болельщика. В 29-ти играх Бернандески в сборной на его счету только три мяча, которые забиты за команду до 21 года. Бернардески круто выглядел в примавере «Фиорентины». Чтобы не мариновать его в запасе, «фиалки» отпустили футболиста в аренду. За сезон в скромном «Кротоне», который выступал в Серии Б, Федерико великолепно проявил себя, забив 12 мячей и семь раз ассистировав партнерам по команде.

«Бернардески? Федерико является воспитанником нашей молодежной академии. Мы делаем ставку на него сейчас и рассчитываем на Бернардески в будущем. Он – сокровище «Фиорентины», – с таким заявлением выступил президент клуба Марио Коньиньи. Его хотел купить «Зенит», интересовались «ПСЖ» и «Интер». «Фиорентина» на все предложения пока отвечает отказом, а сам игрок, по слухам, мечтает выступать за «Челси».

Талантливого Бернандески отличает универсальность. Его можно использовать на любой позиции в атаке в полузащите. Скорость и дриблинг тоже на высоком уровне, поэтому Паулу Соуза использует Федерико на левом фланге атаки. В текущем сезоне Бернандески отбегал уже 17 матчей в Серии А, сумев отличиться семь раз и сделать голевой пас.

Алессио Романьоли

Возраст: 21 год

Клуб: «Милан»

Позиция: защитник

Локателли, Калабрия, Ньянг – к основе «Милана» подпускают все больше молодежи. Защитник Алессио Романьоли оценивается в 20 миллионов евро и является самым прогрессирующим футболистом обновленной команды. У «Милана» новый курс, а Романьоли – лицо команды. Хотя воспитывался Алессио в «Роме», а в «Милане» оказался лишь в прошлом сезоне. «Милан» заплатил 25 миллионов, а теперь не готов продавать защитника и за 60. Именно столько готов заплатить за Романьоли «Челси».

Потраченные на него средства игрок стал отрабатывать сразу и довольно быстро стал ключевым игроком в оборонительных построениях «Милана». «Предложение «Милану» действительно поступило, это факт, но я рад, что клуб отказался продать меня. Мне нужно продолжать расти и совершенствоваться. Президент Сильвио Берлускони вложил в меня многое, это чрезвычайно приятно» – делится эмоциями сам Романьоли. Правда, итальянские эксперты в последнее время наблюдают в его игре застой, к которому добавились еще и мышечные травмы.

При этом игрока подключают к играм в основе и в сборной Италии, где он должен сменить кого-то из пары Кьеллини-Бонуччи. Игрок способен первым пасом начать атаку команды, великолепен в отборе, подстраховке партнеров. Явных недостатков в его игре нет, но рядом с собой Алессио должен иметь надежного и опытного партнера, каким в «Милане» является Палетта. Эксперименты с молодой парой центральных защитников, которые в «Милане» начинал еще Михайлович, приводили только к провалу.

Доменико Берарди

Возраст: 22 года

Клуб: «Сассуоло»

Позиция: нападающий

«Сассуоло» – достаточно скромный клуб даже по меркам Серии А. Сейчас команда занимает 14-е место в итальянском чемпионате, но имеет в составе талантливого и креативного Доменико Берарди, который, правда, прямо сейчас травмирован. Его отсутствие – одна из причин того, что «Сассуоло» пока не играет ярко и больше не бьет фаворитов.

Доменико является воспитанником «Сассуоло». Как только молодое дарование начало себя проявлять на большом уровне, часть прав на него купил «Ювентус», заплатив 4,5 миллиона евро. Но ФИФА запретила совместное владение футболистами, и «Юве» мог бы выкупить контракт игрока полностью, однако явной заинтересованности от гранда не последовало. «Сассуоло» наскреб необходимые 10 миллионов и сохранил игрока у себя. Но долго их сотрудничество не продлится. «У нас с «Ювентусом» есть джентельменская договоренность. Берарди переедет в Турин по окончании сезона 2016/17», – сообщил президент «Сассуоло» Джузеппе Скуинци.

Берарди всего 22 года, но есть ощущение, что он мелькает на экранах любителей Серии А уже лет десять. 92 матча и 40 мячей – впечатляющая статистика Доменико в «Сассуоло». Его любимым соперником является в «Милан», в ворота которого Берарди однажды наколотил покер. В нынешнем сезоне до травмы Берарди провел два матча, в которых успел дважды отличиться. В клубе ждут его возвращения, чтобы избежать борьбы за выживание и поднять повыше в таблице.

Андреа Белотти

Возраст: 22 года

Клуб: «Торино»

Позиция: нападающий

Несколько недель назад Белотти продлил контракт с «Торино». Клуб прописал в контракте своего самого ценного актива сумму в 100 миллионов евро. Буквально тут же о желании подписать форварда за указанную сумму объявил «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью можно понять. В 15 матчах нынешнего сезона Серии А Белотти забил 12 голов и еще 4 раза отметился ассистом.

Три месяца назад Андреа дебютировал за сборную своей страны. На данный момент он сыграл в пяти встречах, отметившись тремя забитыми мячами. Гол в ворота сборной Македонии и два мяча с голевым пасом в разгромной победе против Лихтенштейна – показатели довольно спорные, но перспективные. Осталось научиться проявлять себя на фоне сильных соперников.

В «Торино» игрок оказался летом 2014-го. За его переход клуб заплатил «Палермо» около 9 миллионов евро. «Торино» без Льяича и Белотти – как «Ювентус» без Дибалы и Игуаина», – говорит про него Синиша Михайлович. Прямо сейчас Белотти называют самым талантливым нападающим страны, способным наконец-то решить проблемы с нападением итальянской сборной. Только уходить из «Торино» ему противопоказано. Неудачные примеры Черчи и Иммобиле доказывают, что иногда нападающие способны феерить только в одном клубе.

Джанлуиджи Доннарумма

Возраст: 17 лет

Клуб: «Милан»

Позиция: вратарь

Доннарумма – самый талантливый молодой вратарь Европы и очередной наследник Буффона. Когда-то подобные авансы выдавали юному Симоне Скуффету, который прошлый сезон провел в скромном «Комо». Сейчас Симоне не играет вообще, но такие перспективы Доннарумме не грозят. Слишком много авансов, денег и пиара вложили в голкипера «Милана» и уже первой сборной Италии.

«Вы можете демонстрировать высокий уровень футбола, но одна ошибка способна все изменить. Однако Доннарумма находится в особенном клубе, где его любят. Его поддерживает целая страна, к тому же у Джанлуиджи есть возможность поучиться у Буффона», – восхищается талантом Джанлуиджи голкипер «Торино» Джо Харт. Почти все ведущие клубы Европы уже обращались в «Милан» по поводу Доннаруммы, но получали категоричные отказы. «Джиджи не оставит «Милан», он ведь «миланиста», – рассказывает Антонио Доннарумма, брат вратаря, тоже прошедший через систему «Милана».

Доннарумма всегда восхищался Буффоном, с которым вместе уже успел поиграть в сборной Италии. За итальянскую команду Джиджи провел еще только две встречи, отыграв по тайму в играх с Францией и Германией. Мешать дальнейшему росту голкипера никто не собирается, поэтому другим талантливым вратарям «Милана» нужно начинать искать новые клубы.

Фото: globallookpress.com