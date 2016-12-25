Новый тренер, деньги и другие желания клубов РФПЛ

Блог «SUBJECTIVE OPINION» предлагает пофантазировать на тему, что могут пожелать клубы РФПЛ у Дедушки Мороза на Новый Год.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Спартак» Москва

Мы хорошо вели себя на протяжении всего года и очень хотим, чтобы ты подарил нам долгожданное звание чемпиона России по Футболу.

Кто бы мог подумать, что «Спартак» предстанет реальным претендентом на титул, в особенности после вылета из Лиги Европы и последующей за этим отставки бывшего главного тренера команды – Дмитрия Аленичева. Оказалось, что приглашенный этим летом ,в качестве тренера защитников, итальянец – Массимо Каррера, именно тот специалист, под руководством которого команда показывает свой максимум, играя всем сердцем, по полной выкладываясь на футбольном поле.

Казусы, типа 0:4 от «Крыльев» настораживают, но с другой стороны, такие поражения лидера дают шанс конкурентам, а потому ждать итоговую развязку чемпионской гонки будет еще интереснее.

Руководство клуба обещает усилить текущий состав в зимнее трансферное окно, и даже вроде как всплыла сумма, в 25 млн., которую «Спартак» готов потратить на новые приобретения. Серьезная сумма, для владельца клуба – Леонида Федуна, но он прекрасно понимает, такого шанса на титул может в ближайшее время и не быть, а потому не время считать деньги, надо тратить. В числе возможных новичков клуба, значатся такие известные фамилии, как: Самедов, Жирков, Депай, Дзадза и многие другие.

Нам же остается только ждать второго круга.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Зенит» Санкт-Петербург

Дедушка, если вырвать чемпионский титул у Московского «Спартака», мы попробуем и своими силами, вот прикупили бразильского полузащитника Эрнани, и уже договорились о переходе с вратарем «Уфы» – Луневым, то с постройкой стадиона нам бы очень понадобилась твоя помощь.

Несмотря на то, что клубу арену должны передать уже на следующей неделе, сыграть на ней, «Зениту» удастся не скоро, предположительно, первый матч пройдет в апреле и им станет игра против «Урала». Правда, стоит отметить, что с последней сменой подрядчика, дела стадиона пошли несколько лучше, и был выполнен большой объем работ. Эпическая «стройка века», не перестает нас радовать новыми «косяками», наподобие – забыли закрыть кран с водой и стадион затопило. Но это мелочи...

Для команды главная задача стать Чемпионом, и по возможности удачно выступить в Лиге Европы, удивляет тот факт, что вокруг команды вертится много слухов о потенциальных новичках, но среди них вообще нет защитников, хотя эта проблема у команды наблюдается еще со времен Спаллетти.

Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе ПФК ЦСКА Москва

Этот год получился для нас двояким. С одной стороны Чемпионами Всея Руси стали, арену крутую построили, с другой стороны наши футболисты провалили Евро во Франции, затем от нас ушел тренер, и в Лиге Чемпионов выступили неудачно.

Несмотря на все имеющиеся финансовые трудности у «армейцев», их состав по-прежнему второй по стоимости в РФПЛ, почти 100 млн. евро, а форварда нормального в команде нет. Слуцкий сделал ставку на Ласину Траоре, который имел богатый опыт выступления в Чемпионате России за «Кубань» и «Анжи», где играл весьма достойно, но ставка себя не оправдала. Если смотреть исключительно на статистику, то кажется, что Ласина нормально играет, однако, на самом деле, в игре ЦСКА» игрок выглядит инородным телом.

Попытались, вновь, что-то слепить из Страндберга, не вышло. Перед переходом в «ЦСКА», о этом форварде очень неплохо отзывались в Швеции, и за ним было интересно наблюдать, первые неудачи можно было бы списать на аклиматизацию, но не может же она длиться вечно?! В текущем сезоне Карлос отметился голами в ворота «Терека» (разгром 3:0), и ничего незначащий гол в ворота «Спартака» (поражение 1:3), всего же на его счету 5 мячей за 28 встреч.

К концу первой части сезона все стало настолько плохо, что Леонид Викторович рискнул, и доверил место в нападении 18-летнему воспитаннику «армейцев» – Федору Чалову, парень отлично смотрелся в Юношеской Лиге Чемпионов в этом сезоне, да и счет голам в РФПЛ открыть успел, на него возлагаются огромные ожидания болельщиков, лишь бы продолжал прогрессировать.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Терек» Грозный

Дедушка, у нас есть все необходимое для счастья: сыгранная команда, с хорошими, мастеровитыми игроками, у нас есть опытный тренер, у нас есть президент, который всегда поддерживает команду, желая ей успеха и процветания, однако, мы до сих не выиграли ничего, кроме Кубка России, да и в Еврокубки хочется!

Состав у «Терека», действительно, соответствует борьбе за места в Еврокубках. Тут и защитник сборной России по футболу – Андрей Семенов, экс-форвард/защитник «Локомотива» – Родолфо, несколько Латиноамериканских полузащитников в центре поля, во главе с главной звездой команды – Олегом Ивановым. А так, как летом у Олега истекает контракт, то пусть нашим вторым желанием, будет продление договора с ведущим футболистом.

Ну и, конечно, успех клуба не состоялся бы без забивного форварда, коим в «Тереке» стал Беким Балай. Футболист сборной Албании перебрался в наш чемпионат этим летом, вместе с одноклубником и партнером по сборной – Одисе Роши. Если Роши хорош в плане отдать точный пас, то Балай показал себя мастером, превращать такие пасы в голы, за 17 матчей 8 забитых.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Краснодар» Краснодар

Пускай о нас и перестали писать, как о команде, играющей в самый красивый футбол в России, но забыть о нас, ни у кого не выйдет точно. Этот год для нас запомнится прежде всего открытием нашего «дома» – стадиона «Краснодар», одной из лучших футбольных арен в России (был на этом стадионе лично, просто шикарен прим.ред).

Чего бы нам еще хотелось? Наконец определиться в тренером. Несмотря на то, что вроде бы у Игоря Шалимова получается неплохо, вокруг клуба витает множество слухов о поиске нового главного. Даже вроде бы известен главный кандидат – Шота Арвеладзе.

Во-вторых, наш самый ценный актив, лидер команды и ее лучший бомбардир – Федя Смолов, собрался покинуть клуб, ради возможности выступать в Европе. Нам, конечно, приятно, если футболист, который по-настоящему раскрылся именно у нас, в дальнейшем будет выступать в сильном клубе топ-чемпионата, но, мы то клуб также с амбициями, и хотим бороться за трофеи, потому должны найти достойную замену!

В-третьих, в клубе в принципе достаточно много возрастных футболистов, и если 31 год Гранквиста не критичен, то 36 лет Калешина, или 34 Измайлова, уже серьезно. В долгосрочной перспективе делать ставку на этих игроков не выйдет, а академии клуба пока воспитала одного Комличенко, так что вопросом омоложения состава заняться стоит.

Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Амкар» Пермь

Дедушка, еще недавно самой «тренерской» командой в Чемпионате России, безоговорочно, считался ФК «Ростов», однако, в этом сезоне мы сильно прибавили, и заслуженно можем считаться открытием первой части сезона. Все привыкли к тому, что «Амкар» либо ведет борьбу за выживание, либо довольствуется местом в середине турнирной таблицы, а вот увидеть наш клуб на 6 строчке турнирной таблицы не ожидал никто.

Увы, один из главных творцов нашего успеха, клуб покидает. Речь идет о вратаре Саше Селихове, возможность стать Чемпионом страны в составе «Спартака» манит, зла на него не держим. В том же направлении может последовать и наш защитник Джикия, хотя, конкуренцию «Спартаку» готов составить «Зенит».

Все, о чем мы можем попросить тебя, Дедушка, это то, чтобы после возобновления Чемпионата, мы не сбавили бы оборотов, и на место ушедших футболистов, были бы приобретены достойные сменщики. У «Амкара» должно наконец-то все быть хорошо.

Здравствуй Дедушка мороз, пишет тебе ФК «Ростов» Ростов-на-Дону

У нас получился потрясающий год!!! Все успехи клуба связаны с именем Курбана Бердыева. Да, еще до его прихода мы побеждали в Кубке России и пытались пробиться в групповой этап Лиги Европы, но уступили клубу из Турции. Сейчас же, мы уверенно смотримся в матчах против «Атлетико», «ПСВ», умеем обыгрывать «Баварию». После того, как мы сумели занять 3-е место в группе и выйти в Еврокубковую весну, все отговорки «ЦСКА» о сложной группе перестали отвечать действительности. Дедушка, пусть праздник продолжается!

Успехи клуба будут зависеть от того, уйдет ли кто-нибудь из игроков основы в зимнее трансферное окно, и кто придет на место ушедших. «Зенит» интересовался Сосланом Джанаевым, но вратарь отверг предложение, клубы АПЛ хотят подписать защитника Мевлю, есть спрос на Нобоа и Азмуна.

Ростова предстоит почти война, за право оставить у себя лидеров, и успешно выступить в Лиге Европы, где Чешская «Спарта» далеко не подарок, хотя и не уровня «Баварии» клуб.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Уфа» Уфа

«Уфа» достаточно скромный клуб, потому их успех в текущем сезоне поражает и заставляет уважать. По-настоящему известной «Уфа» стала этим летом, когда развернулась эпопея – «Уход Зинченко в «Манчестер Сити»». Главным действующим лицом стал: молодое дарование Украинского футбола – Александр Зинченко. Воспитанник «Шахтера», оказался в »Уфе» и, получив доверие со стороны тренерского штаба, смог ярко себя проявить, на него претендовали многие клубы, но оперативнее всех сработали в «Манчестере», приобретя игрока за скромные 2 млн, тут же отправив Зинченко, набираться опыта в «ПСВ».

Главным летним трансфером самой «Уфы», стало приглашение Виктора Гончаренко (или же Ганчаренко, как он сам просил себя называть) на должность главного тренера. В клубе сделали ставку на российских игроков, причем, зачастую это молодые игроки, которые могут повторить путь Зинченко. Сильно прибавили защитники Васин и Никитин. Прекрасно вписался в новый коллектив форвард Фатаи, и у «Уфы» пошло!

Но тут, как на зло, «ЦСКА» расстался с Леонидом Слуцким, и на его место очень захотели видеть Гончаренко. Поработать в таком клубе – настоящий вызов, и перед соблазном Виктор устоять не смог, хотя в «Уфе» его очень любили.

Дорогой Дедушка, подари нам на Новый Год – крутого тренера, чтобы команда продолжала прогрессировать, и наши молодые футболисты, смогли бы, за солидные деньги, перебраться в Европу.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Рубин» Казань

Для нас, сказка началась еще летом, когда команду возглавил молодой испанский специалист Хави Грасия, а на трансферы клуб потратил около 40 млн. евро. Особо радовались подписанию Алекса Сонга, ведь человек столько лет в «Арсенале» отыграл, да и в «Барселону» переходят лишь топ-футболисты.

Казалось бы, все игроки покупались под тренера, он прекрасно их знает, с большинством говорит на одном языке, следовательно, команда должна была сходу показывать тот футбол, и тот результат, который от нее ожидали, в-первую очередь руководство «Рубина».

На деле же оказалось, что новичкам нужно время на адаптацию, а самый звездный новобранец – Сонг, просто никакой, потому клуб с радостью отпустит его в Турцию, или Китай, ведь «Рубину» он достался бесплатно, а несколько миллионов заработать на переходе можно.

Если ничего не изменится то помахать ручкой нужно будет еще паре футболистов-новичков, речь о Саму Гарсии и Максиме Лестьенне, причем за второй вдвойне обидно, ведь парень безумно талантлив, и не так давно, возил «ЦСКА» в Лиге Чемпионов, выступая за «ПСВ».

Дедушка Мороз, помоги нам очистить состав от ненужных игроков, и наконец обрести необходимый баланс, ведь клуб очень хочет в Еврокубки, а то и освежить в памяти болельщиков 2 титула Чемпиона страны.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Локомотив» Москва

Очередной возвращение в «Локомотив» Юрия Семина, пока не пошло команде на пользу. После смены клубного руководство, «Локо» резко опустился с привычных позиций вверху турнирной таблицы. Летом клуб смог подписать опытных Игорей (Портнягина и Денисова). Расстались лишь с возрастными Дюрицей и Шешуковым. потому болельщики вправе были рассчитывать на место в пятерке уж точно.

Основная проблема «Локомотива». схожа с болезнью «ЦСКА» – отсутствие нормального форварда. Портнягин травмировался, толком сыграть за команду не успел, Майкон играет нормально, зарабатывая на новый контракт. но его место на фланге.

Остаются двое: Шкулетич и Хенти. Из этой пары безусловно лучше серб, хотя и забивал последний раз в августе. Он умеет использовать свои сильные стороны, продавить, сыграть головой, его статистика в «Локо» выглядит более-менее приемлемой. О покупке Хенти я подробно писал в одной из предыдущих статей, поэтому на его бесполезности останавливаться не будем.

Помимо форвардов, «Локомотиву» добавляет головной боли и собственный воспитанник – Алексей Миранчук, футболист хочет улучшенный контракт и титулы, чего «Локо» ему предложить в полной мере не способен, отсюда и берутся слухи об уходе футболиста в «Рубин», «Спартак» или же «Зенит».

Проблем у «железнодорожников» хватает, и Дед Мороз может заняться любой!

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Анжи» Махачкала

Летом «Анжи» назначил на пост главного тренера клуба чешского специалиста Павла Врбу, до этого, руководившим национальной сборной Чехии. Начало совместной работы клуба и специалиста получилось весьма неплохим. «Анжи» демонстрировал качественный футбол, который доставлял немало хлопот топовым клубам.

На воротах блистал Александр Беленов, доказывая, что он голкипер очень высокого уровня. И все могло бы и дальше быть так хорошо и безоблачно, если бы в руководстве клуба не возникли споры по-поводу будущего клуба. Керимов, Мкртчян и местные органы власти не сумели найти компромисс, и в прессе стали появляться слухи о том, что «Анжи» вновь может распродать всех лидеров, и в клубе будут делать ставку на своих воспитанников.

В «Томи» возникают примерно те же мысли, только там все закручено вокруг отсутствия денежных средств на зарплаты игрокам, а тут все из-за упертости владельцев. Вся эта история крайне неприятно влияет на имидж Российского футбола вообще, и ФК «Анжи» в целом, не в первый же раз.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Крылья Советов» Самара

На старте сезона команда выглядела удручающе. Подбор игроков, и мастерство тренера, обязывали «Крылья» находиться в турнирной таблице несколько выше, чем в зоне вылета. Руководство клуба долго ждало, что Франк Веркаутерн все же нащупает необходимую игру для команды, но время шло, а результата не было...

После странного противостояния с «Тереком» из «Урала» ушел главный тренер Скрипченко, прессе он заявил о желании отдохнуть от тренерской деятельности, но буквально через несколько дней возглавил «Крылья», чем крайне разозлил президента «Урала» – Григория Иванова.

С приходом Скрипченко команда встрепенулась и за 5 матчей проиграла лишь раз, попутно деклассировав «Спартак» и «Томь». На прежний уровень вышел Йоан Молло, его партнер Паскуато, своей игрой заслужил внимание со стороны Российских топ-клубов.

Дедушка Мороз, пусть в Новом Году мы подарим болельщикам много поводов для радости, а в следующем сезоне, глядишь, и на Еврокубки замахнемся!

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Урал» Екатеринбург

«Урал» откровенно провалил первую часть сезона, но во второй просто обязан наверстывать упущенное. Для этой цели, клуб вернул из Болгарской командировки – Александра Тарханова, который умеет в короткий срок оживлять клубы. А тут у него впереди целое зимнее межсезонье, время когда можно и старых футболистов под свое видение футбола выстроить, и новых игроков подписать.

Первым зимним трансфером «Урала» стало подписание опытного болгарина – Николая Димитрова, из бывшего клуба Тарханова – «Славии». На чемоданах сидит еще один игрок этого клуба – Сердер Сердеров, прекрасно знакомый Российской публике и Тарханову.

Обидно, что в РФПЛ не получилось у Георгия Жукова. Бельгиец/Русский/Казах, у игрока был большой выбор сборных, за которые он мог бы выступать, но за 6 проведенных в «Урале» матчей он не смог себя проявить, и выбрал Казахстан в качестве дальнейшей карьеры, как на клубном уровне, так и на уровне сборных.

В «Урале» жизнь бьет ключом, у клуба много работы, и никакого отчаяния быть не может, пока в клубе играет СуперПав, а руководит командой Григорий Иванов.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Оренбург» Оренбург

В профессиональном футболе не часто случается, что команда только-только вышедшая в высший дивизион чемпионата своей страны, тут же крушит налево и направо грандов и занимает высокие места, даже «Лестер», перед тем как стать чемпионом, едва не вылетел из АПЛ.

Не является исключением и «Оренбург» он же бывший «Газовик». По меркам ФНЛ, дружина Роберта Евдокимова смотрелась очень неплохо, но было понятно, что выйдя в Премьер-Лигу, они автоматически станут кандидатами на вылет. Сейчас ниже «Оренбурга» в турнирной таблице находятся лишь «Томь», которой пока не до футбола, и «Арсенал», поменявший руководителей и тренерский штаб.

Перед стартом сезона «Оренбург» усилил состав опытными бойцами уровня: Прудникова, Георгия Габулова, Александра Гутора, но даже так, трудно что-то противопоставить быстрым форвардам соперника, когда паре твоих центральных защитников в сумме 70 лет. Самым молодым игроком команды является арендованный у «ЦСКА» Ефремов.

Свою первую победу в РФПЛ «Оренбург» одержал лишь в 10-м туре над «Томью», когда хет-триком отметился экс-динамовец и экс-томич Павел Нехайчик. Хочется пожелать клубу не бояться соперников, и брать очки в матчах против соседей по турнирной таблице, играть вничью с «Рубином» и «Краснодаром» команда уже научилась, дело остается за малым.

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Арсенал» Тула

Уже по ходу стартовавшего сезона в Тульском «Арсенале» произошли глобальные перемены. Они касаются не только места главного тренера, которое занял Сергей Кирьяков, но и должности спортивного директора, куда был приглашен Гурам Аджоев.

Приглашение Кирьякова, это по сути повторение истории с Аленичевым. Известный в прошлом Российский футболист, возглавлявший юношеские сборные России, принимает вызов в своей карьере, чтобы доказать свою состоятельность и на клубном уровне.

А вот приглашение Аджоева выглядит реально странным. Многие фаната Московского «Динамо» винят именно этого человека в развале команды. Если приглашать известных и сильных футболистов Аджоев умеет, то перезаключать контракты с имеющимся персоналом, а также выгодно продавать футболистов, у него не получается. А учитывая, что «Арсенал» не самый состоятельный клуб в РФПЛ, непонятно, как вообще себя проявит Гурам.

Во времена Аленичева, в клубе основа была полностью русские игроки + пара черногорцев. Сейчас в команде имеются представители Колумбии, Коста-Рики и даже Эммануэль Фримпонг. Дедушка, подари нам понимание того, как нам создать хороший клуб, который не вылетал бы каждый год в ФНЛ и радовал своей игрой болельщиков. А заодно пусть и Кирьяков вырастет у нас в топ-тренера!

Здравствуй Дедушка Мороз, пишет тебе ФК «Томь» Томск

Дедушка, в свое время мы писали письма и Виталию Мутко, и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не оставить болельщиков без команды и помочь нам финансово. На время это нас спасало, но сейчас все повторяется вновь. Дедушка, если ты существуешь, помоги!!!

В Томске уже полгода никто не видел зарплату, футболисты и тренерский штаб долгое время сдерживали себя, но дело доходит до абсурдного срока, а ведь у многих есть семьи и дети. Да в целом состав Томичей собран из хороших игроков,чего стоят только? Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Евгений Баляйкин.

Спокойнее всех ведет себя главный тренер команды – Валерий Петраков. это не первая его командировка в Томск, и уж он то, со всеми прелестями местного футбола знаком сполна. Зато, какая это школа будет для всех футболистов клуба!? Если им еще придется (не дай Бог) попасть в такую трудную ситуацию, они уже будут знать, как себя вести.

Желаю «Томи» все же найти деньги, и не завершать сезон молодежным составом, тогда клуб, наравне с «Анжи» будет обречен на вылет.

Фото: globallookpress.com, rfpl.org