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    Почему Аршавин круче Озила. Неоспоримый факт

    19 декабря 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» на основе статистических данных подтверждает: это не патриотическое высказывание, а факт, который вряд ли можно оспорить.

    На днях известное издание «Transfermarkt» выложило сравнительную статистику Андрея Аршавина и Месута Озила в «Арсенале». Данная статистика игроков удивило многих болельщиков своими цифрами.

    В далеком 2009 году Андрей Аршавин перешел из «Зенита» в «Арсенал» за 15 млн. евро, данная сумма стала рекордной для «канониров» и Арсена Венгера. Ранее француз не тратил такие деньги, несмотря на покупки «звездных» футболистов: Пиреса, Виейра и даже Анри. Аршавин провел в «Арсенале» 4 сезона, за это время Андрей сыграл 144 матчах во всех турнирах в составе «канониров». Аршавин часто попадает в сборную худших игроков «Арсенала», но статистика говорит о другом.

    Андрей Аршавин:

    Минут сыграно: 8709

    Голевых передач: 46

    Голов: 31

    Результативных действий: 77

    Самые памятные голы Андрея за «Арсенал».

    Месут Озил перешел в «Арсенал» из «Реала» за 45 млн. евро в 2013 году, что символично трансфер немца также стал рекордным для «канониров». Если в первые годы в «Арсенале» Озил не мог провести весь сезон на высоком уровне, то в последние годы Месут стал лидером атак «канониров».

    Месут Озил:

    Минут сыграно: 11650

    Голевых передач: 49

    Голов: 29

    Результативных действий: 78

    Топ-5 голов Месута Озила в чемпионате Англии.

    Аршавин отыграл на 2941 минуту меньше, поэтому его можно объективно считать лучше Озила в этом промежутке времени в «Арсенале». Очевидно, карьера Андрея в составе «канониров» сложилась не так плохо, о чем говорит статистика.

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    Рейтинг: 4.6 Голосов: 52
    Комментарии34
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      Рейтинг: +5007

      neveldomha 20 декабря 2016, 09:20

      Не ту он бабу выбрал. В этом вся проблема.

      2
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      Рейтинг: +150

      dvb 20 декабря 2016, 08:11

      Аршавин сыграл реально стрёмно за Арсенал ровно 1 раз, после которого его посадили на скамейку (конечно под делу скорей всего) и можно сказать сразу отправили домой.

      90% людей выдергивают конкретные слова хотя сами нисколько не лучше.
      правильно он в своё время сказал:) ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ.

      играл он здорово, загнобили мы его сами.

      6
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      Рейтинг: +4306

      mutabor0992 > dvb 21 декабря 2016, 05:20

      Ну ну...И кокорину с этим вторым ущербным,мы тоже насильно шампусь в глотку заливали...а их 6 по рукам и ногам держали.

      -2
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      Рейтинг: +150

      dvb > mutabor0992 22 декабря 2016, 06:45

      Рыбу с Мясом не сравнивайте.
      Я конечно за футболом последний год не настолько серьёзно слежу, но с уверенностью могу сказать одно.
      Сколько игр с Кокориным видел столько раз он выглядел как Аршавин в своей худшей игре за Арсенал. Ленивый и не результативный. Всего 1 раз хотели признать игроком недели в кубке УЕФА, вот только с кем Зенит тогда играл и вспомнить то не получится.

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      Рейтинг: +1

      vbn123 20 декабря 2016, 02:37

      В одну сборную от помойной газетки Mirorr ,и это была сборная игроков в матчах между Арсеналом и МЮ. Накануне такого противостояния ..... ну и как же обойтись без того чтобы не включит русского игрока ,для того чтобы досадить лишний раз России. И не 15 млн. евро ,а порядка 16 ,8 млн. фунтов ,на тот момент это 24 млн. евро .

      3
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      Рейтинг: +1381

      marslond > vbn123 20 декабря 2016, 12:29

      Изначально «Арсенал» предлагал за футболиста 12 миллионов фунтов, а «Зенит» хотел 20. Потом лондонцы прибавили три миллиона, но в виде бонусов (за 100 матчей Аршавина в «Арсенале», за чемпионство в премьер-лиге, за Лигу чемпионов), а Зенит, со своей стороны, сбросили два. В итоге сошлись на 15 миллионах  без всяких бонусов.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 декабря 2016, 01:38

      Не только язык его подвел, еще лень, деньги и я так думаю все это не от избытка ума.


      -2
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > TUMS 20 декабря 2016, 02:39

      Какой язык ,какая лень ,какие деньги ,куда и кого подвел ??? Вот у Вас, действительно НЕТ УМА .

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      Рейтинг: +4306

      mutabor0992 20 декабря 2016, 01:22

      Андрейка-лентяй!А Озилу Бог не дал физических кондиций.Хоть ты лопни ну не может он больше бегать.И Арсен это ну никак не исправит.

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > mutabor0992 20 декабря 2016, 02:39

      Вы эту мифическую лень видели ,осязали или измеряли ?

      -2
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      Рейтинг: +4306

      mutabor0992 > vbn123 21 декабря 2016, 05:18

      Наблюдал.У дрюни были все предпосылки стать звездой в апл.Но он свой шанс профукал.Думал 4 Ливеру отгрузил и все...А там пахать нуна.Ну и про его:"это ваши проблемы."Походу знают даже в Африке.

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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 20 декабря 2016, 01:06

      Сейчас в Кайрате ходит по полю (был на паре матчей даже во время своей командировки в Алма-Ату). Ходит, ходит, а потом неожиданно может положить красивый гол. Жаль, что в итоге так слилась карьера у парня, игрок он и правда был очень крутой. Язык подвел.

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Zarandar_52 20 декабря 2016, 02:42

      Все что сказал АСА быдлу -депутату ,это правильно. Да не были Вы ни на каких матчах,так как все без исключения высказались ,что АСА лучший игрок сезона. И карьера у АСА в полном порядке . Таких игроков единицы ,а в России Андрей и во все один !

      -1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 20 декабря 2016, 00:11

      Аршваин проиграл психологически журналистам Англии. Это беда всех постсоветских игроков. Надо учиться красиво посылать английских журналистов, и тренеров иногда тоже. Тогда и болельщики будут союзниками :)

      1
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      Рейтинг: +33

      Radish69 19 декабря 2016, 21:41

      Как я его не любил в его расцвет, сейчас готов признать, что он провел отличное время в Арсенале. Если он перешел в Арсенал, то он не обязан был становиться лучшим игроком в мире, куча игроков каждое трансферное окно переходит в сильные клубы. Он показал хороший результат, который нам с нашей предвзятостью трудно оценить.

      Если смотреть статистику, то и Пав неплохо съездил в Англию. Всем им будет, что внукам рассказать

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Radish69 20 декабря 2016, 02:45

      Вот так и получается,что у нас "народ" не может любить талант ,они больше любят посредственность и серость. Но АСА был в десятке и двадцатке лучших игроков мира . А в некоторых рейтингах от ФИФА и УЕФА и единоличным лидером.

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      Рейтинг: +25

      xxandrrr 19 декабря 2016, 21:17

      Забил на Энфилде больше, чем игравший в Ливерпуле Балотелли :)

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      Рейтинг: +1381

      marslond > xxandrrr 19 декабря 2016, 21:19

      И больше Месси)))

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 декабря 2016, 21:12

      может смолов станет как аршавин

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      Рейтинг: +1381

      marslond > mihail1980 19 декабря 2016, 21:14

      Должен круче стать)))

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > mihail1980 20 декабря 2016, 02:46

      Не станет, к сожалению. Нет у Федора даже 1/10 таланта Андрея.

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