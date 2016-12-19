Почему Аршавин круче Озила. Неоспоримый факт

Не ту он бабу выбрал. В этом вся проблема.
На днях известное издание «Transfermarkt» выложило сравнительную статистику Андрея Аршавина и Месута Озила в «Арсенале». Данная статистика игроков удивило многих болельщиков своими цифрами.
В далеком 2009 году Андрей Аршавин перешел из «Зенита» в «Арсенал» за 15 млн. евро, данная сумма стала рекордной для «канониров» и Арсена Венгера. Ранее француз не тратил такие деньги, несмотря на покупки «звездных» футболистов: Пиреса, Виейра и даже Анри. Аршавин провел в «Арсенале» 4 сезона, за это время Андрей сыграл 144 матчах во всех турнирах в составе «канониров». Аршавин часто попадает в сборную худших игроков «Арсенала», но статистика говорит о другом.
Андрей Аршавин:
Минут сыграно: 8709
Голевых передач: 46
Голов: 31
Результативных действий: 77
Самые памятные голы Андрея за «Арсенал».
Месут Озил перешел в «Арсенал» из «Реала» за 45 млн. евро в 2013 году, что символично трансфер немца также стал рекордным для «канониров». Если в первые годы в «Арсенале» Озил не мог провести весь сезон на высоком уровне, то в последние годы Месут стал лидером атак «канониров».
Месут Озил:
Минут сыграно: 11650
Голевых передач: 49
Голов: 29
Результативных действий: 78
Топ-5 голов Месута Озила в чемпионате Англии.
Аршавин отыграл на 2941 минуту меньше, поэтому его можно объективно считать лучше Озила в этом промежутке времени в «Арсенале». Очевидно, карьера Андрея в составе «канониров» сложилась не так плохо, о чем говорит статистика.
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