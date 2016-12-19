Почему Аршавин круче Озила. Неоспоримый факт

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» на основе статистических данных подтверждает: это не патриотическое высказывание, а факт, который вряд ли можно оспорить.

На днях известное издание «Transfermarkt» выложило сравнительную статистику Андрея Аршавина и Месута Озила в «Арсенале». Данная статистика игроков удивило многих болельщиков своими цифрами.

В далеком 2009 году Андрей Аршавин перешел из «Зенита» в «Арсенал» за 15 млн. евро, данная сумма стала рекордной для «канониров» и Арсена Венгера. Ранее француз не тратил такие деньги, несмотря на покупки «звездных» футболистов: Пиреса, Виейра и даже Анри. Аршавин провел в «Арсенале» 4 сезона, за это время Андрей сыграл 144 матчах во всех турнирах в составе «канониров». Аршавин часто попадает в сборную худших игроков «Арсенала», но статистика говорит о другом.

Андрей Аршавин:

Минут сыграно: 8709

Голевых передач: 46

Голов: 31

Результативных действий: 77

Самые памятные голы Андрея за «Арсенал».

Месут Озил перешел в «Арсенал» из «Реала» за 45 млн. евро в 2013 году, что символично трансфер немца также стал рекордным для «канониров». Если в первые годы в «Арсенале» Озил не мог провести весь сезон на высоком уровне, то в последние годы Месут стал лидером атак «канониров».

Месут Озил:

Минут сыграно: 11650

Голевых передач: 49

Голов: 29

Результативных действий: 78

Топ-5 голов Месута Озила в чемпионате Англии.

Аршавин отыграл на 2941 минуту меньше, поэтому его можно объективно считать лучше Озила в этом промежутке времени в «Арсенале». Очевидно, карьера Андрея в составе «канониров» сложилась не так плохо, о чем говорит статистика.

Тест: а вы хорошо знаете новичков РФПЛ?

Почему обмен Смолова на Кокорина идеален для всех

Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Дибала и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола

​