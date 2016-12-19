Свободная касса. Тошич, Данни и другие звезды РФПЛ, чьи контракты истекают летом

Все гадают, уедет ли Витсель в «Ювентус», продлит ли контракт Миранчук и закончит ли с футболом Игнашевич. Блог «Vanity Fair» собрал целую крутую команду из будущих безработных.

Что объединяет людей, изображенных на картинке выше? Правильно, все они 30 июня 2017 года станут свободными агентами, если ничего не изменится. Шестой номер в желтой форме Саид Эзатолахи станет безработным уже через две недели. Иранец останется в «Ростове» только в случае, если не найдет другого варианта продолжения карьеры. Статус запасного его не устраивает. Большинство остальных футболистов, которые с нового года смогут вести переговоры с новыми работодателями, резервистами не являются. Но в силу разных причин нынешние клубы не спешат продлевать с ними соглашения.

Вратарь: Сослан Джанаев («Ростов»)

Возраст: 29 лет

Трансферная стоимость: 3 млн. евро

Альтернативы: Лория, Городов, Рыжиков

Бердыев поверил в Джанаева, и тот сумел выйти на прежний высокий уровень. Текущий сезон становится для Сослана определяющим. По вратарским меркам он еще не стар, а дебют в сборной и Лиге чемпионов, где «Сос» отметился массой сэйвов, добавляют весомости. В таланте Джанаева сомнений не было никогда, но только в «Ростове» он научился справляться с давлением. Решающие матчи голкипер теперь проводит уверенно. ПСВ не даст соврать. Из остальных вариантов обращает на себя внимание, прежде всего, Лория, вытащивший для Самары немало матчей. Одна проблема – легионер.

Правый защитник: Роман Шишкин («Локомотив»)

Возраст: 29 лет

Трансферная стоимость: 3 млн. евро

Альтернативы: Уциев, Идову, Набабкин, Ещенко, Калешин, Янбаев

Наименее дефицитная позиция. Шишкин – игрок сборной, универсал. Подобно Ламу может закрыть любой из флангов, а при необходимости сыграть и в опорнй зоне. Роман любит и умеет играть в комбинационный футбол, здорово подает и простреливает с фланга. Несмотря на скромные физические данные, неплох и на втором этаже. Однако цепкости в отборе ему не хватает. Из других вариантов стоит обратить внимание на Брайана Идову. Русский нигериец у Гаджиева ощутимо прибавил. Капитан «Терека» Уциев вряд ли куда-то сорвется. Остальные – квалифицированные футболисты, которые не испортят картины, но уже в возрасте.

Центральные защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА)/Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Возраст: 34 года/30 лет

Трансферная стоимость: 1 млн.евро/5 млн. евро

Альтернативы: А. Березуцкий, Игнашевич, Сесар Навас, Пейчинович, Таранов, Таски

На самом деле, отхватить защитника уровня Василия Березуцкого за 1 миллион – из раздела фантастики. Да, Василий стал чаще получать повреждения, но 2-3 года на высоком уровне еще отыграет. Другое дело, что по факту на 90% просто переподпишет контракт с ЦСКА, как и брат. С Игнашевичем сложнее. Сергею уже 37, а Гончаренко всерьез рассчитывает на Васина. Боккетти ведет непростые переговоры о продлении контракта. И на него, и на Таски есть спрос в Турции. Многоопытный Сесар Навас, видимо, доиграет в «Ростове». А вот к Пейчиновичу стоит присмотреться. Серб играет регулярно, обещал даже завершить в «Локо» карьеру, но нового контракта пока не дождался.

Левый защитник: Дмитрий Стоцкий («Уфа»)

Возраст: 27 лет

Трансферная стоимость: 1 млн. евро

Альтернатива: Данцев

Даже странно, что в рачительной «Уфе» до сих пор не переподписали одного из лидеров. Стоцкий способен закрыть любую позицию на поле кроме центра обороны и атаки, но последнее время чаще всего играет слева. Опыт игры в средней линии позволяет уверенно чувствовать себя при кроссах и навесах. Природная напористость и неуступчивость делают Дмитрия полезным на всех участках поля, а по объему проделываемой работы он стабильно один из лучших. Президент «Уфы» Марат Магадеев на днях заявил, что предложения по Стоцкому у клуба есть есть. Данцев – добротный, надежный защитник, полезный и впереди, но Александру уже 32.

Нижний опорный полузащитник: Игорь Денисов («Динамо», аренда в «Локомотиве»)

Возраст: 32 года

Трансферная стоимость: 4 млн. евро

Альтернативы: Михалик, Камболов, Гацкан, Гасанов, Пирис

Денисов по-прежнему остается игроком высокого уровня. Основная проблема при переговорах с вылетевшим «Динамо» была в высоком окладе полузащитника. Но новый контракт можно подписывать на более адекватных условиях. Благо, наверняка и сам Денисов понимает, что он уже не тот, что пять лет назад. В остальном Игорь – гарантия надежности, а недавно еще и гол шикарный забил. Камболова, ворвавшегося в большой футбол после скитаний по просторам ФНЛ, надо брать, если есть возможность.

Отобрать, перехватить, выиграть верх – этот парень пашет за двоих, и удар сумасшедший. Народу в Казани куча, так что при хорошем предложении Руслан наверняка не откажется. Будущее Гасанова во многом зависит от курса «Анжи». «Терек» последнее время часто испытывает сложности с переподписанием контрактов, поэтому есть вариант забрать уверенно играющего в этом сезоне Пириса.

Верхний опорный полузащитник: Кристиан Нобоа («Ростов»)

Возраст: 31 год

Трансферная стоимость: 6 млн. евро

Альтернативы: Витсель, Гол, Ромуло, Емельянов

Конечно самый мощный лот здесь Витсель, но кроме «Зенита» позволить себе содержать бельгийца не может никто. Если он и уйдет, то в Европу. Другое дело – Нобоа. Кристиана сватали как раз на подмену Витселю, но с подписанием Эрнани эти слухи затихли. Крис ведет игру «Ростова», регулируя ее темп. Владеет пасом на любую дистанцию, дриблингом и поставленным ударом. К тому же у эквадорца колоссальный международный опыт в сборной и Лиге чемпионов.

Янушу Голу уже за 30, к тому же у него есть опция о пролонгации контракта еще на год, которой пермяки постараются воспользоваться. Ромуло ждут в Бразилии. А вот Роман Емельянов, привлекавшийся Черчесовым к работе со сборной, выглядит очередным кандидатом на выход из «Урала» в более серьезный клуб вслед за Ерохиным и Подберезкиным.

Правый вингер: Зоран Тошич (ЦСКА)

Возраст: 29 лет

Трансферная стоимость: 7 млн. евро

Альтернативы: Быстров, Лебеденко, Кулаков

Три года назад серб забил за ЦСКА 11 голов в 27 матчах. То был пик его полезности. Дальше было 7, затем 4. Тошич не мог забить целый год, прервав засуху в заснеженной уже Москве, огорчив «Амкар». Правда, параллельно он добавлял как ассистент. И все же Зоран уже не тот. Обостряет реже. ЦСКА готов переподписать контракт на более скромных условиях. Пойдет ли на это Тошич – вопрос. Денис Кулаков из «Урала» играл в Екатеринбурге защитника, но вообще-то это хавбек. Видимо, поэтому Кулаков стабильно лучший в лиге по числу кроссов. Быстров и Лебеденко уже в годах, но команды попроще своих нынешних усилить способны.



Атакующий полузащитник: Алексей Миранчук («Локомотив»)

Возраст: 21 год

Трансферная стоимость: 4 млн. евро

Альтернативы: Олег Иванов, Данни, Измайлов, Билялетдинов

Выбор свободных «десяток» поражает разнообразием. С Алексеем Миранчуком «Локомотив» ведет затяжные переговоры о новом контракте. Сохранить талантливого хавбека «железнодорожники» хотят, но дело за ценой вопроса. Команда Месси, первая пятерка, восторженные отзывы экспертов – пока авансы Алексею превосходят реальную отдачу. Звездочки более ярких эпох «Локо» – Измайлов в начале нулевых и Билялетдинов в их середине – раскрывались быстрее и ярче. Оба летом станут свободными агентами, и «Локо» – один из претендентов.

Возвращения в строй Данни очень ждет Луческу. С учетом возраста и наличия Жулиано португалец, видимо, будет на подхвате. Весенняя часть чемпионата станет для него определяющей. Олег Иванов пока не продлил контракт с «Тереком». Возраст хавбека не критичен, но об интересе в России ничего не слышно. Зато много говорят о «Трабзонспоре» и Турции.

Левый вингер: Маркес Майкон («Локомотив»)

Возраст: 26 лет

Трансферная стоимость: 3 млн. евро

Альтернатива: Касаев

Майкон восстановился после очередной травмы и спас Семина от полного краха. Правда, делал он это, располагаясь на острие атаки. Но по утверждению самого Палыча, проблему с центрфорвардом удачная игра бразильца не снимает. Злые языки поговаривают, что Майкон старается ради нового контракта. Свой лучший футбол он показывал аккурат перед предыдущим продлением соглашения. Добротный, работящий футболист без изысков вряд ли заинтересует лидеров, а аутсайдеры не потянут по зарплате. Других вариантов не так много. Разве что конкурент по клубу Алан Касаев. Погрузневший дриблер все еще остр и эпизодически вспыхивает. В команде поскромнее Касаев вполне может стать примой.

Нападающий: Александр Кержаков («Зенит»)

Возраст: 34 года

Трансферная стоимость: 750 тыс.евро

Альтернативы: Павлюченко, Салугин, Джорджевич

Не такого возвращения на «Петровский» ждал Александр. На скамейке он задорен и весел, но наверняка хочет еще поиграть. Те редкие минуты, что Кержаков получает, он пашет как вол. Другое дело, что Луческу не слишком часто его выпускает. А часики тикают. Пример Корниленко и отчасти Павлюченко, а в прошлом году Гогниева доказывает – играть и забивать ветераны могут. Опыт и чутье никуда не делись, только доставьте мяч. Если вдруг Кержаков рискнет куда-нибудь уйти, может получиться очень красивая история.

Александр Салугин никак не может выйти на серьезный уровень, хотя потенциал этого форварда был и остается высоким. В Перми он выпал из основы, самое время снова перезапускать карьеру. Джорджевич не дотягивает до уровня и задач «Зенита», но усилить клуб из середины таблицы ему по силам.