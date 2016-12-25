Хамес, Швайнштайгер и еще три игрока, которым надо сменить клуб

Хамес Родригес зимой может покинуть «Реал» и перебраться в клуб АПЛ. Блог «Делай вещи» рассказывает о нем и других игроках, которым зимой нужно решиться на перемены в карьере.

Бастиан Швайнштайгер

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Стоимость: 6,8 млн фунтов

Куда может перейти: «Чикаго Файр», «Марсель», «Сантос»

Некогда лидер сборной Германии решился на переход в манчестерский клуб в июле 2015 года. «МЮ» предложил 30-летнему полузащитнику трехлетний контракт с годовым окладом более 10 миллионов евро. «Мы с Бастианом обстоятельно побеседовали после его возвращения из отпуска и были честны друг с другом. Он попросил, чтобы я договорился с «Манчестер Юнайтед». Таким образом, переход стал неизбежным. Мы пытались убедить его остаться в Мюнхене, но я понимаю и принимаю решение Швайнштайгера», – говорил Карл-Хайнц Румменигге.

Препятствий для перехода клуб не создавал, так как была и вероятность того, что по окончании контракта игрок покинет клуб в статусе свободного агента. Бастиан заявил, что переходит в «Юнайтед» для завоевания трофеев. В Манчестере состоялось воссоединение игрока и тренера. Игра немецкого полузащитника была хороша известна прежнему тренеру манкунианцев – Луи ван Гаалу. Команда и болельщики были воодушевлены его приходом – социальные сети пестрели заголовками об отличном приобретении «красных дьяволов».

Но тренер в «МЮ» сменился и на смену ему пришел Жозе Моуринью. За португальцем давно ходит немного дурная слава. При переходе в каждый свой клуб, для самоутверждения на своем высоком посту, Жозе сажает на скамью запасных одного из топовых игроков. Так, например, в мадридском «Реале» жертвой тренера стали Икер Касилиас и Кака, в «Интере» – Максвелл, в «Челси» – Мата. Фактически, Швайнштайгер сам помог Моуринью в выборе жертвы. Бастиана мучали травмы, а отношения с одноклубниками были не самыми лучшими. По информации «The Telegraph», Жозе проинформировал немца о том, что тот не входит в его планы и ему стоит задуматься о смене команды. В другом авторитетном издании «Daily Mail», была опубликована новость о том, что лидеры команды негативно настроены по отношению к Бастиану. Вызвано это тем, что немец, будучи травмированным, не должным образом восстанавливается от травмы, а проводит время в компании своей девушки, сопровождая ее на различных теннисных турнирах.

«Я хочу продолжить играть за «МЮ». У меня нет личных проблем с Жозе Моуриньо. Одно могу сказать наверняка: не собираюсь завязывать с футболом. Я до сих пор верю в свои силы. Я мог бы помочь «МЮ», если бы мне дали шанс», – Бастиан Швайнштайгер. Но полузащитнику играть не давали. Эти события вызвали настоящий гнев бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса, который выступил со словами критики в адрес английского гранда. «Происходящее с Бастианом в «Юнайтед» просто невероятно, это многое говорит о ситуации в клубе в целом. Ему не позволяют тренироваться вместе с командой, Швайнштайгера нет на командном фото – к нему просто относятся как к прокаженному. Бастиан отлично играл в «Баварии», он хороший парень. Жаль, что с ним происходит такое», – сказал Хеннес.

Не так давно критикуемый всеми наставник «МЮ» вернул Швайнштайгера в первую команду, аргументируя это тем, что немец нужен команде для выполнения командных упражнений и ротации состава. Скорее это выглядит как подготовка игрока к продаже, чем возвращение, но Бастиан должен воспользоваться этой возможностью для перехода в команду, которая действительно будет в нем нуждаться.

Стефан Йоветич

Клуб: «Интер»

Стоимость: 10,6 млн фунтов

Куда может перейти: «Фиорентина», «Панатинаикос», «Спартак»

Черногорец Йоветич – яркий пример того, как не нужно поступать молодым талантливым футболистам. Необходимо детально рассматривать все предложения, а не гнаться за большими деньгами и верить обещаниям людей, как правило, разбирающихся в бизнесе лучше чем в футболе. В «Манчестер Сити» не получилось. Он попал в команду в тот момент, когда шейхи покупали всех подряд. Молодому форварду крайне тяжело было закрепиться в основе и даже стать игроком ротации. В общем, не оправдал ожиданий. Состоялся переход в «Интер». В дебютном для себя сезоне, черногорец принял участие в 26 играх чемпионата и отметился шестью мячами.

«В целом я доволен своим первым сезоном в «Интере». Мне удалось хорошо начать, но потом я оказался на скамейке запасных. Я ничего не могу сделать, это футбол. Тем более, у меня есть контракт на три года с нерадзурри. Мне очень нравится в Серии А. Мне больше по душе итальянский футбол, чем английский. В следующем сезоне я буду играть еще лучше. Уверен, что у меня будет больше шансов реализовать себя на поле», – делился эмоциями сам Йоветич.

Этот сезон в «Интере» нападающий, пока не может занести себе в актив. Франк Де Бур не рассчитывал на игрока и Стеван даже не был внесен в заявку команды на матчи Лиги Европы. Всего Йоветич провел 5 игр и никакими результативными действиями не отметился. Стоит задуматься о переходе. С приходом в команду Пиоли, безусловно, шанс проявить себя у Стевана появится.

Из итальянского издания «Calciomercato» стало известно, что новый главный тренер попросил руководство не продавать черногорца, так как верит нападающего и готов предоставить ему шанс в основном составе клуба. Пока этого шанса предоставлено не было, а в ближайшем матче с «Сассуоло» он даже не попал в заявку. Слухов о его переходе хватает. Сам черногорец не желает ехать в Россию, хотя имеет на руках конкретное предложение от московского «Спартака». Наиболее очевидным выглядит его переход в «Фиорентину». В клуб, в котором он заявил о себе, как об очень перспективном нападающем.

Хамес Родригес

Клуб: «Реал» Мадрид

Стоимость: 59.5 млн. фунтов

Куда может перейти: «Челси», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»

Звезда сборной Колумбии и чемпионата мира 2014 года полирует скамейку запасных в мадридском «Реале». Тренеры меняются, а Хамес все никак не может обрести себя в команде. Невыход колумбийца в основном составе аргументировали самыми разными способами. Говорили и о том, что у парня звездная болезнь, и о том, что он не должным образом тренируется. Сам же Хамес верит в свой успех: «Вы еще пока не видели лучшего Хамеса Родригеса. С каждым днем я становлюсь все лучше физически и ментально».

Все проблемы Родригеса начались с уходом из команды Карло Анчелотти. Последующие тренеры не находили места талантливому колумбийцу на поле. По сообщению испанского издания «SPORT», Зинедин Зидан даже посоветовал ему обратиться к психологу, чтобы воспитать у игрока лидерские качества. Хамес должен принять очень важное решение для себя и для своего же блага. Переход в другую команду даст толчок в развитии молодого полузащитника. Пока самым главным достижением Хамеса Родригеса в «Реале» является то, что он чаще всего либо выходит на замену, либо его меняют по ходу матча. Очень многие советуют Родригесу покинуть Реал.

Легендарный колумбийский игрок Пачо Матурана высказался, что его соотечественнику Хамесу Родригесу стоит сменить клубную прописку. По мнению ветерана, футболисту будет трудно проявить себя в «Реале»: «Он должен поступить мудро и перебраться в другую команду. «Реал» купил его, когда у него была большая пресса. Но теперь реальность такова, что в мадридском клубе ему нет места. Умнее будет уйти».

Желающих приобрести Хамеса будет предостаточно. Долгое время ходили слухи о том, что состоится обмен с лондонским «Челси» и Хамес будет заменен на Эдена Азара, но с приходом к рулю аристократов Антонио Конте, речь уже идет не об обмене, а об обычной покупке колумбийца. Слухи отправляли талантливого полузащитника в обе манчестерские команды и туринский «Ювентус». Главное для него решиться на переход, перезагрузить свою карьеру и вернуться таким, каким мы запомнили его на чемпионате мира.

Эдуардо Варгас

Клуб: «Хоффенхайм»

Стоимость: 5 млн фунтов

Куда может перейти: аренда в клубы Бундеслиги

Совсем недавно о Варгасе говорили, как едва ли о не самом талантливом парне из Латинской Америки, а теперь, наверное, многие даже не знают в какой команде он играет. Забрался чилиец в немецкую Бундеслигу – в «Хоффенхайм», но, как и во всех своих прошлых клубах ничем не примечателен и, в основном, остается на скамейке запасных. Что и говорить, в команде на него не рассчитывают. В этом сезоне он появлялся на поле лишь в пяти матчах, а в графе результативность сверкает «0».

Эдуардо – уникальный игрок. В сборной своей страны он практически незаменим, а в клубах все складывается не так хорошо. За шесть лет игры за сборную Варгас провел 66 матчей, в которых забил 32 мяча, и это очень крутой результат. В тоже время за четыре года Эдуардо успел поиграть в четырех топовых европейских чемпионатах. В Италии за «Наполи», в Испании – в «Валенсии», в Англии был «КПР», а в Германии – «Хоффенхайм», соответственно. Но стать основным ему так нигде и не удалось. Что самое интересное, не получая игровой практики в клубе, он продолжает вызываться в сборную своей страны и стабильно забивает.

Никаких слухов и новостей о дальнейшей карьере Варгаса в «Хоффенхайме» нет уже около полугода. Не исключен вариант, при которым «Хоффенхайм» сдаст его в аренду в один из клубов Бундеслиги. Хотя в «Хоффенхайме» в него по-прежнему верят. В июле испанская газета «Marca» опбликовала диалог со спортивным директором «Хоффенхайма». Александр Розен заявил, что Варгас останется в клубе:«Эдуардо еще не продемонстрировал весь свой потенциал. Ему нужно время, второй год в одном клубе». Но ничего не произошло, а Эдуардо, зачастую, даже оказывается вне заявки на матч. Найти «свою» команду чилиец все еще не может.

Кейсуке Хонда

Клуб: «Милан»

Стоимость: 5.9 млн фунтов

Куда может перейти: «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Саутгемптон», китайские клубы

Наверное, все в России переживали за переход японца в «Милан». Всегда приятно наблюдать за футболистами, играющими в топ-чемпионатах, карьера которых началась именно в нашем чемпионате. Хонда один из таких игроков, но спад в его карьере затянулся. Тренеры в «Милане» меняются, но ситуация в целом остается на том же уровне. В этом сезоне японец появлялся на поле лишь пять раз.

Его брат-агент очень осторожно пытается напоминать о футболисте через средства массовой информации. «Кейсуке – большой профессионал. Он всегда будет уважать выбор Монтеллы. Мы обсуждали возможность продления контракта летом, но теперь должны дождаться новых владельцев команды, чтобы понять их намерения. Кейсуке находится в хорошей форме. Мы подождем декабря. Если не получим предложения, то будем рассматривать варианты с другими клубами. «Шанхай»? Я видел это в СМИ, но не знаю, откуда появились эти слухи. С их стороны не было никакого интереса», – говорит он о Хонде.

С приходом в команду Винченцо Монтеллы шансы на то, что японец сможет заиграть мизерные. Это связано с курсом, который взял «Милан». Команда очень сильно омолаживается. Клуб направлен на воспитание доморощенных футболистов. Зажглись новые звездочки – Локателли, Калабрия, Ньянг, Доннарумма. «Милан» заинтересован в продаже Хонды, так как следующим летом, по окончании контракта, японец уйдет бесплатно и выручить денег на его трансфере будет невозможно. Совсем недавно в издании «La Repubblica» появилась новость о том, что клуб хочет расстаться с игроком в январе.

Кейсуке получал предложения о трансферах и ранее, но считал их неадекватными. «Я мог уйти из «Милана» не раз, но получал неадекватные предложения. Я не готов покинуть клуб любой ценой, поэтому пока нет смысла говорить о будущем», – говорит японец. Английские клубы Хондой интересуются уже давно. Сейчас самое подходящее время для трансфера и нового вызова в карьере.

Фото: globallookpress.com