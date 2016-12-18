Налоговый скандал в «Реале». Главные подробности

Победители клубного чемпионата мира оказались в проблемном положении. Почему налоговая преследует Роналду и его некоторых партнеров по команде? Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» разбирается в ситуации.

В мире футбола присутствует проблема налогообложения. Зарплаты игроков/суммы трансферов шокируют нас из года в год. Соответственно давайте для начала рассмотрим какую сумму футболисты должны отдать государству. В странах ТОП-4 Англии, Германии, Италии, Испании ставки налогов на прибыль составляют по 45% в первых трёх странах, а в Испании после отмены «закона Бекхэма» те, кто зарабатывают более 1 млн. евро должны отчислять 52%. Из всего этого несложно догадаться – чем больше зарплата, тем больше нужно отдать государству.

Футбольный мир успел отойти от масштабного дела Лионеля Месси, по которому проходило судебное заседание и официальное расследование.

Не так давно общественность вновь потрясла резонансная новость, 12 СМИ Европы, включая испанскую газету El Mundo, опубликовали результаты собственного 6-месячного расследования о грязных схемах футболистов и не только. В центре внимания оказался обладатель Золотого Мяча Криштиану Роналду, тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, Месут Озил, Радамель Фалькао и другие.

Расследование продолжалось внушительный срок и вся эта история началась с того, что представители небезызвестного Football Leaks передали журналисту немецкого СМИ Der Spiegel огромные объёмы разного рода материалов: эмейлы, контракты, переписки. В течение 6 месяцев около 60 журналистов 12 европейских таблоидов в условиях полной секретности обрабатывали материалы и проводили расследование.

Сейчас хочу представить вашему вниманию перевод статьи El Mundo (испанское СМИ, участвовавшее в расследовании). Не стоит путать El Mundo и El Mundo Deportivo (каталонский таблоид, известный своей антимадридской позицией). Перевод я немного сократил и немного по-другому структурировал, выделив главные вещи.

Криштиану Роналду

Зимой 2009 год, будучи ещё игроком «Манчестер Юнайтед», Криштиану перевёл свои маркетинговые доходы на счета нескольких компаний Британских Виргинских островов – налоговый рай. Компании не проявляли никакой активности, не имели сотрудников и через профессиональных подставных лиц. За 6 лет фирма Tollin Associates, зарегистрированная в городе Род-Таун, столице Британских Виргинских островов, сохранила 74,8 миллионов евро, полученных от рекламных контрактов.

В 2015 году ещё две компании, базирующиеся на Виргинских островах, приобрели маркетинговые права Роналду до 2020 года за 75 миллионов евро. Посредником в сделке выступила фирма Mint Capital, с которой связан владелец «Валенсии» Питер Лим, а сумма от продажи прав оказалась на счету португальца в швейцарском банке. Роналду заработал около 150 миллионов евро на рекламе, но благодаря теневым схемами, выплатил в Испании в качестве налогов лишь 5.6 миллионов евро, мене 4% от всей суммы.

После отмены «закона Бэкхема», которая предоставляла внушительные льготы футболистам при налогообложении, агент Роналду Мендеш решил кардинально изменить стратегию.

В 2014 Роналду своей налоговой декларацией позволил частично увидеть структуру оффшора и схему, с помощью которой клиенты Мендеша уклонялись от уплаты налогов: доходы от контрактов проходили через Ирландию (страну с либеральной системой налогообложения), потом переходили на Британсккие Виргинские острова и в конечном счёте завершали свой путь на швейцарских счетах клиентов.

На основе этого 3 декабря 2015 года, то есть больше года назад, налоговая служба начала расследование и после исследования дел многих игроков открыла дело и против главной звезды «Мадрида» за нарушения в налоговых декларациях о подоходном налоге нерезидентов в 2011, 2012 и 2013 годах.

После частичного раскрытия первого теневого оффшора, Жорже Мендеш перерабатывает схему для Криштиану Роналду. Маркетинговые права, принадлежавшие до 2014 года Tollin, продаются двум другим фирмам на Британских островах: все маркетинговые права, 80% доходов Роналду передаются фирме Adifore, а остальные 20% (доходы на территории Испании) передаются компании Arnel.

В тот же день, Роналду выставляет счета обеим компаниями: 63,7 миллионов получает Adifore, а 11,2 миллиона – Arnel. В сумме почти 75 миллионов за рекламные контракты с 2015 до 2020 года – такая жем сумма, как из прошлые 6 лет.

Как только деньги переходят фирмам на островах, усилия налоговщиков Испании оказываются бесплодными, потому что данные 75 миллионов евро переходят на счёт португальца в банке Mirabaud, базирующийся в Женеве (Швейцария). Сделка был провёрнута умело, до конца календарного гола, в итоге Роналду нужно было заплатить налоги за доходы на территории Испании (около 15% от реальных доходов).

После отмены »закона Бекхэма» для футболистов, налоговая начала оказывать давление на Мендеша. В налоговой декларации за 2015 гол Криштиану уже указал о части даходов компании Tollin (11,5 миллионов евро), о тех 20%, который якобы получил на территории Испании в период 2009 – 2014 года. Также им была задекларирована новая фирма Arnel (указав лишь 11,2 миллиона из 75).

В итоге, в 2014 году CR7 отчитался о 22,7 из 150 миллионов евро, заработанных за 12 лет рекламных контрактов. Нападающий «Реала» заплатил налоговой службе 5,6 миллионов за доходы от маркетинговых прав с 2009 по 2020 года, другими словами, менее 4% от реальной суммы доходов. И все это благодаря прекрасной стратегии: выборочное декларирование контрактов и установление собственной цены, а также налоговые льготы до 2015 года.

Как и в случае с другими клиентами Мендеша или такими игроками, как Месси, Маскерано или Хаби Алонсо, проблема Роналду заключается не в том, что налоговая служба посчитает, что он выплатил недостаточно налогов и оштрафует его. Проблема в том, сможет ли налоговая разгадать оффшорную структуру португальца и привлечь его к судебной ответственности.

Фабио Коэнтрау

Коэнтрау активно использовал в своих сделках панамскую офшорную фирму Rodinn. Испанские правоохранительные органы заинтересовались схемами Фабо, в следствие чего португалец задекларировал, полученный от рекламы доход в 2011 году на сумму 3.5 миллиона евро. Только не в Испании, а Португалии, где был налоговым резидентом в то время. Коэнтрау в 2011 проживал в Португалии и играл за «Бенфику». В результате, футболисту пришлось заплатить налог суммой в 856 тысячи евро.

Пепе

Пепе владеет фирмой Weltex, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Предполагается, через неё португалец увёл 3.77 миллиона евро. В 2015 году испанские правоохранительные органы начали расследование, однако на данный момент неизвестно на какой стадии оно находится.

Лука Модрич

Лука Модрич передал маркетинговые права компании Ivano SARL, которая зарегистрирована в Люксембурге. Фирма была создана на 4 месяц после трансфера хорвата в «Реал», а её главным руководителем была Ваня Боснич, жена Луки. Налогообложение предприятий в Люксембурге составляет всего 1%, против 51% в Испании. В декларациях с 2012 по 2014 год Модрич не указал доходы от продажи маркетиногвых прав, по этой причине налоговая инспекция открыла дело на хорвата 18 января 2016 года.

Учредительные документы люксембургской фирмы показывают, Лука – единственный акционер компании со стартовым капиталом 3.5 миллиона евро. Сейчас активы компании составляют примерно 8 миллионов Евро, увеличение которых происходило за счёт рекламных выплат от Nike и «Реала». В 2014 году Лука всё-таки указал Ivano SARL в декларации о налогах на имущество, что могло повлиять на расследование налоговой, но никаких сведений так и нет. Быть может, дело уже закрыто?

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По материалам: elmundo.es