Диджей Мендьета. Карьера и жизнь легендарного испанца

Илья Яшинин в блоге «В ритме футбола» вспоминает выдающегося Гаиску Мендьету и рассказывает о том, чем бывший футболист сборной Испании живет сегодня.

Лицо, капитан и символ «Валенсии», которая дважды подряд добиралась до финала Лиги Чемпионов – большинство любителей футбола запомнило Гаиску Мендьету именно таким. Этот испанец был поистине футбольным гением, приводившим зрителей в восторг, а оппонентов в недоумение. Он одинаково хорошо умел и атаковать, и защищаться. Его перехваты всегда были неожиданными, передачи – острыми и точными, а удары с 11-метровой отметки стали визитной карточкой.

Мендьета понимал и читал игру на каком-то отличном от соперника уровне, что ярко бросалось в глаза на футбольном поле. Тот, кто в силу возраста или каких-то других причин этого не застал, пусть представит себе симбиоз Пирло и Иньесты – получится нечто отдаленно похожее, но, как говорится, лучше один раз увидеть.

Карьеру Мендьеты можно условно поделить на два периода: до перехода в «Лацио» и после. Выступая на протяжении девяти сезонов за «Валенсию», Гаиска становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, два раза подряд выходил с командой в финал Лиги Чемпионов, сыграл более 300 матчей и забил 59 голов. На рубеже веков он дважды признавался лучшим полузащитником европейского сезона и был важной частью своей национальной сборной.

В 2001 году, имея статус одного из самых мастеровитых игроков центра поля, Мендьета отправился в Серию А, которая на тот момент считалась сильнейшим чемпионатом Европы. Римский «Лацио» выложил за игрока 48 миллионов евро, что сделало его самым дорогим испанским футболистом. Правда, на Аппенинах дела у Мендьеты не пошли: за весь сезон испанец принял участие в 20 матчах и в основном вступал в игру со скамейки запасных.

Переезд в Рим не оправдал моих ожиданий. За один сезон в клубе сменилось два тренера, мне не давали играть регулярно, не было спокойствия. Возможно, поэтому я и задержался там всего на сезон.

В следующем сезоне Гаиска вернулся на родину для того, чтобы на правах аренды выступать за переживавшую не лучшие времена «Барселону». За 9 месяцев, которые Мендьета провел в стане сине-гранатовых, команду успели потренировать Луи ван Гаал, Хуан Антонио Крус и Радомир Антич, но у всех специалистов Гаиска был важной частью состава, хотя и напоминал себя самого образца «Валенсии» лишь временами.

Выкуп футболиста был «Барсе» не по карману, и ему снова пришлось менять место дислокации – сперва на правах аренды, а затем и на постоянной основе, Мендьета перебрался в «Мидлсбро». В амбициозном проекте под руководством Стива МакЛарена испанец выиграл Кубок Лиги и остановился в шаге от завоевания Кубка УЕФА. Проведя в клубе пять лет, Мендьета решил закончить карьеру, но покидать Туманный Альбион не стал. Здесь он всерьез начал заниматься своей другой страстью – музыкой.

После трехчасового сэта в одном из лондонских клубов Dj Mendieta признается:

Я всегда был фанатом музыки. Переехав в 18 лет из Бильбао в Валенсию, я первым делом отправился исследовать музыкальные магазины. Конечно, будучи футболистом, у меня не было достаточно времени, чтобы взяться за свое хобби как следует, но после завершения карьеры я стал уделять этому куда больше внимания.

Мендьета самый что ни на есть настоящий меломан и не зацикливается только на электронной музыке, а слушает и включает все – от инди-рока до соула:

Люди могут танцевать как под Арету Франклин, так и под Франц Фердинанд. Именно поэтому я никогда не создаю плейлистов, а предпочитаю ориентироваться по ситуации, наблюдая за реакцией слушателей.

Во многом испанец видит связь своего нового увлечения и с футболом:

На футбольном поле приходится в течение нескольких секунд решать куда бежать или куда отдать передачу, в клубе же нужно угадать со следующим трэком. Когда видишь, что от выбранной тобой песни танцпол начинает сходить с ума, испытываешь схожие эмоции с теми, когда забиваешь гол.

Параллельно с диджейством, Гаиска работает журналистом на Sky Sports, активно ведет твиттер, а также подумывает о начале тренерской карьеры. И знаете, это действительно здорово – всю жизнь заниматься тем, что тебе нравится.