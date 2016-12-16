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    ФУТБОЛ ОД ДАРЕКА Все блоги -

    Бывшие победители Golden Boy

    16 декабря 2016
    Совсем недавно мы узнали самого талантливого игрока Европы 2016 года,им стал Ренату Санчеш .Мы предлагаем вам вспомнить бывших победителей премии,где они сейчас?Также представляем вам статистику их выступлений за нынешний клуб.(на 16.12.2016)

    2003 год

    Рафаэл ван дер Варт

    Тогда:Аякс(Голандия)

    Сейчас:Мидтьюлланн(Дания) 11(1)

    2004 год

    Уэйн Руни

    Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)

    Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 379(179)

    2005 год

    Лионель Месси

    Тогда:Барселона(Испания)

    Сейчас:Барселона(Испания) 360(323)

    2006 год

    Сеск Фабрегас

    Тогда:Арсенал(Англия)

    Сейчас:Челси(Англия) 78(9)

    2007 год

    Серхио Агуэро

    Тогда:Атлетико Мадрид(Испания)

    Сейчас:Манчестер Сити(Англия) 160(110)

    2008 год

    Андерсон

    Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)

    Сейчас:Интернасьонал(Бразилия) 30(0)

    2009 год

    Алешандре Пато

    Тогда:Милан(Италия)

    Сейчас:Вильярреал(Испания) 6(1)

    2010 год

    Марио Балотелли

    Тогда:Манчестер Сити(Англия)

    Сейчас:Ница(Франция) 6(6)

    2011 год

    Марио Гётце

    Тогда:Боруссия Дортмунд(Германия)

    Сейчас:Боруссия Дортмунд(Германия) 91(22)

    2012 год

    Иско

    Тогда:Малага(Испания)

    Сейчас:Реал Мадрид(Испания) 106(17)

    2013 год

    Поль Погба

    Тогда:Ювентус(Италия)

    Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 14(2)

    2014 год

    Рахим Стерлинг

    Тогда:Ливерпуль(Англия)

    Сейчас:Манчестер Сити(Англия) 42(10)

    2015 год

    Антони Марсьяль

    Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)

    Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 38(12)

    Напоследок хочется сказать что не каждый из игроков который побеждал в этой номинации оправдал надежды.Например Андерсон играл на очень даже приличном уровне в Англии но теперь ему нету еще даже 30 лет,а он играет в Бразилии и набрал много лишних килограмм.Гулянки и пьянки,дебоши Балотелли,будем надеятся что дурь в голове у Марио развеялась и он возьмется за ум.На данный момент он забивает за Ницу и выглядит неплохо.А как думаете вы дорогие друзья?Оправдано ли эти футболисты получили эту премию.Свое мнение пишите в комментариях.До скорого.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 17 декабря 2016, 14:32

      Месси Агуэро Руни и Иско оправдали

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