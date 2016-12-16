Бывшие победители Golden Boy

Месси Агуэро Руни и Иско оправдали
2003 год
Рафаэл ван дер Варт
Тогда:Аякс(Голандия)
Сейчас:Мидтьюлланн(Дания) 11(1)
2004 год
Уэйн Руни
Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)
Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 379(179)
2005 год
Лионель Месси
Тогда:Барселона(Испания)
Сейчас:Барселона(Испания) 360(323)
2006 год
Сеск Фабрегас
Тогда:Арсенал(Англия)
Сейчас:Челси(Англия) 78(9)
2007 год
Серхио Агуэро
Тогда:Атлетико Мадрид(Испания)
Сейчас:Манчестер Сити(Англия) 160(110)
2008 год
Андерсон
Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)
Сейчас:Интернасьонал(Бразилия) 30(0)
2009 год
Алешандре Пато
Тогда:Милан(Италия)
Сейчас:Вильярреал(Испания) 6(1)
2010 год
Марио Балотелли
Тогда:Манчестер Сити(Англия)
Сейчас:Ница(Франция) 6(6)
2011 год
Марио Гётце
Тогда:Боруссия Дортмунд(Германия)
Сейчас:Боруссия Дортмунд(Германия) 91(22)
2012 год
Иско
Тогда:Малага(Испания)
Сейчас:Реал Мадрид(Испания) 106(17)
2013 год
Поль Погба
Тогда:Ювентус(Италия)
Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 14(2)
2014 год
Рахим Стерлинг
Тогда:Ливерпуль(Англия)
Сейчас:Манчестер Сити(Англия) 42(10)
2015 год
Антони Марсьяль
Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)
Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 38(12)
Напоследок хочется сказать что не каждый из игроков который побеждал в этой номинации оправдал надежды.Например Андерсон играл на очень даже приличном уровне в Англии но теперь ему нету еще даже 30 лет,а он играет в Бразилии и набрал много лишних килограмм.Гулянки и пьянки,дебоши Балотелли,будем надеятся что дурь в голове у Марио развеялась и он возьмется за ум.На данный момент он забивает за Ницу и выглядит неплохо.А как думаете вы дорогие друзья?Оправдано ли эти футболисты получили эту премию.Свое мнение пишите в комментариях.До скорого.