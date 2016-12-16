Бывшие победители Golden Boy

Совсем недавно мы узнали самого талантливого игрока Европы 2016 года,им стал Ренату Санчеш .Мы предлагаем вам вспомнить бывших победителей премии,где они сейчас?Также представляем вам статистику их выступлений за нынешний клуб.(на 16.12.2016)

2003 год

Рафаэл ван дер Варт

Тогда:Аякс(Голандия)

Сейчас:Мидтьюлланн(Дания) 11(1)

2004 год

Уэйн Руни

Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)

Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 379(179)

2005 год

Лионель Месси

Тогда:Барселона(Испания)

Сейчас:Барселона(Испания) 360(323)

2006 год

Сеск Фабрегас

Тогда:Арсенал(Англия)

Сейчас:Челси(Англия) 78(9)

2007 год

Серхио Агуэро

Тогда:Атлетико Мадрид(Испания)

Сейчас:Манчестер Сити(Англия) 160(110)

2008 год

Андерсон

Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)

Сейчас:Интернасьонал(Бразилия) 30(0)

2009 год

Алешандре Пато

Тогда:Милан(Италия)

Сейчас:Вильярреал(Испания) 6(1)

2010 год

Марио Балотелли

Тогда:Манчестер Сити(Англия)

Сейчас:Ница(Франция) 6(6)

2011 год

Марио Гётце

Тогда:Боруссия Дортмунд(Германия)

Сейчас:Боруссия Дортмунд(Германия) 91(22)

2012 год

Иско

Тогда:Малага(Испания)

Сейчас:Реал Мадрид(Испания) 106(17)

2013 год

Поль Погба

Тогда:Ювентус(Италия)

Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 14(2)



2014 год

Рахим Стерлинг

Тогда:Ливерпуль(Англия)

Сейчас:Манчестер Сити(Англия) 42(10)

2015 год

Антони Марсьяль

Тогда:Манчестер Юнайтед(Англия)

Сейчас:Манчестер Юнайтед(Англия) 38(12)

Напоследок хочется сказать что не каждый из игроков который побеждал в этой номинации оправдал надежды.Например Андерсон играл на очень даже приличном уровне в Англии но теперь ему нету еще даже 30 лет,а он играет в Бразилии и набрал много лишних килограмм.Гулянки и пьянки,дебоши Балотелли,будем надеятся что дурь в голове у Марио развеялась и он возьмется за ум.На данный момент он забивает за Ницу и выглядит неплохо.А как думаете вы дорогие друзья?Оправдано ли эти футболисты получили эту премию.Свое мнение пишите в комментариях.До скорого.