«Это я ее бросил». Стоит ли верить словам Селюка о Траоре?

Блог «Бескрайний нападающий» был обязан отреагировать на феерическое выступление Дмитрия Селюка – агента, работающего с Яя Туре, Борисом Ротенбергом, Ласина Траоре и другими известными футболистами.

Интервью Д. Селюка (такой агент) – милое дело. Я бы не стал хватать томик его сочинений с собой на необитаемый остров, но на полку бы поставил, к прочему юмористическому.

Через его слова можно было бы прозревать тонкие миры, если б чуть меньше пурги в глаза. И если б человек не так сильно держал всю читающую публику за земноводных.

– «Да, он не феерит, он не Дани Алвес. Но своё дело Ротенберг знает. Он физически развитый, умный игрок».

– «К слову, «Динамо» ни в одной игре с участием Бори не проиграло. Выпускают Козлова — «Динамо» проигрывает. Совпадение? Не думаю».

– «Боря не часто подключается вперед, потому его не замечают. Но это просто стиль игры».

– «А вы знаете, сколько вообще Ласина забил голов за ЦСКА в чемпионате? Пять. (...) А теперь представьте, что в ЦСКА 11-метровые исполняет Ласина, а не Натхо. Получите 10 голов. Ну так Траоре был бы лучшим бомбардиром РФПЛ, пробивай он пенальти».

– «Кто вам сказал, что инициатива расстаться с Траоре вообще исходила от ЦСКА? Она, вообще-то, исходила от меня».

«Это не она меня бросила, это я ее бросил!» Ой, это уже не Селюк. Извините.

Вообще мы проходим мимо феномена. За строками этого интервью виден футбольный агент, который не нуждается в футболистах.

Слушайте, это же бизнес-схема мечты! Ну зачем ему футболисты? На кой нужна эта лишняя прокладка между агентом и клубом? У кого-то есть сомнения, что Дмитрий Селюк мог бы быть физически развитым и умным, а вдобавок еще и результативным игроком, если бы ему дали пробивать пенальти?

Да никаких сомнений. Ведь он сам при случае сказал бы об этом в интервью.

P. S. И это нам только фрагменты показали, полную версию беседы «Чемпионат» обещает выложить утром. Авось наконец-то узнаем, чем Газманов лучше Пола Маккартни.

Фото – Global Look Press