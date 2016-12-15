Кто «отобрал» у Льва Яшина Золотой мяч?

France Football недавно провёл одну из наихудших церемоний вручения Золотого мяча. Но это не единственное, что успел оставить нам французский журнал на конец года.

Для начала хочу показать вам полное сообщение от France football. Журнал «отобрал» почётную награду у 12 футболистов. Вот, что предлагает «Советский спорт»:

«Золотые мячи» во времена Пеле вручали исключительно европейским футболистам. У «короля футбола» просто не было возможности его получить – он даже в Европе никогда не играл. Поэтому у молодежи нет критерия, который позволил бы встроить Пеле в общую систему ценностей. Его часто выносят за скобки. Как и Диего Марадону, который, хоть и отыграл несколько сезонов в итальянском «Наполи», «Золотой мяч» получить не мог.



К 60-летию награды французский журнал France Football решил исправить эту «несправедливость». Французы пересмотрели результаты выборов лучшего игрока планеты, начиная с 1956 года, когда была вручена первая премия, вплоть до 1995 года, когда «Золотой мяч» получили возможность выиграть футболисты с любого континента, а не только из Европы.





В итоге французские журналисты пришли к выводу, что 12 премий за всю историю были вручены «неправильно». В результате пересмотра 7 «Золотых мячей» получил Пеле, 3 награды достались Марадоне и еще по одному призу отошло Гарринче, Марио Кемпесу и Ромарио.



Справедливость восстановлена! Конечно, Пеле никто не побежал вручать 7 статуэток. Просто мир получил вполне официальный ответ на вопрос «а что если?» Теперь у любого в споре о том, кто является лучшим игроком в истории футбола, будет сразу 7 весомых аргументов в пользу легендарного бразильца.



Но мы забыли об одном. Ведь эти 12 «Золотых мячей», одним росчерком пера отданные бразильцам и аргентинцам, кому-то принадлежали. У европейских футболистов, конечно, статуэтки никто не отнимает, как не вычеркивают и их имена и списка лучших игроков мира. Но теперь при любом их упоминании неизбежно будет всплывать вопрос о справедливости их награды.



Среди «обделенных» оказались такие замечательные футболисты, как француз Раймон Копа, испанцы Альфредо Ди Стефано и Луис Суарес, немцы Герд Мюллер и Лотар Маттеус, итальянец Омар Сивори, чехословак Йозеф Масопуст, шотландец Дэнис Лоу, англичанин Кевин Киган, болгарин Христо Стоичков…



Однако нам больше всего обидно, что своей премии заочно, путь даже и не очень официально, но все же лишился советский вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин – единственный голкипер в истории, удостоившийся «Золотого мяча». Также «Золотой мяч» «отобрали» у замечательного советского футболиста Игоря Беланова, прославившегося выступлениями за киевское «Динамо». Мяч Яшина 1963 года отдали его другу Пеле, а приз Беланова 1986 года достался Марадоне.

Что скажите? Согласны ли вы с этим? Лично я нет. Исследование действительно интересное, но, как мне кажется, это очень смахивает на продолжение антироссийской политики. К сожалению, политика влезает и в нашу с вами любимую игру. Недавно как раз про допинг писались новости. А ведь обидно.

Предлагаю вам посмотреть на приведённую мной ниже статистику и достижения Яшина и Пеле в 1963 году.

Лев Яшин в 1963 году:

Чемпион СССР

Лучший футболист сезона в СССР

Приз «Вратарь года»

Сыграл около 30 матчей и пропустил около 9 голов (3 матча и 3 гола за сборную)

Пеле в 1963 году:

Чемпион Кубка Бразилии

Победитель турнира Рио-Сан-Паулу

Кубок Либертадорес

Межконтинентальный кубок

Победитель Кубка Рока (сборная Бразилии)

Сыграл 59 матчей и забил 74 мяча (7 матчей и 7 мячей за сборную)

По статистике Пеле действительно выиграл больше, чем Яшин. Но не стоит забывать, что у игроков разные позиции, что усложняет их сравнения. К тому же пропустить 9 мячей в 30 играх, думаю, довольно мощный результат для вратаря. Однако самый весомый аргумент в пользу советского игрока это то, что награда то называлась приз «Золотой мяч» лучшему игроку Европы ! Поэтому я считаю, что довольно глупый эксперимент провёл France Football, оставив на начало следующего года, не самые лучшие впечатления о себе. У меня на этом всё.

Всем удачи и здоровья!