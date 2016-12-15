Кто «отобрал» у Льва Яшина Золотой мяч?

Для начала хочу показать вам полное сообщение от France football. Журнал «отобрал» почётную награду у 12 футболистов. Вот, что предлагает «Советский спорт»:
«Золотые мячи» во времена Пеле вручали исключительно европейским футболистам. У «короля футбола» просто не было возможности его получить – он даже в Европе никогда не играл. Поэтому у молодежи нет критерия, который позволил бы встроить Пеле в общую систему ценностей. Его часто выносят за скобки. Как и Диего Марадону, который, хоть и отыграл несколько сезонов в итальянском «Наполи», «Золотой мяч» получить не мог.
К 60-летию награды французский журнал France Football решил исправить эту «несправедливость». Французы пересмотрели результаты выборов лучшего игрока планеты, начиная с 1956 года, когда была вручена первая премия, вплоть до 1995 года, когда «Золотой мяч» получили возможность выиграть футболисты с любого континента, а не только из Европы.
В итоге французские журналисты пришли к выводу, что 12 премий за всю историю были вручены «неправильно». В результате пересмотра 7 «Золотых мячей» получил Пеле, 3 награды достались Марадоне и еще по одному призу отошло Гарринче, Марио Кемпесу и Ромарио.
Справедливость восстановлена! Конечно, Пеле никто не побежал вручать 7 статуэток. Просто мир получил вполне официальный ответ на вопрос «а что если?» Теперь у любого в споре о том, кто является лучшим игроком в истории футбола, будет сразу 7 весомых аргументов в пользу легендарного бразильца.
Но мы забыли об одном. Ведь эти 12 «Золотых мячей», одним росчерком пера отданные бразильцам и аргентинцам, кому-то принадлежали. У европейских футболистов, конечно, статуэтки никто не отнимает, как не вычеркивают и их имена и списка лучших игроков мира. Но теперь при любом их упоминании неизбежно будет всплывать вопрос о справедливости их награды.
Среди «обделенных» оказались такие замечательные футболисты, как француз Раймон Копа, испанцы Альфредо Ди Стефано и Луис Суарес, немцы Герд Мюллер и Лотар Маттеус, итальянец Омар Сивори, чехословак Йозеф Масопуст, шотландец Дэнис Лоу, англичанин Кевин Киган, болгарин Христо Стоичков…
Однако нам больше всего обидно, что своей премии заочно, путь даже и не очень официально, но все же лишился советский вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин – единственный голкипер в истории, удостоившийся «Золотого мяча». Также «Золотой мяч» «отобрали» у замечательного советского футболиста Игоря Беланова, прославившегося выступлениями за киевское «Динамо». Мяч Яшина 1963 года отдали его другу Пеле, а приз Беланова 1986 года достался Марадоне.
Что скажите? Согласны ли вы с этим? Лично я нет. Исследование действительно интересное, но, как мне кажется, это очень смахивает на продолжение антироссийской политики. К сожалению, политика влезает и в нашу с вами любимую игру. Недавно как раз про допинг писались новости. А ведь обидно.
Предлагаю вам посмотреть на приведённую мной ниже статистику и достижения Яшина и Пеле в 1963 году.
Лев Яшин в 1963 году:
Чемпион СССР
Лучший футболист сезона в СССР
Приз «Вратарь года»
Сыграл около 30 матчей и пропустил около 9 голов (3 матча и 3 гола за сборную)
Пеле в 1963 году:
Чемпион Кубка Бразилии
Победитель турнира Рио-Сан-Паулу
Кубок Либертадорес
Межконтинентальный кубок
Победитель Кубка Рока (сборная Бразилии)
Сыграл 59 матчей и забил 74 мяча (7 матчей и 7 мячей за сборную)
По статистике Пеле действительно выиграл больше, чем Яшин. Но не стоит забывать, что у игроков разные позиции, что усложняет их сравнения. К тому же пропустить 9 мячей в 30 играх, думаю, довольно мощный результат для вратаря. Однако самый весомый аргумент в пользу советского игрока это то, что награда то называлась приз «Золотой мяч» лучшему игроку Европы ! Поэтому я считаю, что довольно глупый эксперимент провёл France Football, оставив на начало следующего года, не самые лучшие впечатления о себе. У меня на этом всё.
Всем удачи и здоровья!