Почему Депай и «Спартак» не нужны друг другу

Последние слухи связывают «Спартак» с приобретением Мемфиса Депая. Я же в своем блоге хочу рассказать, почему клуб и игрок не подходят друг другу.

Столичный «Спартак» ушел на перерыв в роли лидера чемпионата России и на зимний перерыв ставит перед собой задачу серьезного усиления. Последние слухи связывают «Спартак» с приобретением Мемфиса Депая. Я же в своем блоге хочу рассказать, почему клуб и игрок не подходят друг другу.

Мемфис Депай родился 13 февраля 1994 года в Голландии и свою футбольную карьеру, соответственно, начинал именно там. Первые шаги в футболе Мемфис совершал в клубе «Мордрехт», куда попал в 2000 году. Спустя три года он перебрался в академию «Спарты» из Роттердама. За время трехлетнего пребывания в «Спарте» Депай много времени проводил на улицах не самого спокойного города и как говорится, нередко связывался с сомнительными компаниями. Однако, в 2006 году он перебрался в «ПСВ», где вырос в настоящую звезду голландского футбола. Депай стал вызываться в национальную сборную Голландии и на последнем Чемпионате Мира даже претендовал на звание лучшего молодого игрока турнира, но уступил эту награду Погба.

В 2015 году Депай перебрался в «Манчестер Юнайтед», где получил легендарную «семерку» и большие ожидания. Яркая и результативная игра в чемпионате Голландии выдавала солидные авансы Мемфису, от которого ждали такой же яркой игры и в «Юнайтед», а со временем и вовсе превращения в нового Криштиано Роналду. Но Депай так и не вышел на свой уровень в составе манкунианцев и теперь все больше слухов о том, что 22-летний игрок уже зимой сменит клубную прописку.

Назвать истинных причин того, почему Мемфис так и не заиграл в составе «Манчестер Юнайтед», наверное, не сможет никто. Бытует мнение, что голландские самородки стали слишком рано уезжать из своего национального чемпионата, не окрепнув до конца перед переходом в топ-чемпионат. Кто-то считает, что во многом вина характер Депая, который любит роскошь и очень самоуверенный юноша, который мог просто недобросовестно работать. Все это логично, но никак нельзя отрицать и того, что помешал раскрыться и закрепиться в «Юнайтед» Депаю именно Ван Гааль, который и был инициатором приобретения футболиста в команду.

Конечно, Депай довольно эгоистичный футболист и он не всегда работает на команду, а часто рвется решить эпизод в одиночку. Плотность в английском футболе выше, чем в Голландии, и исправно штамповать голы в Англии с первых же минут пребывания здесь у Депай, естественно, не получилось. Однако, Депай был тем, кто давал жизни игре «Манчестер Юнайтед» при Ван Гаале. Наверняка все помнят, насколько вялым и скучным был футбол великого английского клуба при голландце. Ван Гааль много говорил о философии, и все время обещал яркую игру, но ее никак не было. Порой футбол в исполнении «Юнайтед» напоминал бесцельную перепасовку, которая крайне редко доходила до попытки обострения. С Депаем же на поле игра всегда оживлялась. Мемфис постоянно брал игру на себя, часто шел в обводку и не стеснялся бить по воротам.

Но это все никак не устраивало Ван Гааля и он постепенно перевел Депая в запас и перестал ему особо доверять. Не исключено, что именно этот момент и надломил Депая, которому было тяжело вернуть уверенность в себе. Приход Жозе Моуриньо тоже не помог в этом вопросе и португалец, будучи не впечатлен Депаем, готов опустить его, если голландец волен уйти и в том случае, если клуб получит правильное предложение.

Спрос на Депая, надо признать, очень велик. Среди претендентов называются «Наполи», «Интер», «Милан», «Вольфсбург» и «Ницца». На днях появились слухи о желании «Ромы» взять в аренду Депая ради того, чтобы восполнить отсутствие Салаха, который должен отправиться на Кубок Африки в составе сборной Египта. Главными же фаворитами на игрока считаются «Эвертон» и лондонский «Тоттенхэм». Но кроме всех этих команд, в числе претендентов на Депая называется и «Спартак». Безусловно, в случае, если Депай заиграл бы на новом месте, он бы сумел внести свой вклад в успех «Спартака» и очень помог бы ему в борьбе за чемпионство.

Вот только «Спартак» не выглядит правильным выбором для Депая, а сам Депай может оказаться неверным выбором уже для «Спартака». Ведь Депай весьма эгоистичный футболист, о чем уже говорилось выше, и приход такого игрока может внести раскол в командную игру «Спартака», а может и в микроклимат команды. Ведь, «Спартак» во многом берет сейчас свое именно потому, что Каррера сумел сколотить из них настоящую банду, по типу той, что была у О'Лири в «Лидсе» или каким мы видели «Лестер Сити» Раньери в прошлом сезоне. Депая же своим эго легко может сыграть негативную роль в строении нынешнего «Спартака».

Да и сам «Спартак», как и чемпионат России, едва ли удовлетворяет амбициям голландского футболиста, который мнит себя большим игроком и является поклонником роскоши. «Спартак», при всем уважении к клубу и самому чемпионату, просто не его. Депай, наверняка, будет выбирать между более именитыми командами в Италии или же рассмотрит предложения из Англии. Тем более, что Мемфису необходимо реанимировать свою карьеру, пока не поздно и пока он не превратился во второсортного игрока или фигуру, води Марио Балотелли, которого мало кто готов приобрести. Депаю пора взять за голову и начать работать над собой. Если в «Юнайтед» у него не осталось шанса проявить себя, то ему надо уезжать в Италию или же попробовать один из вариантов в Англии.

Италия хороша для Депая тем, что имена клубов в целом будут соответствовать его мнении о себе. А сам чемпионат не такого высокого качества и конкуренции, как английский. То есть, итальянская Серия А не самый плохой вариант для развития талантливой молодежи и повышения веры в себя. Достаточно вспомнить только переезд Погба в «Ювентус», где он вырос в настоящую звезду. Переезд в Италию может помочь вернуться на прежний уровень и Депаю. Тем более, что футбол в Италии сейчас тоже не очень плотный и часто результативный. И тут наиболее хорошим вариантом для него выглядит именно «Рома», где в отсутствии Салаха он должен получить достаточно времени проявить себя и закрепить за собой место в старте. А после возвращения египтянина, Депай вполне сможет играть с ним в одном составе, но на разных флангах. «Рома» еще хороша и тем, что отдает предпочтение атакующей игре, где Депай сумеет себя проявить.

Если же говорить об АПЛ, то основные варианты – это «Тоттенхэм» и «Эвертон». В этом случае выбор посложнее. «Шпоры» борются за более высокие позиции и не имеют широкого выбора в вингерах. Да и сам Почеттино является большим поклонником работы с молодыми игроками и славится успешными методами работы с ними. С другой стороны, в «Эвертоне» Депай может получить больше свободы, ввиду того, что «ириски» борются за меньшее, чем сам «Тоттенхэм». Да и командой в настоящий момент руководит Рональд Куман, который успел поработать с игроком в «ПСВ». Конечно, в распоряжении «Эвертона» чуть больше выбор в плане фланговых футболистов. С другой стороны, Болазье сейчас травмирован, а Деулофеу, вроде как, может расстаться с мерсисайдцами. То есть, шанс проявить себя будет и здесь у Депая. Остается только сделать правильный выбор.

Впрочем, не стоит забывать и о целях уже клуба, которому ныне принадлежит Депай. «Манчестер Юнайтед» приобретал его за 25 миллионов фунтов и потерять на его продаже много манкунианцы не собираются, уж точно. Следовательно, вариант со «Спартаком» уже отпадает, ибо поверить в то, что московская команда сумеет заплатить за трансфер игрока миллионов 20 фунтов, просто невозможно. Хотя бы потому, что столь дорогостоящих трансферов в их исполнении и не вспомнить, наверное. Так что, трансферная стоимость – это еще одна преграда на пути воссоединения Депая и «Спартака». А учитывая настроения «Юнайтед», Депая, наверняка, будут стараться именно продать. И отдавать в аренду его будут только в клуб, с которым обсудят право выкупа и который будет в состоянии удовлетворить финансовые аппетиты англичан.