15 Голов Лионеля Месси, которые невозможно забыть!

Пока Роналду радуется и фотографируется со своим четвертым «Золотым Мячом», который достался ему абсолютно заслуженно, насладимся в очередной раз, восхитительными, потрясающими а самое главное, разнообразными голами Великого Лионеля Месси!

15. Начнем с гола в финальном «Лиги Чемпионов» 2009-го года в ворота «Манчестер Юнайтед»

14. Гол в ворота Колумбийской сборной, забитый совсем недавно, положил начало разгрома в важнейшем отборочном матче:

13. В матче с «Хетафе» Месси показал, что он лучше всех в мире может создать гол, абсолютно из ничего:

12. После сокрушительного поражения от «Баварии» в полуфинале «Лиги Чемпионов» 2012-го года, Месси разбавил ужасную ситуацию этим чудесным голом:

11. Лучший гол «Ла Лиги» 2010-го года, Месси отправил в ворота Сарагосы. В этом матче аргентинец оформил хет-трик:

10. В сезоне 2010-2011 «Барселона» отгрузила на «Камп Ноу» по 5 безответных мячей: «Севилье», «Реал Сосьедаду» и «Реалу» из Мадрида. Смотрим как Лео и Дани Алвес издеваются на «Сосьедадом»

9. Этот стандарт в исполнении Лео, был спасительным для «Барсы» в тяжелейшей игре на « Висенте Кальдерон»

8. В своем излюбленном стиле аргентинец забил в ворота «Севильи». «Большой Привет» Эмиру Спахичу:

7. «Барселона» Пепа Гвардиолы мгновенно отбирает мяч на половине поля соперника и проводит разящую атаку. В этом ответном матче с «Арсеналом», Месси получив «Чудо-пас» от Иньесты, филигранно обыграл вратаря и забил один из самых красивых голов в той «Лиге Чемпионов»

6. Снова Месси в потрясающем стиле перебрасывает голкипера. В свои 19, Лео за сборную делал такое:

5. Великолепный проход Лионеля Месси в финале «Кубка Испании»

4. Благодаря этому голу, Месси стал лучшим бомбардиром Сборной Аргентины за всю ее историю, опередив Габриеля Батистуту. Но в нашем списке, этот гол не только из-за значимости, но и за свою фантастическую красоту:

3. Один из лучших матчей за всю историю «Лиги Чемпионов», Гвардиола на посту тренера «Баварии» впервые приехал на «Камп Ноу». Вот что сделал Месси с именитой защитой немецкого клуба:

2. «Эль Классико» в полуфинале «Лиги Чемпионов», что может быть лучше? Не самая интересная на голевые моменты игра в Мадриде. Но те кто смотрел этот матч, никогда не забудут сольный проход Месси:

1. Ну и конечно гол в ворота «Хетафе» в 2007-м. В 1986-м мир увидел гол Марадоны, в 2007-м «Режим Бога» включил Лионель Месси. Наслаждайтесь: