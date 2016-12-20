Глазами скаута. На кого стоит обратить внимание испанским клубам?

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» просматривает молодых футболистов, чья трансферная стоимость значительно увеличится уже в ближайшем будущем.

Приближается зимнее трансферное окно: часть клубов Примеры будет пассивна на трансферном рынке, а некоторые, как «Бетис», устроят распродажу, дабы разгрузить зарплатную ведомость. Другие клубы постараются усилить свои слабые места – например, этим совершенно точно займется «Валенсия».

В этом посте я предлагаю вам немного побыть скаутами и просмотреть нескольких молодых игроков (до 21 года), трансферная стоимость которых пока что достаточно мала – настолько, что через несколько сезонов она возрастет в 2,5, а то и в 10 раз.

Маркос Льоренте

Возраст: 21

Позиция: опорный полузащитник

Текущий клуб: «Алавес»

Кому принадлежат права на игрока: «Реал Мадрид»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 5 млн. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 20 – 30 млн. евро

Ценнейший актив имеется у мадридского «Реала». В свой 21 год Маркос Льоренте является лучшим игроком «Алавеса», что подтверждает его потрясающая игра и статистика. К тому же, игрок является опорником, а это одна из самых больных позиций в «Реале». Предлагаю посмотреть на этого парня в деле (видео скаутского характера):

Также я сравнил статистику оборонительных действий Льоренте и Каземиро (оба опорники), вот что из этого вышло:

Как видим, даже несмотря на то, что Льоренте провел в 3 раза больше матчей, у него потрясающие средние показатели. В частности, он на 0,1 раза превосходит бразильца в количестве отборов за матч и практически в 3 раза по количеству перехватов. Маркос на 0,5 раза реже фолит, на 0,7 раза чаще выносит мяч и на 0,6 раза реже обыгрывается с игроками команды соперника. Единственный показатель, в котором выигрывает бразилец – это количество блокировок. Естественно, играть за «Алавес» и «Реал» – это разные вещи, потому что баски преимущественно обороняются, а мадридцы больше атакуют, но я бы не сбрасывал со счетов подобного рода сравнение, что-то в нем да есть.

Андреас Перейра

Возраст: 20

Позиция: левый атакующий полузащитник

Текущий клуб: «Гранада»

Кому принадлежат права на игрока: «Манчестер Юнайтед»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 3 млн. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 10 – 15 млн. евро

Один из лидеров нынешней Гранады, покупался под чутким руководством Пако Хемеса (у которого не вышло создать свой проект в Андалусии). Андреас универсален в своих атакующих действиях, хорош в дриблинге, лонгболах, обладает незаурядной скоростью, отличным дальним ударом. Один из его главных недостатков – точность коротких передач.

За игроком уже выстроились в ряд такие испанские клубы, как «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал» и «Эспаньол». В «Гранаде» он однозначно надолго не задержится. Но и переходить, к примеру, в «Вильярреал», который находится в топе и играет в еврокубках, Андреасу нежелательно, потому что стиль игры «субмарины» ему не подойдет. Самым оптимальным клубом, как по мне, для него была бы «Валенсия», но вы сами видите, что сейчас происходит с «летучими мышами».

Александро Поцо

Возраст: 17

Позиция: центральный полузащитник

Текущий клуб: «Севилья Атлетико»

Кому принадлежат права на игрока: «Севилья»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 500 тыс. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 10 – 15 млн. евро

Александро играет в резервной команде «Севильи». «Севилья Атлетико» выступает в Сегунде, и Поцо является ключевым игроком этой команды. К сожалению, нет подробной статистики его действий, но в сезоне 2016/17 он отыграл 19 поединков, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Мне удалось посмотреть несколько матчей «Севильи Атлетико» в этом сезоне, и я бы добавил, что Поцо очень полезен при созидании атак, в своей креативной работе.

Пока что трансферная стоимость игрока составляет всего 500 тыс. евро, но за ним уже выстроились в очередь «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Поцо – очень ценный актив, и уже через пару сезонов его трансферная стоимость может достигнуть 15 миллионов евро.

Уче Агбо

Возраст: 21

Позиция: центральный защитник

Текущий клуб: «Гранада»

Кому принадлежат права на игрока: «Уотфорд»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 350 тыс. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 5 – 10 млн. евро

Мне кажется, нынешняя трансферная стоимость Уче Агбо не сопоставима с его реальными навыками. Этот игрок был выкуплен из нигерийских клубов семьей Поццо, которой принадлежит «Удинезе», «Уотфорд» и раньше принадлежала «Гранада». Соответственно, в разные годы права на этого игрока принадлежали английскому и итальянскому клубам, а в 2014 году его зачислили в «Гранаду Б», где парень феерил и, несмотря на то, что он является защитником, забивал достаточно много голов. На следующий год Уче уже играл за основную команду, а прямо сейчас он стал ключевым игроком «Гранады». В октябре 2016 года Агбо получил вызов в сборную Нигерии на официальный поединок.

Огромный плюс Уче в его универсальности: он силен в отборах и перехватах, но в то же время обладает отличным дриблингом, точностью удара, может пробить издалека и замкнуть фланговый навес.

На игрока всерьез нацелилась «Малага» и, как по мне, это отличный вариант, учитывая стиль команд Хуанде Рамоса. Ну и, конечно же, в ближайшие годы трансферная стоимость Уче Агбо должна вырасти как минимум в 10 раз.

Брендон Томас

Возраст: 21

Позиция: нападающий

Текущий клуб: «Мальорка»

Кому принадлежат права на игрока: «Мальорка»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 510 тыс. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 5 – 10 млн. евро

В Сегунде есть и другие подходящие кандидаты. На этого парня однозначно стоит обратить внимание, потому что права на него принадлежат «Мальорке», которая не хватает звезд с неба и пока что находится в зоне вылета. Сам Томас проделал существенный путь от резервной команды до основного состава. На данный момент он является ключевым футболистом «Мальорки» и борется за звание лучшего бомбардира Сегунды: за 19 поединков Брендон наколотил 9 мячей.

Также в одном из туров его гол был удостоен звания лучшего:

На данный момент на него претендуют достаточно маститые испанские клубы: «Валенсия», «Вильярреал», «Сельта», «Реал Сосьедад» и, скорее всего, в ближайшие сезоны будет оформлена сделка по переходу Томаса в один из этих клубов.

Тео Эрнандес

Возраст: 19

Позиция: левый защитник

Текущий клуб: «Алавес»

Кому принадлежат права на игрока: «Атлетико»

Текущая трансферная стоимость (Transfermarkt): 5 млн. евро

Потенциальная трансферная стоимость: 20 – 25 млн. евро

Достаточно юный футболист, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико». Тео – очень подвижный игрок атакующего плана, хотя его номинальное амплуа – это левый защитник.

Тео Эрнандес обладает внушительной скоростью, уверенным дриблингом и точным ударом. Он умеет совершать потрясающие фланговые забеги и уже сделал 2 ассиста, выступая за «Алавес».

Его основной недостаток – дисциплина: в этом сезоне он уже успел заработать 4 желтых карточки и 1 красную.

Хочу продемонстрировать вам сравнение атакующих показателей основных левых защитников «Барселоны» (Альба) и «Реала» (Марсело) в сравнение с Тео.

Как видим, Эрнандес выделяется даже на фоне топ-защитников, если речь идет о среднем количестве ударов за игру. Тео наносит примерно 1,1 удара за матч в то время, как у Альбы этот показатель равняется 0,3, а у Марсело – 0,4. У Тео намного больше успешных обводок, чем у Альбы (1,9 против 0,2) и почти в 2 раза больше, чем у Марсело. Соответственно, и соперники фолят на Эрнандесе чаще.

Если вам понравился данный материал, пишите комментарии и оценивайте текст.

Если он вам понравится, то будет вторая часть «Глазами скаута».