Черышев близок к аренде. Колодин попал в сборную. Как русские выступают в Европе

Митрюшкин помог «Сьону» выиграть у конкурента. Сердеров нацелился на возвращение в Россию. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами в Европе.

Аренда – выход для Черышева

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев уже зимой может покинуть клуб и отправиться в аренду. Черышев испытывает проблемы со здоровьем, проведя большую часть первой половины сезона в лазарете. Испанские издания пишут об интересе к Денису со стороны «Депортиво». «Вильярреал» может отдать его в аренду до конца сезона, тем более что клуб побеждает и без Черышева. Со счетом 3:0 команда разгромила мадридский «Атлетико», поднявшись на четвертое место в таблице Примеры.

Новый шанс для Базелюка

В предыдущем туре нападающий «Эшторила» Константин Базелюк отметился голом. Сейчас форвард заслужил еще одну возможность проявить себя. На этот раз ему дали отыграть полчаса во втором тайме матча против «Сетубала». «Эшторил» проиграл со счетом 0:2, а Базелюк в протоколе не отметился. Зато после матча в отставку отправили главного тренера «Эшторила».

«Сьон» выиграл у конкурента

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин поучаствовал в победе команды над «Люцерном» (3:1). Единственный мяч вратарь пропустил на 76-й минуте встречи. Всего у голкипера 31 пропущенный гол в нынешнем сезоне. Успех в игре с «Люцерном» позволил «Сьону» подняться на третье место в таблице. Отставание от идущего вторым «Янг Бойз» составляет шесть очков.

Игру Колодина отметили в Казахстане

Защитник «Алтая» Денис Колодин в нынешнем сезоне помог команде пробиться в Премьер-лигу Казахстана. По итогам сезона Колодина включили в символическую сборную игроков Первой лиги. Награду лучшего игрока года тоже получил игрок «Алтая» Андрей Карпович. Колодин выступает за этот клуб с 2016 года.

Чехи ушли на каникулы

Чемпионат Чехии возобновится только в середине февраля. Российские легионеры отправились отдыхать, попутно напомнив о себе в Лиге Европы. «Спарта» проиграла «Интеру» (1:2), но все равно заняла первое место в группе. Теперь защитнику Вячеславу Караваеву придется вернуться в Россию, чтобы в плей-офф турнира сыграть с «Ростовом».

«Словану» повезло меньше. ПАОК обыграл команду со счетом 2:0, оставив ее на последней строчке таблицы. В заключительном матче группового турнира приняли участие нападающий Николай Комличенко и полузащитник Илья Кубышкин. Отметиться чем-то полезным обоим футболистам не удалось.

Сердеров думает о России

Болгарская «Славия» выиграла у «Монтаны» (2:0), но нападающий Сердер Сердеров пропустил встречу из-за дисквалификации. Однако уже зимой он может вообще покинуть болгарскую лигу и вернуться в Россию. «Мы ведем переговоры с четырьмя клубами, один из них – «Урал», – говорит сам Сердеров. Если игрок все-таки перейдет в «Урал», то снова будет работать под руководством Александра Тарханова, который и приводил его в «Славию».

Новости из Португалии

Виталий Лысцов попал на скамейку запасных «Тонделы» в матче с «Насьоналем». Но выйти на поле защитнику снова не дали. После первого тайма «Тондела» выигрывала со счетом 2:0, но во второй половине пропустила сразу три мяча. Команда идет на последней строчке в португальском чемпионате, а Лысцов отыграл в этом сезоне только 48 минут.

Седьмую победу подряд одержала «Лейрия». Теперь с минимальным счетом была обыграна «Витория Сернаше». Томас Рукас отыграл всю встречу, а Анатолий Николаеш вышел на замену в середине второго тайма.

Как дела у остальных

«Фенербахче» удалось занять первое место в группе Лиги Европы, в последнем матче переиграв «Фейеноорд» (1:0). Теперь Роман Нойштедтер приедет в Россию, чтобы сыграть с «Краснодаром» в плей-офф турнира. Правда, на поле он сейчас выходит редко. В проигранном матче чемпионата Турции с «Антальяспором» (0:1) Нойштедтер так и остался на скамейке запасных.

Корян по-прежнему радуется даже попаданию в запас, но на поле тоже не появляется. «Витесс» выиграл у «Спарты» со счетом 1:0, поднявшись на восьмое место в таблице чемпионата Голландии. Аршак Корян на поле не играл.

Неудачи в последних матчах заставили тренера «Кельна» тасовать состав. Одним из футболистов основы, оказавшихся на скамейке, стал Константин Рауш. В игре с дортмундской «Боруссией» зацепить ничью «Кельну» все-таки удалось, а сам Рауш вышел на замену на 76-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:1. Теперь «Кельн» занимает в таблице Бундеслиги седьмое место, продолжая вести борьбу за попадание в еврокубки.

Как русские живут и отдыхают в Европе

Фото: globallookpress.com, sparta.cz