Английский Уик-энд

15-й тур Английской премьер лиги! Пеп Гвардиола впервые за последние 7 лет встречался с действующим чемпионом, Челси пытался продлить впечатляющую победную серию, Мхитарян доказывает свое право на место в основе «манкунианцев» и другие события...

Невероятно событийным получился 15-й тур Английской Премьер лиги. Расписание и результаты прошедших матчей, некоторые из которых невозможно не разобрать:



10.12.2016 Уотфорд – Эвертон 3:2



10.12.2016 Арсенал – Сток Сити 3:1



10.12.2016 Бёрнли – Борнмут 3:2



10.12.2016 Халл Сити – Кристал Пэлас 3:3



10.12.2016 Суонси Сити – Сандерленд 3:0



10.12.2016 Лестер Сити – Манчестер Сити 4:2



11.12.2016 Челси – Вест Бромвич 1:0



11.12.2016 Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур 1:0



11.12.2016 Саутгемптон – Мидлсбро 1:0



11.12.2016 Ливерпуль – Вест Хэм 2:2



Тур открывал матч между «Уотфордом» и «Эвертоном». Команда Рональда Кумана последнее время явно не в своей тарелке, в последних 9 играх команда одержала всего лишь 1 победу. «Эвертон» ушел от поражения в последнем туре от «Манчестер Юнайтед» на 89 минуте, с помощью Феллаини, который вышел на замену, чтобы успеть привезти пенальти для своей бывшей команды. Не забивавший 4 матча Ромелу Лукаку открыл счет на 17-ой минуте, но удержать победный счет в первом тайме гостям не удалось, Стефано Окака Чука на 36-ой сравнял счет в матче. Во второй половине хозяева вышли вперед, а затем и удвоили преимущество, двумя точными ударами со второго этажа. Предль и Окака отличились после точных навесов Хосе Холебаса. Второй гол Лукаку на последних минутах матча не смог помочь «ирискам» набрать, хотя бы, один балл. В итоге, «Эвертон» не может выйграть 5 матчей подряд. Посмотрим как в дальнейшем с этим будет справляться именитый голландец, ведь календарь очень непростой, уже в следующем туре на «Гудисон Парк» приезжает «Арсенал», а следом нас ожидает «Мерсисайдское» Дерби.

Пока еще не шокированный итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов «Арсенал» принимал на «Эмирейтс» дерзкий и неуступчивый «Сток». У команды Арсена Венгера неплохие шансы на завоевание долгожданных золотых медалей в этом сезоне. Домашняя встреча с середняком турнира, не должна была приносить каких то проблем. Начало матча явно не входило в планы «канониров», Шкодран Мустафи получил травму и его заменил Беллерин, затем хозяева решили поздравить с 31-м днем рождения Чарли Адама и Джака заработал пенальти на свои ворота. Гости вышли вперед на исходе получаса игры. Но еще до перерыва, Уолкотт сравнял счет в матче, а в самом начале второй половины, Озил вывел хозяев вперед. В дальнейшем «Арсенал» упрочил преимущество точным ударом Ивоби.

Через полчаса после завершения матча на «Эмирейтс», начинался главный субботний матч тура в Лестере.

Обе команды решили свои задачи в главном европейском турнире и могли сосредоточиться на внутренней арене. Тем более, что действующий чемпион в последних 9 матчах чемпионата одержал всего 1 победу. «Манчестер Сити» приехал без дисквалифицированных: Агуэро, Фернандиньо и Отаменди. Также «горожане» скорее всего находились под психологическим давлением, после проигранного ранее домашнего матча против «Челси». Команда Хосепа Гвардиола показывает чуть ли не самый качественный футбол в лиге, но при этом, никак не может реализовать свои голевые моменты, вдобавок ко всему, голкипер «горожан» Клаудио Браво показывает не тот уровень, которого от него ждали. Конечно все это было только на пользу «Лестеру». Хозяева уже на 3 минуте отличились голом своего лучшего снайпера прошлого сезона – Варди. Не прошло и 5 минут, как хозяева удвоили свое преимущество, после сброса мяча Слимани на линию штрафной, неотразимо в ближний верхний угол пробил Кинг, Браво зацепил мяч кончиками пальцев, но этого не хватило. Пошел проливной дождь, на 20 минуте вновь зажглась фамилия «Варди» на табло. На 78-ой минуте Варди оформляет свой первый хет-трик за «Лестер». Третий гол был бы спорным, если не система определения взятия ворот. Но «Сити» все же не проиграл так крупно. Коларов спустя 4 минуты реализовал классный штрафной. На последней минуте основного времени, все тот же Коларов прострелил на Нолито и испанец в касание переправил мяч в угол. Победа со счетом 4:2. Обзор этого классного матча:

Воскресный день обещал быть не менее интересным. Раньше всех начинал «Челси». На «Стэмфорд Бридж» приехал «Вест Бромвич Альбион». Команда Антонио Конте собиралась продлить свою выигрышную серию, доведя ее до 9 побед подряд. Но соперник лондонского клуба выглядит в последних играх весьма впечатляюще, из 12 очков, команда набрала 10 в последних 4 матчах. Изобилия голевых моментов не было. Была борьба в настоящем английском стиле, на каждом участке поля. Пару раз укусили гости, после ударов Брандта с дальней дистанции и выхода под углом Рондона. «Челси» едва не вышел вперед после удара Нголо Канте, и мяч попав в защитника гостевого клуба, сменил траекторию и отыгранный вратарь провожал его взглядом, мимо. Во втором тайме запомнился штрафной в исполнении Давида Луиза. А на 76-ой минуте Диего Коста обокрал защитника на правом фланге, и войдя в штрафную под острым углом, отправил мяч в сетку. «Челси» довел этот матч до победы и продлил внушительную победную серию. Закрепившись на первой строчке с отрывом от «Арсенала» в 4 балла.

Центральным матчем воскресенья все таки считался матч на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма». Интересная статистика: «Манчсетер Юнайтед» последний раз выигрывал на «Олд Траффорд» 24 сентября в матче с «Лестером». напротив «Тоттенхэм» набирал гостевые 3 очка также 24 сентября в игре с «Мидлсбро». Ожидалась тяжелая игра для обеих коллективов. Качество игры и скорости были высокими. Вновь остался в запасе Уэйн Руни. Хозяева начали активнее и в дальнейшем лучше распоряжались мячом. Подопечные Жозе Моуриньо не щадили ни себя ни соперника, заметно, как футболисты стараются выжать максимум из любого момента. Особенно запомнилась игра Мхитаряна и Эрреры. Которые и соорудили гол на 29-ой минуте. Хари Кейн ошибся с пасом и Эррера мгновенно оценил ситуацию и «порезал защиту «шпор» выведя голевую позицию Мхитаряна, тот уверенно пробил под перекладину и «случился» первый в истории АПЛ армянский гол.

У гостей самым активным был Эриксен. Но все удары которые приходились в створ ворот отбивались голкипером «манкунианцев». »Манчестер Юнайтед» набрал такие важные 3 очка, но мораьная и психологическая составляющие этой победы гораздо важнее нежели 3 балла в турнирной таблице. После матча Жозе Моуриньо объявил, что посвящает эту победу Маруану Феллаини, на вопрос: «Это из-за болельщиков?» Моуриньо ответил: «Потому что он заслужил».

В заключительном матче 15-го тура «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм». После обидного поражения от «Борнмута» в предыдущем туре 4:3, команда Клоппа старалась порадовать публику победой над коллективом Славена Билича. «Вест Хэм» не выигрывал в АПЛ с 9-го тура. Разговоров о возможном увольнении Билича было достаточно. И в начале этого матча, уже на 5-ой минуте Лаллана открыл счет и казалось что хозяева, которые на своем поле всегда создают огромное количество голевых моментов, не оставят камня на камне от «молотобойцев». Но не стоит забывать что это АПЛ, каждая команда может навязать борьбу, в каком бы состоянии она не находилась. В матче было много ударов по воротам со стороны хозяев. На 27-ой минуте, в какой уже раз, Димитри Пайет «кладет» великолепный штрафной. Гости смогли отличиться и во второй раз, после точного удара Майкла Антонио и на перерыв команды отправились при счете 1:2. «Ливерпуль» прибавил сразу после перерыва. Ориги счет сравнял. Хозяева создавали напряжение у ворот «Вест Хэма», но Вийналдуму и компании никак не везло. На 70-ой минуте произошел эпизод, который стал украшением всего матча, несмотря на забитые голы. После выноса мяча за пределы штрафной «Вест Хэма», его подхватил Хендерсон, и капитан «Ливерпуля» нанес сумасшедший удар метров с 30-ти под перекладину, но великолепный сэйв Рэндолфа не дал состояться красивешему голу, но произошло потрясающее спасение. Итог 2:2 и «Ливерпуль» обосновался на 3-й строчке таблицы.

Я не стал писать о матче: «Халл Сити» – «Кристал Пэлас» ,потому что такие игры нужно смотреть от начала до конца. Найдите время посмотреть настоящую «Классику» Английского футбола. Смотрите хорошие матчи, занимайтесь футболом и любите футбол, ведь футбол – больше чем игра.Оставляю Вас с турнирной таблицей АПЛ после 15-ти туров.