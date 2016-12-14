«Бавария», «РБ Лейпциг» и другие немецкие клубы для Федора Смолова

Новость о том, что Федор Смолов, возможно, уедет играть в Германию нельзя обойти стороной. Илья Яшинин в блоге «В ритме футбола» рассказывает о клубах, где пригодился бы наш нападающий.

– Тобой интересуются в Европе?

– Есть одна команда, которую я не хочу называть, – вот туда я готов уехать даже зимой.

– В Англии или Германии?

– В Германии.

Недавний эфир программы «Культ Тура» на «Матч ТВ» повлек за собой кучу спекуляций на тему «В какой клуб Бундеслиги перейдет зимой Федор Смолов». Оптимисты отправляют лучшего снайпера РФПЛ в Дортмунд, реалисты оставляют его до лета на Родине, а скептики вспоминают Кокорина, который уже один раз «перешел» в «Арсенал».

Тем не менее, все в глубине души хотят, чтобы, если не зимой, то летом, но Федя смог. Заслужил он. Куда именно – вопрос второстепенный, но не менее интригующий. Ввиду того, что трансфер россиянина потянет как минимум на 15 миллионов евро, предлагаю сразу же забыть про условные «Кельн» и «Герту» – это вам не АПЛ, где клубы даже из нижней части таблицы за ценой не постоят.

«Бавария»

На первый взгляд, присутствие «Баварии» в этом списке кажется бредом. Но если опираться на факты, то картина не совсем уж и печальная. Во-первых, «Бавария» уже успешно подписывала игроков из постсоветского пространства: Анатолия Тимощука из «Зенита» и Дугласа Косту из «Шахтера». Про Титова не забывайте, к которому у мюнхенцев был конкретный интерес. Во-вторых, в «Баварии» сейчас только один центральный нападающий – Роберт Левандовски. В случае травмы поляка в распоряжении Карло Анчелотти остается только Томас Мюллер, который в роли наконечника атак не всегда убедителен. Понятное дело, что здорового Левандовски Смолов из основы не вытеснит. Но это же «Бавария». За нее с детства мечтают играть не меньше, чем за «Реал».

«РБ Лейпциг»

Амбициозный и сенсационно успешно выступающий дебютант Бундеслиги намерен всерьез и надолго закрепиться в качестве одного из лидеров немецкого чемпионата. Чтобы сохранить позиции, набранные в первом круге, клуб вполне способен потратиться – с финансами у принадлежащей «Ред Буллу» команды все в порядке. Более того, Смолов в Лейпциге это отличный маркетинговый ход для привлечения внимания из России. Для такого молодого клуба это довольно важный момент. Однако есть во всей этой схеме один прокол: Смолову в феврале исполнится 27, а в Лейпциг стараются обычно звать парней не старше 23.

«Байер»

Ходили слухи, что «Байер» пытался подписать Смолова еще летом, но в итоге все закончилось переходом Кевина Фолланда из «Хоффенхайма» за 20 миллионов евро. На данный момент дела «аптекарей» в Бундеслиге идут не самым лучшим образом, и если клуб не сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона, то Чичарито летом вероятнее всего помашет Леверкузену ручкой. Тут бы Смолов и пригодился, вот только нужен ли самому Федору «Байер» без Лиги чемпионов?

«Вольфсбург»

Довольно сомнительный вариант для самого Смолова, но хорошее усиление для «волков». В прошлом сезоне «Вольфсбург» обыгрывал в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал», а в нынешнем – плетется в хвосте Бундеслиги без намека на еврокубки. В этом плане Федора вряд ли может привлекать «Вольфсбург», но у клуба есть, чем заманить к себе игрока. «Фольксваген» в России довольно популярный бренд, поэтому Смолова наверняка бы сделали главным медийным лицом компании на российском рынке, здесь схожая ситуация с «РБ Лейпциг». Однако «Вольфсбург» может снабдить россиянина не только хорошими деньгами, но и игровой практикой – в нападении «волков» сейчас лучший бомбардир 31-летний Марио Гомес, на счету которого всего три гола в чемпионате.

«Боруссия Дортмунд»

Для команды Томаса Тухеля приобретение Смолова может быть отличным вложением средств в случае ухода из клуба Адриана Рамоса – сменщику Обамеянга еще в прошлом сезоне поступали предложения из Китая. В лице россиянина «Боруссия» получила бы не только более молодого футболиста, но и потенциально игрока основного состава, так как после высказываний в прессе Пьера-Эмерика возникают сомнения относительно того, начнет ли он следующий сезон в черно-желтой футболке. Плюс ко всему, Обамеянг пропустит начало второго круга Бундеслиги из-за Кубка Африканских Наций. Купив Смолова зимой, «Боруссия» смогла бы усилиться перед плей-офф Лиги чемпионов – Томас Тухель наверняка бы нашел место для талантливого форварда. Руководство клуба уже отреагировало на возможную сделку: «Это только слухи. А слухи мы никогда не комментируем». Ровно то же самое представители «Боруссии» говорили перед летними трансферами Гетце и Шюррле.