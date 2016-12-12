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    Андре Андре Все блоги -

    Навстречу голой спине. Кому из наших клубов повезло меньше всего?

    12 декабря 2016
    В понедельник российские клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Блог «Бескрайний нападающий» оставляет записку на полях этого события.

    К результатам жеребьевки наших в Лиге Европы имею сказать.

    «Зенит» снова накормили с ложечки. Были шары и получше, но прикатился этот, с бельгийцами – и самое время закидывать шапками. «Андерлехт» мы проходили и в прежние времена, когда он был помускулистее.

    Но закидывать будет публика, взирающая со стороны – а вот команде надо взять пятки в руки и отыскать амбицию, потому что на чем нынешний «Зенит» собаку съел – так это на саморасслабленности.

    «Ростов», напротив, круглые сутки в боевой стойке. Но от этого со «Спартой» легче не будет. У чехов команда в расцвете сил с клёвой молодежью (вратарь Коубек, Слава Караваев) и крутыми дедами. Их обойма почти полностью состоит из чешских игроков постзвездного поколения, а значит – голодных.

    И хотя тренер «Спарты» Голоубек (по прозвищу, надо думать, «Голая спина») уже заявил, что жеребьевка повергла его в шок, уровень «Ростова» мы будем мерить не по «Баварии». Новый турнир – новая страница.

    «Краснодар» – чистейшая загадка. Они сегодня не могут знать, какие восемь человек завтра будут в лазарете. Как можно прогнозировать что-то на февраль? Тренер ни разу не проходил межсезонье во главе команды такого уровня. Соперники – вообще из Турции, поди их пойми с их оголтелостью, Нойштедтером, Адвокатом и перевернутым Муссой Соу. Не до умозаключений.

    А думать надо о том, что давешней весной три наших клуба слили зимнюю подготовку в канализационное отверстие, в результате чего... в общем, результат понятен. И соперник в таком случае – дело десятое, а жеребьевка – вообще тридцать седьмое. Вот этого бы не допустить.

    Фото: UEFA.com

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      товрос 13 декабря 2016, 09:35

      слабых команд не бывает в 1/16 финала,а сейчас в зимнее трансферное окно укрепятся и вообще будет загадка

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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > товрос 13 декабря 2016, 12:07

      Кто-то может и потерять. Вот прямо сейчас Одил Ахмедов проходит медосмотр в Китае.

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      Рейтинг: +767

      товрос > Артём Борисов 13 декабря 2016, 13:17

      правильно говорят:футбольная жизнь коротка,когда появится возможность уезжают за баблом

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