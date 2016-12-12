Пенальти не вставая с кровати...

кибер футбол

Недавно выяснилось, что я спортсмен. В начале осени. Во времена моей буйной молодости, после изнуряющих тренировок и многочисленных игр, я в этом ни секунды не сомневался. И вот теперь, по истечении стольких лет, с разной степенью успеха противоборствуя нехорошим излишествам,я неожиданно для самого себя вернулся в «большой спорт». Оказалось, что и не уходил. Приятно это осознавать. Но не торопитесь одобрительно похлопывать меня по плечу. Я не бегаю трусцой, не тягаю железо, не играю в волейбол, в парке не сижу за шахматной доской и даже не забиваю «козла».

Зато я несметное количество раз становился обладателем «Stanley Cup», играя десятки лет в первой пятерке «Detroit Red Wings». Каждый сезон я с легкостью завоевывал все существующие командные и личные трофеи, давно уже оставив позади себя лучших игроков NHL. А в качестве главного тренера московского «Спартака» давно сбился со счета, сколько раз я завоевывал золотые медали чемпионата России по футболу. И при этом каждый сезон мы побеждали в Кубке России и становились обладателями Кубка Чемпионов. Какой там Жозе Моуриньо? Вы о ком вообще? Кто это такой? Федун во мне души не чает, команда в сезоне давно уже не проигрывает ни единого матча.

Правда, все эти награды я завоевал, не вставая с кровати. Ну и что? Я спортсмен в законе.Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спортаеще в далеком 2004 году. И по сей день компьютерный спорт продолжает присутствовать в перечне видов спорта, признанных федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также в перечне видов спорта для введения в государственные программы физического воспитания населения.

И вот, все, кто днями и ночами страдали у своих мониторов, реабилитированы. Щурясь от яркого солнечного света, они были «выпущены на свободу» с удостоверениями заслуженных мастеров киберспорта. Оказалось, что хрупкие (а кто-то напротив) юноши и девушки все это время занимались физическими упражнениями. И пусть онине всегда мускулисты и с виду не всегда спортивны и подтянуты, пусть иногда близоруки, но это только так кажется.

Теперь киберспорт шагает по миру, совершенно не боясь порвать штаны. В его жадные объятия попадает все больше и больше детей, юношей и девушек. Киберспортивные матчи показывают по крупным телеканалам. От искушения не устоял даже наш исключительно спортивный телеканал. По «Матч! Игра» и «Матч ТВ» транслировалось изображение с турнира EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive. Призовой фонд турнира составит $ 500 тыс.!!!!Вот тебе и пропаганда здорового, активного образа жизни.

А как же тут устоишь? В мире такие турниры собирают огромные аудитории, так что реклама в трансляциях приносит неплохую прибыль. Например,призовой фонд чемпионата мира по Dota-2 составляет 20 миллионов долларов. Финальный матч чемпионата мира по League of Legends 2016 показывали по американскому кабельному спортивному телевизионному каналу ESPN — и его смотрели 36 миллионов человек.

Нам теперь рассказывают, что лучшие профессиональные киберспортсмены получают сотни тысяч долларов.Лучшие заключают личные контракты с ведущими футбольными клубами. Известный российский киберфутболист Сергей Никифоров недавно подписал соглашение о сотрудничестве с московским «Спартаком». —Если бы мне лет 5-6 назад сказали, что в 2016 году футбольные клубы начнут подписывать киберспортсменов, я бы рассмеялся. Но время идёт, в последнее время компьютерные игры становятся всё популярнее. Есть активная аудитория, которая в них играет, и с ней можно работать. Считаю, что за этим будущее. Клубы правильно делают, что подписывают таких людей, как я. Популяризировать клуб можно и нужно, в том числе и таким способом. Нет, Сергей, тезка славного Юрия Никифорова. Не становятся. Давно стали. Просто выросло еще одно поколение, которое большую часть своей недолгой жизни,вместо того, чтобы во дворе бегать с мячиком или идти в секции, сидят возле экранов своих мониторов с джойстиками в руках. Вас много, вас надо как-то использовать, на вас можно зарабатывать. На стадион уже не идут, зато знают, как пройти «Call of Duty» или зарубиться в «World of Tanks». Приходит тьма народа. Если бы мне сказали, что будут заполняться стадионы, чтобы посмотреть, как другие играют в компьютер, я бы испугался и убежал. Лично мне всегда казалось, что популяризация сидения за компьютером преступна, особенно по отношению к молодому, растущему организму. Ограниченность в движении, сколиоз, ослабление зрения, ожирение и.т.д. Как я заблуждался. Теперь в это времяпрепровождение втягивают все новых и новых «спортсменов». Развернута пропаганда похлеще, чем реальных спортивных мероприятий. Нам говорят: — Смотрите, современные профессиональные киберспортсмены мало отличаются от футболистов или хоккеистов — их вполне можно снимать для обложек глянцевых журналов. Как будто он накачал такие мышцы исключительно при помощи клавиатуры и мышки. «Когда ваши родители снова посоветуют вам найти девушку, вместо того, чтобы целыми днями рубиться в видеоигры, то покажите им фотографии девушки профессионального игрока в Call of Duty Дуга Мартина, одну из самых горячих ведущих прогноза погоды – Янет Гарсию».

И дальше уже по традиции популярных постов масса фотографий симпатичной девушки, которая, оказывается, еще и играет на компьютере.

Двух зайцев. Все, что нужно для хорошего рейтинга. Виртуальная девушка и упоминание о компьютерной игрушке для тех же самых подростков.

Ярослав Комков - руководитель проекта «Киберспорт» одного крупного портала, отвечает на житейские вопросы обычных обывателей:

– А киберспорт — это не вредно?

- Не более, чем сидение перед компьютером в офисе. Если сравнивать с футболом или тяжелой атлетикой, киберспорт даже более безопасен: травм тут почти не бывает. Кроме того, в отличие от обычных спортсменов киберспортсменам редко приходится жертвовать образованием ради карьеры.

Образованием ради карьеры. Ну ладно. Возможно, так оно и есть. А то такими темпами, вбухивая в развитие этого, с позволения сказать, «спорта» столько средств, он скоро победит не только футбол и хоккей, но и спортивные порталы, где Вы и являетесь руководителем этого перспективного направления.

А тут еще Российская футбольная Премьер-Лига проведет в марте первый чемпионат России по FIFA-17. Об этом на пресс-конференции в ТАСС поспешил сообщить директор РФПЛ по стратегии и развитию Евгений Савин:

«К началу следующего года мы определимся с конкретной компанией, которая займется ребрендингом лиги. И первый этап планируем завершить к началу сезона-2017/18. Речь идет не только о смене логотипа, хотя и это будет. Мы уже давно сотрудничаем с компанией EA Sports и сейчас находимся на заключительной стадии согласования всероссийского чемпионата России по киберфутболу, финал которого пройдет, скорее всего, в марте следующего года. Победитель представит страну на чемпионате мира».

Вот здесь-то Черчесов и найдет игроков для ЧМ-2018. Парни перспективные, молодые.

Вот читаешь это все, и хочется закончить свой же текст оптимистичным лозунгом, красочным транспарантом:

«Мамы! Отдавайте детей в киберспорт!» или «Мать, помни, твой ребенок не просто сидит за компьютером или в телефоне – он занимается спортом!»

Слушайте, а может я просто постарел? И ни черта не смыслю в этих вот новых инновациях, технологиях, новых молодежных веяниях? Нет, не подумайте. Я и сам грешен, поигрываю. И это круто, интересно, реалистично. Но почему мне не пришло в голову заменить этим видом деятельности настоящий футбол? Почему я поигрываю в свободное от иных дел и развлечений время? Не знаю. Может, потому, что для меня слова спорт и футбол в частности никогда не ассоциировались с сидением на стуле, или на диване. Мне возразят и, наверно, правильно сделают. Мол, сегодня современному киберспортсмену нужна отменная физическая подготовка. Они бегают кроссы, ходят в фитнес и здоровее многих спортсменов. Все может быть.

– Можно спорить о том, насколько киберспорт соответствует четким критериям российского Министерства спорта,– продолжает работать Ярослав Комков, - по которым тот или иной вид признают официально. Например, спорт должен способствовать физическому и интеллектуальному развитию способностей человека, совершенствованию его двигательной активности и формированию здорового образа жизни, всем этим критериям, но компьютерные игры, по которым проводят турниры, безусловно, требуют и интеллекта, и хорошей реакции, и развивают двигательную активность.

Ну ладно, вот и хорошо. А я тут с дуру все пытаюсь по утрам бегать начать.

Пойду лучше загружу себе ФИФУ и «побегаю» часа три-четыре. Взбодрюсь, почувствую прилив бодрости и здоровья. Правда, завтра утром икроножные будут чертовски болеть, но ничего. Я же все-таки спортсмен.