Перуанский талант

Теофило Хуан Кубильяс Арисога (родился 8 марта 1949, Пуэнте-Пьедра) — перуанский футболист, полузащитник. Победитель Кубка Америки 1975 года и участник чемпионатов мира 1970, 1978 и 1982 годов. Лучший футболист Перу прошлого века, лучший футболист Южной Америки 1972 года, лучший футболист Кубка Америки 1975 года, лучший бомбардир сборной Перу в истории, единственный перуанец сыгравший на трёх чемпионатах мира.



Его талант вспыхнул, словно яркая звезда, когда ему было семнадцать лет. Дебютировав в столичной «Альянсе», Теофило быстро стал лучшим бомбардиром своего клуба. В 1968 году, когда Кубильясу исполнилось 19, он первый раз сыграл в составе национальной команды Перу. Глядя на невысокого, но быстрого и крепко стоящего на ногах юного форварда, зрители вряд ли даже в самых смелых мечтах могли предполагать, что именно ему суждено войти в число лучших бомбардиров всех чемпионатов мира. За все предыдущие годы сборная Перу, мягко говоря, свою страну не радовала. На чемпионате мира играла лишь один-единственный раз, да и то на самом первом, проходившем в 1930 году в Уругвае, куда с радостью приглашали всех, кто пожелает, обходясь без предварительных отборочных игр. Оба матча в своей группе перуанцы тогда проиграли: сборной Уругвая — 0:1, и сборной Румынии — 1:3. С тех пор команде Перу ни разу не удавалось попасть в число финалистов, пройдя отборочный турнир. Правда, в 1939 году случилось великое чудо, и сборная Перу стала чемпионом Южной Америки, но с тех пор перуанцы уже разуверились в чудесах. И все-таки, ровно тридцать лет спустя после счастливого для сборной Перу чемпионата континента, чудо вновь случилось — теперь перуанская команда сумела пробиться на чемпионат мира 1970 года, заняв в своей отборочной группе первое место. Творцом чуда был тренер сборной Перу — знаменитый бразилец Диди, дважды чемпион мира 1958 и 1962 годов. Он приехал в страну несколько лет назад в качестве наставника клубной команды «Спортинг-Кристалл», а потом, видя перемены, случившиеся с клубом, федерация футбола Перу предложила ему возглавить сборную. И он взялся за дело со всем возможным рвением: обучал футболистов тактическим хитростям, заставлял их усерднозаниматься физической подготовкой, не жалеть себя на тренировках. По счастью, его усилия совпали с искренним желанием футболистов прорвать, наконец, заколдованный круг и вырваться в число финалистов. Претендентов на поездку в Мексику в отборочной группе, куда попала сборная Перу, было всего три, но среди них — сборная Аргентины. Да и другой соперник был опасным — сборная Боливии. И тем не менее перуанцы на своем поле выиграли у обеих команд. Положение в группе сложилось так, что все должно было решиться в матче команды Перу со сборной Аргентины на ее поле в Буэнос-Айресе. Поражение перуанцев выводило на первое место аргентинцев. Сборной Перу, чтобы стать первой, достаточно было ничьей. И они добыли ничью, сыграв в Буэнос-Айресе — 2:2. Во всех четырех отборочных матчах сыграл и юный Теофило Кубильяс. Он, правда, пока еще держался в тени, забив лишь один гол в ворота сборной Боливии на своем поле. Однако в Мексике форвард поразил всех, показав великолепную игру и ни в одном из матчей не уйдя с поля без гола. В первом матче со сборной Болгарии Кубильяс забил третий, победный гол. Перуанцы вырвали победу — 3:2, хотя после первого тайма проигрывали. В ворота сборной Марокко Кубильяс забил два гола из трех — здесь победа была одержана со счетом 3:0. Свой гол Теофило забил и в третьем матче со сборной ФРГ, однако немцы оказались сильнее, победив — 3:1. Сборная Перу заняла второе место и вышла из группы в четвертьфинал, где ее ожидала сборная Бразилии, будущий чемпион. Здесь, уже при счете 1:3, Кубильяс великолепно прошел по центру и забил гол-красавец. Победа великолепной команды Бразилии, где играли тогда Пеле, Жерсон, Жаирзиньо, была, конечно, предопределена, бразильцы забили еще один гол и выиграли — 4:2. Но уже даже сам выход из группового турнира был для перуанцев блестящим достижением и расценивался как футбольная сенсация. Кубильяса же с тех пор не выпускали из поля зрения многие европейские клубы. Решив попробовать свои силы в Европе, в 1973 году он принял предложение швейцарского «Базеля». Но в непривычных условиях, в холодной стране, игра у него не пошла. Уже через год он перебрался в Португалию, где много теплее, а рядом океан, точь-в-точь, как в Лиме, пусть и Атлантический, а не Тихий. В «Порту» Кубильяс играл три сезона, в одном из них забил 28 мячей. По-прежнему Теофило продолжал выступать и за сборную Перу, но на чемпионат мира 1974 года команде пробиться не удалось. Зато в 1975 году перуанцы впервые после 1939 года вновь стали чемпионами Южной Америки. В полуфинале была обыграна команда Бразилии, в финале, состоящем из трех матчей, за счет одного поражения и двух побед — сборная Колумбии. Когда сборная Перу начинала отборочные игры к чемпионату 1978 года, Кубильяс уже вернулся в «Альянсу». Это оказалось доброй приметой: на этот раз перуанцы опять преодолели сложный двухступенчатый барьер и попали в число финалистов. И вновь, как и восемь лет назад, игра Кубильяса поразила результативностью. В групповом турнире он забил два гола в ворота сборной Шотландии, побежденной со счетом 3:1, и сделал хет-трик в матче со сборной Ирана, где был зафиксирован счет 4:1. Еще один матч перуанцы свели вничью со сборной Голландии, будущим финалистом турнира, 0:0, и заняли первое место в группе. Второй этап на том чемпионате тоже игрался по групповой системе, но силы у сборной Перу, похоже, уже закончились — все три матча они проиграли, причем не сумели больше забить ни одного гола. В 1979 году Теофило Кубильяс, как и многие другие футбольные звезды того времени, не удержался от соблазна перебраться в Соединенные Штаты Америки, где была создана Североамериканская профессиональная футбольная лига. Клубы ее платили весьма щедрые гонорары. Кубильяс играл в клубе «Форт-Лодердейл страйкерз», причем одним из его партнеров был не кто иной, как сумасбродный и скандально известный Джордж Бест. Один из самых лучших своих матчей в Соединенных Штатах Кубильяс провел 11 июля 1981 года против клуба «Лос-Анджелес ацтекс» — он забил 4 мяча, при этом 3 из них всего за 7 с небольшим минут. Кстати говоря, незадолго до этого в лос-анджелесской команде выступал сам великий Йохан Кройф. А вот на чемпионате мира 1982 года, куда сборная Перу опять сумела пробиться, дела у перуанцев не заладились. В групповом турнире они свели два матча вничью и крупно проиграли сборной Польши — 1:5. На этот раз перуанцы оказались в своей группе на последнем месте. Тридцатитрехлетнему Теофило Кубильясу не удалось забить ни одного мяча. Досадно, потому что на двух предыдущих своих чемпионатах он забил уже 10 голов и вполне мог бы догнать рекордсмена Герда Мюллера, занимающего первую строчку с 14 мячами (по состоянию на 2004 год). Но и без того результат перуанца, завершившего в том 1982 году свои выступления в сборной, великолепен. Впереди него, кроме Мюллера, француз Жюст Фонтэн с 13 мячами, Пеле — с 12, и венгр Л. Кочиш — с 11. Уже в 1990-е годы с Кочишем сравнялся немец Ю. Клинсманн. Сам же Кубильяс повторил результат немца Рана, выступавшего на чемпионатах 1954 и 1958 годов, а самого его позже настигли поляк Лято и англичанин Линекер, также забившие по 10 мячей. В последний раз перуанские зрители увидели своего кумира в футболке «Альянсы» 4 января 1988 года. Кубильясу шел тридцать девятый год, и до этого уже несколько лет он не выступал. Великий футболист пришел своему клубу на помощь в трагическую минуту. Месяцем раньше вся «Альянса», включая тренеров и руководителей клуба, погибла в авиакатастрофе. Теперь на поле вышла команда, созданная заново. И Кубильяс помог ей тем, что провел больше десятка игр, забив за свой родной клуб еще три мяча. Клубы и сборная: Выступал: «Альянса» (Перу) 1964 – 1973, 1977 – 78, 84, 88 гг. «Базель» (Швейцария) 1973/74 г. «Порту» (Португалия),1974 – 1977 гг. «Форт Лорейдейл Страйкерз» 1979 – 86 гг. В первых дивизионах чемпионатов Перу, Швейцарии, Португалии и США: 469 матчей, 268 голов (в том числе в NASL — 65 голов в 141 матче) Сборная Перу: 80 игр, 26 голов Первый матч: 17 июля 1968 года Последний матч: 22 июня 1982 года Достижения и награды: Чемпион Южной Америки: 1975 Чемпион Перу: 1977, 1978 Победитель Кубка Португалии: 1977 Лучший футболист Южной Америки: 1972 Лучший бомбардир чемпионата Перу: 1966, 1970 Занимает 48 место среди футболистов мира ХХ века по версии МФИСФ Занимает 17 место среди футболистов Южной Америки ХХ века по версии МФИСФ