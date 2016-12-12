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    Ла Примера: заметки юного испанца Все блоги -

    Что означают новые татуировки Серхио Рамоса?

    12 декабря 2016
    Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» разбирает значение новых татуировок капитана «Реала» Серхио Рамоса

    Серхио Рамос искусный любитель татуировок, что только не набито у него на теле. На следующий день после того, как гол Капитана принёс «Реалу» победу на 92-й минуте, испанец набил себе на костяшках руки 4 числа красным цветом. Рамос предложил футбольным болельщикам отгадать, что означают цифры 35, 90+, 32 и 19, подчеркнув, что каждая из них дорога его сердцу.

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    Фото опубликовано Sergio Ramos (@sr4oficial)

    Меньше всего сомнений вызывает татуировка 90+ – это «золотое время» для Серхио. Вот список всех голов после 90-й минуты:

    Безусловно, самый важный мяч на 90+ минуте в ворота «Атлетико», именно он позволил завоевать Десиму «Реалу».

    35, 32 – первые номера Серхио Рамоса в «Севилье», откуда он перебрался в мадридский «Реал». Но в этом контексте есть иные версии, в частности после поединка против «Депортиво» мадридцы продлили свои беспроигрышную серию до 35 поединков. В таком случае, если беспроигрышная серия ещё не закончена, какой смысл увековечивать это событие. Возможно, после прекращения серии, Серхио всё-таки ещё где-то увековечит количество беспроигрышных поединков, но пока об этом рано говорить.

    Сомнения вызывает число 19. С одной стороны Серхио был приобретён мадридским «Реалом» в возрасте 19 лет:

    Но с другой стороны, он дебютировал в испанской сборной с 19 номером на футболке, возможно в смысл татуировки вложено два этих события.

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