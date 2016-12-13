Хаос концовки, сила замен. Как играет «Реал» Зидана

Даже без Роналду «сливочные» готовы переть к чемпионству. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует тактику «Реала», которого снова спасает Серхио Рамос.

Прошло уже пару дней после матча «Реал» – «Депортиво», эмоции остыли и пришло время посмотреть на положение дел с холодным рассудком. Для Мадрида теперь важен каждый матч без исключения, чемпионская гонка ожесточённая и 6 очков пока вполне комфортный отрыв, но всё может измениться за несколько туров. В субботу Зидан ходил по лезвию ножа: Мората открыл счёт, но потом в ворота Наваса залетело 2 мяча, «Реалу» пришлось идти вперёд и забивать любой ценой.

Зидан сделал очень щедрую ротацию. Роналду, Модрич, Бензема остались вне заявки, в то время, как с первых минут вышли неосновные Начо и Данило по флангам (если честно, я уже забыл, что бразилец вообще есть в команде), получил шанс Хамес, у которого очень шаткое положение. Иско, Асенсио – игроки околоосновного состава, но их совместное появление случилось чуть ли не впервые. В соперниках «Депортиво», 16-я команда Примеры, казалось, будет лёгкая прогулка в родных стенах, но подобная ротация существенно отразилась на тактике Мадрида.

Постепенное наращивание «Реала» VS Высокий прессинг «Депортиво»

«Реалу» не привыкать, много соперников навязывают «бланкос» высокий прессинг, таким образом строили свою игру и галисийцы из «Депортиво».

Для «Депортиво» высокий прессинг выглядел следующим образом – центральный атакующий полузащитник Чолак активно подключался к Флорину Андоне на острие, таким образом, формация менялась на 4-4-2 и это создавало численное равенство при прессинге на центрбеков «Реала». Вингеры Гил и Бабел на фланге получили свободу действия, а два опорника Гильерме и Борхес должны были сохранять вертикальную компактность с вингерами. Но Зидан поступил мудро, «Реал» рассекал подобного рода прессинг около собственной штрафной, особенно когда мяч доходил до Кейлора Наваса.

Всё это потому, что защитники «Реала» очень широко растягивались, сея зерно сомнения у Андоне и Чолака: Выходить на Наваса или же накрывать защитников?

Но с другой стороны, Навас не рисковал отдавать пас на ближнего, что заставляло его забрасывать в борьбу. Вообще это достаточно больная тема, Кейлор часто игнорирует Рамоса и предпочитает сделать лонг бол на Марсело (или Начо), одно дело «Депортиво», большинство лонг болов находили адресата, но против более сильных соперников подобные вещи приводят к потере мяча, а то и к голевым ситуациям.

В своих атакующих действиях «Реал» наращивал мощности. Хамес и Асенсио действовали достаточно глубоко, стягивая на себя защитников «Депортиво», обеспечивая возможность фланговых забеганий Данило и Начо, которые в последствие навешивали в штрафную, где уже были готовы к верховой борьбе Мората, Пепе, Кроос, Каземиро. Иско также периодически включался в созидание атак, что образовывало системообразующие треугольники между ним и Начо/Данило и Хамесом/Асенсио.

«Реалу» был успешен в своих распасовках, особенно на левой половине. Обусловлено это несколькими причинами:

Кроос был главным реджистой на поле, соответственно через него начиналось большинство атак «Реал», а так как играл слева, соответственно большинство передач было отдано на левой стороне. Каземиро не реджиста, а разрушитель, соответственно характер перепасовок бразильца с партнёрами имел эфемерный или мимолётный характер. Пепе избегал передач на Каземиро для продвижение и строил атаки через Данило.

Несмотря на минимизацию перепасовок с Каземиро, именно из-за потери мяча бразильца случилась голевая атака «Депортиво»:

Каземиро не справился под давлением, место того, чтобы вынести мяч, он пошёл в обводку и потерял мяч.

Наступательные операции Реала

Тем не менее, несмотря на одну ошибку Каземиро, в целом, план «Реала» по противостоянию высокому прессингу «Депортиво» был успешен.

Как обычно, «Реал» был сфокусрован на том, чтобы доставлять мяч на фланги для молниеносных рейдов Начо и Данило.

Карта передач в атакующей трети показывает, мол в центре были хорошие переходные звенья, что позволило играть с фланга на фланг с куда большей точностью. Это обусловлено наличием в стартовом составе прирождённых «десяток» – Иско, Хамеса, Асенсио.

Но несмотря на наличие вышеупомянутых игроков и вроде бы устойчивые связи двух флангов, не всё было так гладко. В построении атака была очень одна очень серьёзная проблема – недостаток связующих между линиями.

Пример 1:

Как мы видим на скриншоте, Мората, Асенсио, Хамес готовы забегать и располагаются достаточно высоко. Единственный связующий – Иско, но в данном случае он расположен на позиции куда Начо ни коем образом не мог отдать пас, поэтому защитник отыграл назад. По сути на месте связующего должен быть Хамес Родригес, но колумбиец играет слишком высоко.

Пример 2:

Подобный пример не вырван из контекста, данное явление имело место быть на протяжение всей игры.

Против массированной оборонительной схемы «Депортиво» 4-4-2. Из-за отсутствия связующих, трое игроков впереди просто отрезаны от главного действа. В данной ситуации Каземиро имел возможность забросить на Иско, но дабы не рисковать, сыграл назад.

Аналогично, после паса Каемиро назад проблема остаётся той же – нет ни единого связующего между линиями.

Тревожит ещё и то, что Иско под плотной опекой оборнцев, а Хамес вообще сместился глубоко на фланг.

Негативная сторона подобной расстановки в том, что полузащитники «Депортиво» свободно могут спокойно прессинговать Крооса-Каземиро (можете вспомнить чем закончился прессинг на Каземиро в одном из эпизодов), из-за чего немец (в данной ситуации) вынужден отдать назад.

Зидан так и не использовал связующих между линиями, именно поэтому «Депортиво» без труда не давало «Реалу» создать поистине опасные моменты.

Ударов нанесено 17, но сколько из них были действительно опасными? Всего 5 ударов в створ. А процент реализации на общее количество забитых мячей – 17%, в то время, как у «Депортиво» – 50%.

Первый гол «Реала» – исключительное достижение Мораты.

Посмотрите сами, Альваро был окружен и этот гол – его индивидуальное мастерство.

Прессинг Реала

Несмотря на 2 пропущенных мяча «Реала», критиковать оборону «бланкос» не за что. «Депортиво» имело лишь 2 удара в створ, которые успешно реализовали. Ну и сами голевые моменты были образованы в следствие индивидуальных ошибок. Более качественная игра в защите обусловлена тем, что в последнее время Зидан значительно улучшил высокий прессинг при обороне.

Когда игроки «Депортиво» оказывались с мячом в центре, «Реал» перестраивался на оборонительную структуру 4-1-4-1. За счёт Каземиро была создана вертикальная компактность, за счёт четвёрки линии полузащиты – вертикальная компактность

Зидан также активно использует одну тактическую уловку, которая называет Cover Shadow. В данном эпизоде Тони защищает оставленное пространство за счёт этой уловки.

Переводя с английского «cover shadow» дословно переводится, как «перекрывать тенью». Если быть до конца точным, то перекрывать тенью возможное направление для передач соперника. Уникальность этого приема в том, что игрок блокирует потенциального адресата для приема мяча, хотя не опекает его в непосредственной близости. Правильное положение тела позволяет ему отрезать более выгодный для противника вариант продолжения атаки, заставляя обратиться к менее перспективному, а значит, рискованному. Главная цель такого маневра состоит в том, чтобы вынудить противника сделать пас в более подходящее место для отбора мяча. Как правило, это фланг, поскольку там соперник изначально лишен возможности для простора.

Раньше у Зидана были проблемы с использованием подобного прессинга из-за отсутствия компактности в центре. Сейчас Зинедину удалось добиться компактности, соответственно удалось улучшить качество прессинга и работы без мяча.

Хаос концовки, сила замен

С каждой новой заменой, «Мадрид» усиливал атаку. Лукас Васкес позволил атаке стать шире, дал ей ту амплитуду, на которую не были способны ни Данило, ни Асенсио. Последний играл на правом фланге, будучи левоногим футболистом, а значит ориентированным на смещение в центр, а не на то, чтобы расширить зону атакующих действий.

С Мариано «Мадрид» смог перейти к игре в двух нападающих и насыть центр атаки. Марсело позволил перейти команде к игре с тремя защитниками (Пепе — Рамос — Начо) и играл практически пятым нападающим (справа налево): Лукас — Хамес — Мариано — Мората — Марсело. Но как всегда все решил Серхио Рамос. Он спас этот проваленный эксперимент.

Запоминающиеся моменты

Роналду пришел на матч со своей новой девушкой:

Рамос удивительный игрок, второй гол в ворота «Реала» он откровенно привёз...

Но как можно ругаться на Серхио, если он снова спасает команду на 90+ минуте:

Второй мяч в ворота «Депортиво» забил Мариано Диас и в ближайшее время я планирую рассказать об этом парне, своём мнении о нем и его будущем.