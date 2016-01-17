«Марадону я застал». Как в 71 год стать YouTube-блогером

Программы о футболе на YouTube начинают конкурировать с телевидением. Многие ютуберы уже зарабатывают не только лайки, но и реальные деньги. «Бомбардир» нашел канал «DED FOOTBALL», где сюжеты снимают дедушка и внук.

Программы о футболе на YouTube начинают конкурировать с телевидением. Многие ютуберы уже зарабатывают не только лайки, но и реальные деньги. Однако чаще всего за камеру берутся ради хобби. «Бомбардир» нашел канал «DED FOOTBALL», где сюжеты снимают дедушка и внук.

Количество футбольных шоу стремительно растет уже даже в русском сегменте YouTube. Две трети из них сделаны как под копирку: неопытный ведущий пытается бодро и лихо донести свое важное мнение о Роналду, Месси и последнем матче «Спартака». Среди всей тонны молодежных попыток прославиться существует канал и Андрея Андреевича Задорожного. Пока с весьма скромным числом подписчиков, но особой атмосферой.

Вместо дерганого лица и махающих рук на экране статный кавказский дедушка, который неторопливо говорит о последних футбольных событиях. Прерывает деда, иногда даже грубовато, за что частенько получает в комментариях, его внук Руслан, который три года назад предложил дедушке высказаться о трансфере Ласина Траоре в «Анжи». Андрей Андреевич начал говорить и продолжает до сих пор.

- Какая у вас мотивация участвовать в этих видео?

- Да мотивации никакой и нет.

- Тогда почему снимаетесь?

- Нет, не снимаюсь…

Тут же едва не прерывает связь по Skype громкий хохот Руслана, который прекрасно понимает, почему его канал не может соревноваться с тем же «Картавым футболом».

- Возможно, дед неинтересно рассказывает, примитивно, - перебирает варианты Руслан. - Да и монтажа для интересной подачи у нас нет. Мы не меняемся, поэтому нас не смотрят много людей. Зато все наши.

Несмотря на то, что ролики Андрея Андреевича и Руслана несколько десятков раз публиковали в группе «Нашего футбола» «Вконтакте», канал не стал суперпопулярным – нет и трех тысяч подписчиков, а самым популярным видео остается гол Эдена Азара, записанный на телефон.

Типичный ролик

Самое трогательное видео на канале «DED FOOTBALL»

Кстати, пусть Андрей Андреевич не особенно разбирается в ютуберах-конкурентах, но главного аналитика футбола на YouTube смотрит.

- Картавый Никита – большой профессионал. Все знает, о футболе говорит не переставая, – хвалит блогера дедушка, отмахиваясь от вопросов о соперничестве, – Да, есть столько хороших аналитиков – Бубнов, Ловчев, Черданцев, но мне до них далеко.

Андрей Андреевич родился в 1941-м году в Хасавюрте. Почти всю жизнь работал на стройке, ремонтировал дороги, а по выходным ходил на матчи местного «Спартака» и смотрел легендарное «Торпедо» по телевизору.

- Был ли футбол тогда лучше? – задумывается DED FOOTBALL. - Да нет. Тогда мы мало что видели, это сейчас знаем, кто такие Месси, Роналду, а тогда информации было мало. Но вот Марадону я застал.

Сейчас семья Задорожных живет в Махачкале и последние годы переживает за «Анжи», который успел за несколько лет побыть от главного фаворита РФПЛ до лидера ФНЛ.

- Ой, столько игроков взяли. Думали, что станем чемпионами России. Столько было мастеров мирового уровня. Мой самый любимый игрок той команды – Лассана Диарра.

Большинство последних видео на канале «DED FOOTBALL» – прогнозы Андрея Андреевича. «Иногда угадываю, иногда прогадываю, – ухмыляется дедушка, – но из этой игры не могу выйти, тянет что-то опять попробовать себя, но я играю просто, деньги не ставлю». Внук Руслан же напоминает деду о его главном успехе в прогнозировании. Андрей Андреевич угадал точный счет первого матча сборной Слуцкого.

"Ну ты скорострел"

Coming soon…

Но мотивация записывать видео, давать прогнозы все-таки есть. Если Андрей Андреевич не совсем понял вопрос, то Руслан признался, что его затянуло: «Было желание закончить, по полтора месяца бывало не снимал, но потом возвращался. Есть желание говорить о футболе, вставлять свои пять копеек, те же комментарии интересно читать, когда кто-то берет ставку деда и выигрывает».

Впрочем, финансовый стимул тоже есть. Недавно Андрей Андреевич стал давать платные прогнозы, что приносит около тысячи рублей в месяц. А еще YouTube каждый год тоже награждает небольшой суммой – 3-4 тысячи рублей.

«Дед говорит без эмоций, спокойно, без пафоса, его не хотят смотреть. Я его просил быть более эффектным, но он говорит, что хочет по-своему, его не переучить», – Руслан явно разочарован вниманием интернета к проекту и консерватизмом Андрея Андреевича, но продолжает регулярно вовлекать в свое дело дедушку: без него представить жизнь канала невозможно.

Фото: youtube.com