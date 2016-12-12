Какие пары 1/8 финала Лиги Чемпионов привлекательны и почему?

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая подарила нам интересные пары и новую пищу для размышлений. В своем блоге я бы хотел выделить наиболее интересные противостояния и объяснить, почему.

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая подарила нам интересные пары и новую пищу для размышлений. В своем блоге я бы хотел выделить наиболее интересные противостояния и объяснить, почему.

Но, прежде всего, стоит напомнить всем читателям, что в плей-офф турнира по итогам группового этапа вышли «Арсенал», «Наполи», «Барселона», «Атлетико», «Монако», «Боруссия Дортмунд», «Лестер Сити» и «Ювентус» с первого места, а «ПСЖ», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Бавария», «Байер», «Реал», «Порту» и «Севилья» со вторых мест. Жребий на этой стадии, как и прежде, не мог свести между собой команды, которые противостояли друг другу на групповом этапе, а также команды из одного национального первенства.

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА поклонники футбола получили следующие пары:

Манчестер Сити – Монако

Реал Мадрид – Наполи

Бенфика – Боруссия Дортмунд

Бавария – Арсенал

Порту – Ювентус

Байер – Атлетико Мадрид

ПСЖ – Барселона

Севилья – Лестер Сити

Определенно каждая из этих пар интересна и привлекательна по своему. Но внимания заслуживают, наверное, только некоторые из этих противостояний. Ведь «Ювентус» и «Атлетико» должны справляться со своими оппонентами, как и «Боруссия» с «Бенфикой». То есть, эти три пары выглядят наименее привлекательно на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, а вот в оставшихся есть и интрига и изюминка.

Манчестер Сити – Монако

Даже без взгляда в букмекерскую линию каждый понимает, что «Манчестер Сити» фаворит этого противостояния. Ведь «Сити» не отказался от своих амбиций и не менял курс развития команды, продолжая активно вкладывать в трансферы. А вот «Монако» уже давно отказался от космических трат на усиление состава, в результате чего сейчас в «Монако» не так много звезд, но много рабочих игроков и молодых талантов. Но самое главное в этом противостоянии – это то, что оба клуба играют с большим акцентом на атаку, умеют продуктивно играть впереди, но при этом совершенно ненадежны сзади. То есть, их личные встречи имеют все шансы получиться очень результативными. А на фоне этого, стоит еще задаться вопросом, кто кому больше забьет. И ведь далеко не факт, что «Сити» здесь обязательно забьет больше своего соперника, по итогам двухматчевого противостояния.

Реал – Наполи

Вывеска, безусловно, очень красивая, которая располагает к яркому и результативному футболу в обоих матчах. Вот только настоящего боя здесь за выход в четвертьфинал, наверное, не получится. Все-таки, «Наполи» не имеет большого опыта игры в Лиге Чемпионов, а их состав не так хорош, как у «Реала». А самое главное, что у Сарри нет такой скамейки, которая есть в распоряжении Зидана. Поэтому, футбол мы можем увидеть яркий, но в том, кто выйдет дальше здесь, наверное, нет сомнений ни у кого, кроме преданных поклонников неаполитанского клуба.

Бавария – Арсенал

Арсен Венгер и его «Арсенал» вновь попали на «Баварию» в 1/8 финала, хотя в этом году они выиграли группу. Но и это не помогло лондонцам. Ведь «Бавария» вышла со второго места и снова попала на «Арсенал». Правда, как бы часто путь «Арсенала» в Лиге Чемпионов не преграждался «Баварией» или «Барселоной», думаю, что в этот раз у «канониров», как раз, есть шанс преодолеть немецкую команду. Во-первых, когда-то пора это сделать. Во-вторых, «Бавария» в этом сезоне не сильно впечатляет и много подвергается критики. Работа Анчелотти в «Баварии» мало кому нравится, а сама команда частенько выглядит уязвимо. «Арсенал» же, наоборот, проводит очень хороший сезон и если подойдет к этому противостоянию без своих традиционных кадровых проблем, тогда обязательно навяжет бой «Баварии» и, вполне вероятно, что даже пройдет ее. Посему считаю, что интрига в этой паре жива.

ПСЖ – Барселона

Как я говорил ранее, было бы здорово, чтобы эти соперники сошлись уже сейчас и эта оказалась единственная пара, которая в моих предположениях соответствовала реальной жеребьевки. И матч этот интересен, прежде всего тем, что имеет высокий потенциал получиться крайне голевым, если принимать во внимание то, как укомплектованы атакующие линии обоих команд и насколько слабо в новом сезоне играет оборона ос обоих сторон. Так что это противостояние имеет все шансы стать украшением этой стадии Лиги Чемпионов.

Севилья – Лестер Сити

Матч загадка – это, наверное, самое четкое пояснение этой паре. Но от того данная пара становится только интереснее. «Лисы» дебютировали в Лиге Чемпионов в этом сезоне, но выиграли группу и теперь готовы проявить себя в плей-офф. На турнир они настроены серьезно, а вот «Севилья»разрывается на два фронта, отчего им может быть нелегко распределять силы на Примеру и Лигу Чемпионов. Но, в любом случае, это крайне интересное противостояние команд, для которых сам турнир имеет большое значение, и которыми руководят крайне интересные тренеры, способные варьировать свою тактику. Так что, пусть эта вывеска не так ярка, как «ПСЖ» – «Барселона», но противостояние может получиться ничем не хуже, по своему накалу.