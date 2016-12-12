Луис Суарес, Деннис Лоу и другие непопсовые обладатели «Золотого мяча»

Оказывается, у Луиса Суареса уже есть в коллекции «Золотой мяч». Илья Яшинин – о футболистах, которых нужно знать, чтобы считать себя больше, чем просто диванным экспертом.

Французский журнал «France Football» вручал «Золотой мяч» 44 игрокам, и фамилии некоторых из них довольно мало о чем говорят большинству современных болельщиков. И это неудивительно, учитывая сколько лет этой награде: в год, когда Лев Яшин удостоился звания лучшего футболиста Европы и забрал восьмой по счету «Золотой мяч», на свет только-только появился некий Жозе Моуринью.

В эпоху истерии по Месси и Роналду самое время вспомнить про непопсповых на сегодняшний день обладателей «Золотого мяча». В свое время они, естественно, тоже были популярны и заслуживают того, чтобы о них знали и сейчас.

Луис Суарес – 1960 год

Он не родился в Уругвае и никогда никого не кусал, но тоже классно играл в футбол за «Барселону». В 1960 году Луис Суарес стал первым и последним на сегодняшний день испанским футболистом, удостоившимся «Золотого мяча». В том сезоне благодаря его голам «Барса» впервые в истории победила «Реал» на еврокубковой арене и дошла до финала Кубка европейских чемпионов. Награду вручили прямо на «Камп Ноу», но с трибун ее было очень трудно разглядеть – размерами трофей тогда был куда меньше, чем сейчас. В последующих сезонах Суарес еще три раза номинировался на звание лучшего игрока континента, но праздновал победу в другом важном событии – в 1964 году сборная Испании стала чемпионом Европы, а сам Луис был признан лучшим игроком турнира. Многие и сегодня считают его лучшим испанским футболистом в истории.

Омар Сивори – 1961 год

Все давно привыкли, а многим даже поднадоело, что Месси сравнивают с Марадоной. А вы не задавались вопросом, с кем сравнивали самого Марадону? Левая нога, отменный дриблинг, непростой характер и футболка «Наполи» были еще и у Омара Сивори. Блистал он, правда, не в «Наполи», а в «Юве»: к «Золотому мячу» Сивори пришел после переезда из Аргентины в Италию, трех чемпионств «Старой синьоры», 170 голов и получения итальянского паспорта. Больше всего приезжего нападающего не любил «Интер» – в ворота миланской команды Сивори за один матч забил шесть голов.

Йозеф Масопуст – 1962 год

Задолго до того, как Павел Недвед получил «Золотой мяч», Йозеф Масопуст стал первым чешским футболистом, который удостоился этой награды. На Чемпионате мира 1962 года Масопуст был лидером легендарной сборной Чехословакии, которая в финале проиграла бразильцам. После мундиаля полузащитника пытались переманить «Реал», «Интер» и «Милан», но Йозеф оставался быть верным родной «Дукле», за которую провел 366 матчей. После завершения карьеры игрока он добился определенных успехов и на тренерской скамье: взявшись в середине семидесятых за тонущую в третьем чешском дивизионе «Збройовку», Йозефу удалось сделать из команды чемпиона Чехословакии.

Деннис Лоу – 1964 год

Звездные атакующие связки модны не только сейчас. В середине шестидесятых разрывали воображение люди из «Манчестер Юнайтед»: Бобби Чарльтон, Джордж Бест и Денис Лоу. Все они в итоге получили по «Золотому мячу», но первым обладателем главной индивидуальной награды стал шотландец Лоу. Этот человек был идолом самого сэра Алекса Фергюсона – его можно уважать даже если вы не видели нарезок с забитыми им голами. В том сезоне Лоу удалось обойти вышеупомянутого Луиса Суареса, который выиграл Чемпионат Европы и стал лучшим игроком турнира – еще один показатель силы шотландца.

Флориан Альберт – 1967 год

Когда советские войска вошли в Венгрию Ференц Пушкаш и другие члены «Золотой команды» уехали играть в испанские клубы – сборная остро нуждалась в свежих силах. Флориан дебютировал за национальную команду в 17 лет и запустил новую волну успеха венгров на международной арене. Ведомая Альбертом сборная Венгрии завоевала бронзовые медали Олимпиады 1960 и Евро 1964, а на Чемпионате мира 1966 обыграла бразильцев. Венгерского нападающего называют одним из первых игроков в истории футбола, который начал играть в то, что сейчас называют ложной девяткой. Именно в этом стиле он отыграл всю свою карьеру в «Ференцвароше» и выиграл Кубок Ярмарок в 1965 году – прототип нынешней Лиги Европы.

Аллан Симонсен – 1977 год

Датский футбол подарил нам много добротных футболистов: братья Лаудрупы, Петер Шмейхель, Йон-Даль Томассон, Никлас Бендтнер, в конце концов. Но «Золотого мяча» удостоился пока только один – Аллан Симонсен. Выделять его начали сразу после переезда в Германию. Заключая первый контракт с гладбахской «Боруссией», он попросил вместо части денег удвоенный отпуск, чтобы проводить больше времени с семьей. В 1977 году «Боруссия» выиграла Бундеслигу и дошла до финала Кубка Европейских чемпионов, а Симонсен стал лучшим бомбардиром самого престижного клубного турнира. Потом был не менее успешный период в «Барселоне» и установленный рекорд, который не побит до сих пор: Симонсен забивал в финалах трех еврокубковых турниров: Кубке Чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке Кубков. «Золотой мяч» он, кстати, подарил датскому клубу «Вайле», который стал первым в его карьере.