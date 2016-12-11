Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов

В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?

В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?

Конечно, от написанного далее никак не зависит итог жеребьевки в штаб-квартире УЕФА. Но ведь помечтать нам никто запретить не в силах. Поэтому предлагаю вашему вниманию наиболее интересный расклад, по итогам которого каждый из читателей может предложить свой выбор.

Лестер – Реал

Конечно, чтобы сказка «Лестер Сити», которая вдохновляет в этом сезоне скромные клубы по всему миру, продолжалась, им необходимы в соперники «Бенфика» или «Байер». Самые слабые из всех возможных, и вполне проходимые для команды Раньери.

Но, все-таки, невероятно зрелищной была бы афиша противостояния «лис» и «сливочных». Ведь не имеющий опыта игры на таком уровне «Лестер», теоретически, может уступить в борьбе даже с «Бенфикой». Но хочется ведь посмотреть на то, как действующий чемпион Англии будет противостоять командам-грандам. Ведь посредственных соперников хватало у них в группе, а тут уж хочется увидеть, по истине, стоящего визави. Да и сами футболисты «Лестера», уверен, не откажутся сыграть с «Реалом» или командой его уровня. Все-таки, Лига Чемпионов для них не обыденность и посему «лисам», наверняка, хочется получить максимум удовольствия от этого турнира и поиграть против звезд мирового уровня.

Тем более, что такое противостояние – это неплохой шанс написать новую часть сказки под названием «Лестер Сити». Ведь «Реал» с его собой игрой в обороне, легко может попасться на контратакующие капканы Раньери и Ко. А там уж самое главное – сдержать Рамоса в атаке. Тогда уж «Реалу» точно не отыграться!

Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити

Подобное противостояние, определенно, стало бы настоящим украшением этой стадии турнира. Подобная вывеска могла бы стать самой яркой в плане своей результативности. Ведь «Боруссия» играет весьма агрессивно и часто результативно. У нее не все надежно в обороне, но при этом отлично впереди. «Сити» же и вовсе не умеет играть в обороне, но с приходом Гвардиолы на пост главного тренера, они стали куда интереснее играть впереди. Подбор футболистов атаки у англичан фантастический и футбол они нередко показывают тоже крайне интересный. Так что, пусть и немного рано для такого противостояния, но оно было бы одним из самых ожидаемых – в этом нет никаких сомнений.

Арсенал – Порту

«Канониры», наконец, выиграли группу в Лиге Чемпионов, но это не уберегает их от потенциальной встречи на стадии 1/8 финала турнира с «Баварией». «Барселону» же, на этот раз, в списке потенциальных соперников заменяет мадридский «Реал». Однако, будем откровенны, «Арсенал» сейчас хорош и будет жалко с ним прощаться так рано. Поэтому стоит ждать того, чтобы им в соперники достался кто-то из них: «Байер», «Бенфика» и «Порту». Среди этого трио, самым слабым, пожалуй выглядит «Порту», который в этом сезоне не блещет и должен легко подчиниться желанию Арсена Венгера и Ко шагнуть в четвертьфинал турнира.

Атлетико – Бенфика

У мадридского коллектива, пожалуй, самые скучные варианты. С «Реалом» и «Севильей» им пока пересекаться нельзя, как и с «Баварией». «Манчестер Сити» мы уже отдали в борьбу немцам, а «ПСЖ», пожалуй, не слишком походит для этого противостояния. Поэтому, идеальным вариантом выглядит «Бенфика». Просто португальцы, банально, будут лишними в четвертьфинале Лиги Чемпионов, а «Атлетико» должен легко и непринужденно исключить их из борьбы.

Наполи – Байер

Ранее соперники не встречались и это дополнительный плюс – увидеть новое противостояние на еврокубковой арене. Плюс, подобная пара в состоянии порадовать зрителя футболом ярким и голевым. «Наполи» играет в атакующем ключе и очень интересно атакует, а вот в обороне играет посредственно. «Байер» же тоже не может похвастаться надежной обороной, но вот от открытого футбола никогда не откажется. Все-таки, у немцев другого и не приветствуется на родине. Поэтому, эта пара может стать еще одним украшением 1/8 финала Лиги Чемпионов, в плане зрелищности футбола.

Барселона – ПСЖ

Эта пара также должна порадовать зрителя ярки футболом, учитывая атакующую наклонность обоих команд, их слабую игру в обороне в этом сезоне, и усыпанную звездами мировой величины линию атаки. Тем более, что у парижан есть старые счеты с каталонцами и они очень хотели бы переиграть их и оставить за бортом турнира. Но, главное, что эта пара в состоянии подарить зрителю яркое противостояние, как и в предыдущие свои встречи.

Монако – Севилья

С одной стороны, не самая яркая вывеска, а с другой стороны каждая из команд интересна по своему и имеет право выступить в четвертьфинале турнира, в результате чего лучше им избежать встреч с грандами.

Монегаски, хоть и отказались уже давно от космических трат, но в этом сезоне демонстрируют очень яркую атакующую игру, которая радует глаз и не может оставить равнодушным. Более того, «Монако» лидирует в чемпионате и, явно, лишним в четвертьфинале турнира не будет.

«Севилья» же интересна из-за фигуры главного тренера, коим сейчас является Сампаоли. Аргентинский специалист большой тактик и все мы прекрасно знаем, что его команды могут показывать, как футбол дерзкий, агрессивный и открытый, так и очень надежный в обороне и контратакующий. Так было и с Чили, так получается и с «Севильей». Оттого, дальнейшее присутствие Сампаоли и его «Севильи» в Лиге Чемпионов, может сделать турнир только еще интереснее.

Ювентус – Бавария

Туринцы и мюнхенцы встречались на аналогичной стадии турнира еще в прошлом сезоне и турнир никак не потеряет, если «Ювентус» и «Бавария» сойдутся снова на стадии 1/8 финала. Вывеска, которая не оставит равнодушным никого и гарантирует наличие одного из грандов в 1/4 финала.