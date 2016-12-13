«Герта», «Ницца» и другие клубы, удивляющие Европу

В памяти футбольных болельщиков еще остается феноменальный успех английского «Лестера» в прошлом сезоне, когда команда выиграла АПЛ. Блог «SUBJECTIVE OPINION» рассказывает о клубах, готовых последовать его примеру.

Лига 1. «Ницца»

Благодаря вдохновенной игре своего лидера Атема Бен Арфа, «Ницца» по итогам прошлого сезона смогла пробиться в еврокубки, где на групповой стадии Лиги Европы ей попался наш «Краснодар». Как и полагается, после успешного сезона, команду разобрали на запчасти.

Бен Арфа перебрался в Париж, где прочно осел на скамейке запасных «ПСЖ». Помимо главной звезды команды, клуб покинули Нампалис Менди – «Лестер» и Жереми Пьет – «Саутгемптон». На летнем рынке «Ницца» заработала чуть больше 15 миллионов евро, потратив около 13 миллионов.

Самыми крутыми трансферами, которые сходу оправдали вложенные в них средства стали: Марио Балотелли (кто бы мог подумать, что итальянский форвард еще умеет играть в футбол), бразильский защитник Данте (считался далеко не самым надежным, но во Франции будто обрел вторую молодость) и Поль Байссе, защитник, которого «Ницца» сначала брала в аренду, а летом выкупила окончательно его контракт.

Успех команды был бы невозможен без крутого тренера, и он у «Ниццы» есть. Люсьен Фавр вытащил «Боруссию М» со дна турнирной таблицы и на протяжении нескольких сезонов оставался в клубе, который благодаря наследию Фавра теперь регулярно играет в еврокубках. Как только успехи у руля клуба сменились на провальный старт, Фавр покинул команду и взял годичный перерыв в тренерской карьере.

В «Ницце» много талантливых игроков, которых мир еще не узнал. Молодые Косьелло и Кипрен осваиваются в основном составе, уже сейчас выходя на ведущие роли. «Ницца» могла бы лидировать в чемпионате с большим отрывом, но ошибки голкипера Кардиналя и травмы Балотелли пока этому мешают.

Серия А. «Аталанта»

Итальянский футбол преображается. Преимущество «Ювентуса» над другими клубами все еще прослеживается, однако оно не столь велико, как пару лет назад.

Серьезно прибавила «Рома» с приходом Лучано Спаллетти на пост главного тренера. Очередное «суперталантливое» поколение растет в «Милане», и явно будет пополняться новыми лицами, ведь уже сейчас в их «Примавере» можно найти интересных футболистов. В Неаполе пусть и не разбрасываются деньгами, но состав пополняется качественными игроками на нужные позиции, потому команда не первый сезон претендует на самые высокие места. Но все это ожидаемо. А вот место «Аталанты» рядом с зоной Лиги Европы – прыжок выше номинальных возможностей клуба.

Самым дорогим игроком «Аталанты» является ее воспитанник, вратарь Марко Спортьелло. Его цена выросла до 10 миллионов евро. Ивуарийский полузащитник Франк Кессие становится одним из открытий сезона. Свой интерес к 19 летнему футболисту уже обозначили топ-клубы Европы. Экс-игрок «Металлиста», аргентинец Алехандро Гомес, лидер команды в атаке.

Отметим главного тренера клуба – Жана-Пьера Гасперини. Наибольший вклад тренер внес в успехи и неудачи «Дженоа», а самым крутым клубом в его карьере был «Интер». Сейчас «Аталанта» идет в таблице выше этого самого «Интера», имея куда меньше игровых проблем.

Примера. «Реал Сосьедад»

Движение «Реал Сосьедада» по турнирной таблице Примеры из сезона в сезон напоминает движение маятника. Команда то проведет великолепный чемпионат и пробьется в еврокубки, то завалит все и вся, не имея опыта игры на два фронта.

Последние громкие успехи клуба были связаны с форвардом сборной Франции и мадридского «Атлетико» – Антуаном Гризманном. В текущем сезоне лидером атак «Реала» стал бразилец – Виллиан Жозе. Права на форварда долгое время принадлежали Уругвайскому «Депортиво», о том, как этот клуб покупает и продает игроков, «Бомбардир» подробно рассказывал. Как бы то ни было, Виллиану удалось наконец вырваться из сетей «Депора» и подписать первый полноценный контракт с европейским клубом. В текущем сезоне на его счету уже девять мячей в чемпионате Испании.

Вторым бомбардиром команды и, пожалуй, его главной звездой, является мексиканец – Карлос Вела. Футболист долгое время пытался найти себя в «Арсенале» Арсена Венгера, но когда игрок был близок к отчаянию, на выручку пришел «Реал», сначала взявший игрока в аренду, а затем за 14 миллионов выкупил трансфер Карлоса. С тех пор игрок провел за клуб более 200 матчей и набрал с сотню баллов полезности.

Пара слов о тренере. Эйсебио всю карьеру провел в Испании, как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Наибольших успехов добился в «Барселоне», а наиболее долго руководимым им клубом стала «Барселона Б», «Реал» рискнул сделав ставку на этого специалиста, но несмотря на то, что проигрывает клуб практически так же часто, как и побеждает, удерживать клуб наверху у специалиста получается.

АПЛ. «Уотфорд»

«Уотфорд» еще в прошлом сезоне оставил приятное впечатление от своей игры, и если бы не было феноменального «Лестера», то приз зрительских симпатий, без сомнений, достался бы именно ребятам в желто-черном. Успех того «Уотфорда» связан с именем известного испанского тренера – Кике Флореса, отработавшего в клубе ровно год.

Новым наставником команды стал итальянец – Вальтер Маццари, к слову, четвертый специалист из Италии, которому доверили пост главного тренера в «Уотфорде». Маццари прекрасно зарекомендовал свои способности в «Наполи», однако уйдя из этого клуба в «Интер», совершил ошибку. Миланский клуб переживает сложные времена, а огромные траты на трансферном рынке никак себя не оправдали.

При новом тренере «Уотфорд» не может похвастать отлаженной линией обороны, и если ее хватает на встречи с командами равного класса или команда более низкого уровня, то против топ клубов Англии «Уотфорду» приходится тяжело. Шесть мячей пустили от «Ливерпуля», проиграли «Челси» и «Арсеналу». Только победа над «МЮ» со счетом 3:1 выглядит исключением.

Летом клуб был очень активен на трансферном рынке, потратив под 70 миллионов евро. Пришел в клуб Исаак Сэкксесс – представитель Нигерии, который в будущем должен дорасти до уровня Ахмеда Муссы. У «Ювентуса» взяли Роберто Перейру – очень талантливого полузащитника, так и не получившего нормального шанса проявить себя в Италии. Десять миллионов заплатили «Генту» за Свена Кумса, и тут же отдали его в аренду в «Удинезе». «Уотфорду» мешает то, что владелец команды возглавляет в Европе сразу три хороших клуба.

Бундеслига. «Герта»

Говоря о Бундеслиге в этом сезоне, мы в первую очередь вспоминаем такие клубы, как «РБ Лейпциг», «Баварию», «Боруссию Д», «Хоффенхайм», но никак не «Герту». Однако команда заслуживает небольшого рассказа о ее успехах, ведь за первую часть сезона 2016/17 «Герта» собрала несколько удивительных результатов. Команда уверенно победила «Шальке», сыграла вничью с «Дортмундом» и одолела крепкий «Кельн».

«Герта» является одной из самых «домашних» команд чемпионата. В семи встречах, которые проходили на «Олимпиаштадионе», клуб одержал шесть побед и лишь раз проиграв. Венгерский тренер Дардаи еще молод по тренерским меркам, ведь ему всего 40, «Герта» для него не чужой клуб, ведь здесь он провел большую часть своей карьеры игрока, и тут же начинал первые шаги в тренерском деле, ненадолго отлучившись поработать со сборной Венгрии.

На ключевых ролях в клубе выступают опытные игроки в возрасте «29 и за». К ним относятся: Словацкий защитник Петр Пекарик, форвард Саломон Калу и босниец Ведад Ибишевич. Последний является лучшим бомбардиром команды, наколотив уже 10 мячей.

Главным молодым дарованием «Герты» можно считать 21-летнего немецкого защитника Никласа Штарка. В своей нынешний клуб футболист перебрался в прошлом году из «Нюрберга» и довольно быстро стал игроком основы. Он выступал и продолжает выступать за молодежные сборные Германии разных возрастов.

Удивляет и Митчелл Вайзер. Игрок не смог выиграть конкуренцию у Филиппа Лама в «Баварии», но в «Герте», куда он перебрался на правах свободного агента, его дела пошли в гору. Играя ближе к атаке, молодой немец создает огромное количество опасных моментом для партнеров, нередко забивая и сам. Кажется, в скором времени в «Баварии» захотят вернуть Вайзер обратно. Но перед этим «Герта» еще кого-нибудь удивит.

Фото: globallookpress.com