Dream Team. Бывшие для «Локомотива»

По слухам, зимой «Локомотив» может подписать трех своих экс-игроков – Измайлова, Билялетдинова и Оздоева. Однако в лиге есть еще полтора десятка бывших «железнодорожников», из которых можно сколотить команду, вполне конкурентоспособную на уровне РФПЛ

Топ-5 футболистов, несколько сезонов игравших ключевые роли

Сергей Игнашевич, 37 лет

Амплуа: центральный защитник

Нынешний клуб: ЦСКА

Когда играл за «Локомотив»: 2001-2003

Игнашевич был одной из ключевых фигур чемпионского состава «Локомотива»-2002, прервавшего многолетнюю гегемонию «Спартака». Однако по окончании неудачного сезона-2003 неожиданно для многих не стал продлевать контракт с «железнодорожниками», перебравшись в стан главного соперника – ЦСКА. Когда год спустя «Локо» вернул «золото», над Игнашевичем наверняка посмеивались.

Но время показало, что рассудительный защитник не прогадал. «Локомотив» ищет себя уже почти 10 лет, вспыхивая эпизодически, а ЦСКА все эти годы на вершине или где-то около. К слову, сценарий с возвращением не выглядит таким уж безнадежным. Армейцев наверняка возглавит Гончаренко, который высокого мнения о Васине. А контракт Игнашевича истекает летом.

Денис Глушаков, 29 лет

Амплуа: центральный полузащитник

Нынешний клуб: «Спартак»

Когда играл за «Локомотив»: 2005-2013

Набравшись опыта в арендах, к 2008 году Глушаков созрел для игры за основу, в которую влился сходу. Пиком для него стал переходный сезон 2011/2012. Дениса рассматривали как замену уехавшему в Англию Билялетдинову в роли дирижера атак. Но диспетчерскими качествами Билла и уж тем более Лоськова Глушаков не обладал, хотя сам забил 11 мячей. Отыграв за «красно-зеленых» еще один менее успешный сезон, хавбек перешел в «Спартак».

Там его чаще использовали в опорной зоне, но наиболее ярко Глушаков играл на позиции «восьмерки», где располагается и сейчас, выдавая, пожалуй, лучший сезон в карьере. Ждать его обратно можно разве что гипотетически. Центр поля – одна из немногих зон, где проблем у «Локо» нет, а подбор игроков один из лучших в лиге. Да и Глушакову срываться из «Спартака», где он капитан и лидер, а команда претендует на «золото», резонов нет.

Родолфо, 34 года

Амплуа: центральный защитник

Нынешний клуб: «Терек»

Когда играл за «Локомотив»: 2007-2011

Бразильский защитник-бомбардир перебрался в «Локомотив» из киевского «Динамо», которое вскоре возглавил Семин. С Палычем они пересеклись уже в Москве. Родолфо был твердым игроком основы, а когда случился дефицит форвардов, провел несколько матчей в нападении, где забивал. Бразилец был одним из лидеров команды, даже капитанил после ухода Билялетдинова.

В 2011 году Родолфо затосковал по родине – играл к тому моменту он уже нерегулярно. Попылив за «Гремио» и «Васка да Гаму», прошлой весной неожиданно для многих вернулся в РФПЛ. Позвал защитника Рашид Рахимов, помнивший его по «Локомотиву». В «Тереке» бразилец играет, но сейчас рассматривается скорее как сменщик удачно купленного летом новичка Анхеля.

Дмитрий Торбинский, 32 года

Амплуа: ценральный и фланговый полузащитник, левый защитник

Нынешний клуб: «Краснодар»

Когда играл за «Локомотив»: 2008-2013

Самый успешный в карьере сезон-2007, сборная – казалось, Торбинский наконец обрел все. Однако продлевать контракт со «Спартаком» хавбек не стал, перебравшись в «Локомотив». Уже в статусе «железнодорожника» он забил победный гол голландцам, принесший «бронзу» Евро-2008. Но потом Торбинского замучили травмы. С возвращением Семина в клуб начались проблемы похлеще самедовских.

Дмитрий был сослан в дубль, а вернувшись играл тоже нерегулярно. Квинтэссенцией стала обратная замена на 86 минуте после выхода на поле на 76 в матче с «Томью». Учитывая не самые теплые отношения с Семиным вряд ли стоит ждать Дмитрия в «Локомотиве», да и те позиции, которые Торбинский способен закрыть, у «железнодорожников» укомплектованы.

Дмитрий Сычев, 33 года

Амплуа: форвард

Нынешний клуб: свободный агент

Когда играл за «Локомотив»: 2004-2015

Сычев провел в «Локомотиве» 10 лет, но лучшим был первый его сезон, когда москвичи взяли свое последнее «золото», а сам форвард забил 15 мячей. Последние три сезона Дмитрий ездил в аренду в не самые сильные клубы вроде «Волги», минского «Динамо» и казахского «Окжетпеса», но и там не блистал. С лета 2015 года в статусе свободного агента, играет в любительской лиге.

Роман Широков, официально повесивший бутсы на гвоздь этим летом, отмечал отличную форму Сычева. Вариант с возвращением видится утопией, но, учитывая проблемы «железнодорожников» с завершением атак, даже в подорожник поверишь, не то что в Сычева.

Вторая волна. Футболисты, отыгравшие пару сезонов

Роман Павлюченко, 34 года

Амплуа: центрфорвард

Нынешний клуб: «Урал»

Когда играл за «Локомотив»: 2012-2015

Роман полностью отработал свой 3,5-летний контракт, но не оправдал ожиданий. Игроком основы не стал, забил 15 мячей. В лучшие времена Павлюченко мог столько наколотить за год. После «Тоттенхэма» спящий гигант просыпался нечасто, проиграв конкуренцию более агрессивным Н'Дойе, а затем Ниассе.

Тарас Бурлак, 26 лет

Амплуа: центральный защитник

Нынешний клуб: «Рубин»

Когда играл за «Локомотив: 2008-2013

Числился воспитанник в клубе долго, но полноценный сезон провел всего один – переходный при Жозе Коусейру. Потом потерял место в составе и уехал в Казань к Билялетдинову. Однако там неожиданно провалился. Признание пришло только в этом сезоне после двух лет аренды в «Крыльях Советов» и смены тренера в «Рубине».

Максим Григорьев, 26 лет

Амплуа: атакующий полузащитник, форвард

Нынешний клуб: «Ростов»

Когда играл за «Локомотив»: 2012-2016

Отношения с «Локомотивом» у Григорьева начались скандалом: транзитом через клуб второй лиги «МИТОС» «Ростов» получил экс-спартаковцев Григорьева и Маляку. Максим забил в дебютном матче в ворота «Локо», но возникли вопросы к легальности дозаявки. Суд «Локомотив» проиграл, а потом пригласил Григорьева к себе. Толком Максим играл только в одном сезоне из четырех и в конечном счете вернулся обратно на берега Дона. Сперва в аренду, а этим летом уже полноценно.

Андрей Ещенко, 32 года

Аплуа: крайний защитник

Нынешний клуб: «Спартак»

Когда играл за «Локомотив»: 2012

Ещенко перебрался в Москву из тонущей «Волги». Играл регулярно, но в «Локомотиве» пробыл всего год. Уже следующей зимой Ещенко влился в денежный и амбициозный тогда «Анжи», став одним из множества приобретенных махачкалинцами игроков. Дальше клубы Андрея неизменно вылетали – «Анжи», «Кубань», «Динамо». Только со «Спартаком» дела пошли на лад.

Сергей Ткачев, 27 лет

Амплуа: атакующий полузащитник

Нынешний клуб: ЦСКА (в аренде в «Крыльях Советов»)

Когда играл за «Локомотив»: 2013-2015

Ткачева приглашал в «Локомотив» Леонид Кучук. Сергей поучаствовал в завоевании «железнодорожниками» «бронзы», став игроком основной обоймы, активно использовавшимся при ротации. Когда Кучука уволили из клуба после конфликта с лидерами команды, и он вернулся в «Кубань», то позвал туда Ткачева. Сперва в аренду, затем с концами.

Александр Шешуков, 33 года

Амплуа: опорный полузащитник

Нынешний клуб: «Арсенал»

Когда играл за «Локомотив»: 2014-2016

Не самый изобретательный, но жесткий и бескомпромиссный Шешуков неплохо выжигал опорную зону «Локомотива», когда был в порядке. Но тяжелая травма колена надолго вывела его из строя. Весь прошлый сезон хавбек пропустил. Вернуться в состав после восстановления у Александра не получилось, и этим летом он перешел в тульский «Арсенал».

Игорь Лебеденко, 33 года

Амлуа: крайний нападающий

Нынешний клуб: «Терек»

Когда играл за «Локомотив»: 2005-2006

Оказался в стане «железнодорожников» после вылета «Торпедо». За два года в «Локомотиве» своим так и не стал. После этого не раз менял клубы, но на торпедовский уровень полезности и результативности сумел выйти только в зрелом возрасте в «Тереке». Впрочем, последнее время проигрывает конкуренцию и обычно сидит на скамейке.

Олег Кузьмин, 35 лет

Амплуа: правый защитник, полузащитник

Нынешний клуб: «Рубин»

Когда играл за «Локомотив»: 2009-2010

Кузьмин оказался в «Локомотиве» после развала ФК «Москва». Те полтора сезона, что Олег провел в Москве, он был игроком основной обоймы и на поле появлялся регулярно, но предпочел Казань. Концовка прошлого сезона стала для ветерана волшебной – дебют в сборной, важнейший гол Черногории. Но потом Олег получил тяжелую травму, пропустил Евро-2016 и с тех пор на поле не появлялся.

А есть еще почти не игравшие, но повисевшие на балансе Дмитрий Полоз (2009-2011), Сергей Рыжиков (2006-2007), Максим Беляев (2009-2015), Руслан Камболов (2007-2010), Игорь Смольников (2008-2012) и выбравший этим летом Казань Рифат Жемалетдинов (2016). Легионеров, в разные годы игравших за «Локо», но уехавших в другие лиги, еще больше. Иванович, Диарра, Одемвингие, Ниассе, Н'Дойе – список можно продолжать долго. Не говоря уж об играющем в Эстонии Алане Гатагове.