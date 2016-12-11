Почему Иньеста все еще незаменим для «Барселоны»? Объясняем на цифрах и скриншотах

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует важность Андреса Иньесты в тактических построениях «Барселоны». Скрупулезный анализ происходящего в клубе.

На сегодня запланировал объемный аналитический материал, если хватит сил, потяну две статьи. Первый пост хотел бы посвятить «Барселоне», в частности проблеме каталонцев в центральной зоне, которая, как по мне, связана так или иначе с Андресом Иньестой. Не хочу бросаться голословными репликами, с этой целью обработал огромные массивы данных, статистики, видеонарезок. Не буду также тянуть одеяло на себя, за некоторой тактической помощью обращусь к зарубежным ресурсам, организую их перевод. Эта статья – микс тактической аналитики, переработанной статистики, разбора игровых компонентов, моего собственного мнения.

Сказать, что «Барселона» сейчас не в форме – ничего не сказать. Отставание от «Реала» исчисляется 6-ю очками, в Эль Класико на «Камп Ноу» не смогли показать классную игру. В Лиге Чемпионов хоть и вышли в плей-офф с первого места, но осталось много вопросов после проигранного поединка «Манчестер Сити». А когда было такое в Примере, что после 7 туров по очкам набранным дома они 11-е? Мало того, по ходу текущей темпорады можно выделить ряд, мягко говоря, странных матчей.

Паниковать еще рано, но смущает разный характер потерянных очков «Барселоной». Когда каталонцы чуть не проиграли «Реал Сосьедаду», баски по-хозяйски больше владели мячом, но была и ничья против «Малаги», где уже подопечные Энрике владели 80% времени. Также можно выделить поединки, в которых было невероятное количество глупых ошибок – поражение 3:4 от «Сельты» и 1:3 от «Манчестер Сити».

На данный момент я выделил бы в «Барселоне» две проблемные зоны. Первая – правый фланг обороны, но это не критично, Роберто не так уж плох, к тому же он очень полезен в атакующей работе. Вторая – центр. Вроде у каталонцев есть Ракитич, Бускетс, летом купили Гомеша, Дениса Суареса, но не то пальто. Отчетливое ощущение, что явно чего-то или кого-то не хватает. Я нахожу этого кого-то в Андресе Иньесте, ключевом игроком «блауграны». Во всех трех проигранных поединках «Барселоны» отсутствовал Иньеста. Совпадение? По причине травм Андрес играет очень мало, в Примере им сыграно лишь 271 минуту. К слову, в трех играх, которые провел в Примере, был признан 1 раз лучшим игроком матча.

Для начала предлагаю проанализировать последние сезона Иньесты:

С годами Иньеста не играет больше, возраст дает знать о себе, но качество игры от этого его не меняется. В последние годы он показывает вполне стабильную игру. Сезон-2010/11 стал горкой, после этого показатели испанца ухудшились, но все равно имеют стабильный характер. Например, стабильно высокий процент точности передач, количества пасов за игру, обводок за матч.

Давайте перейдем к кульминации статьи – Почему Иньеста на данный момент незаменимый и не имеет альтернативы?

Кто способен заменить Иньесту?

Я уже говорил, что «Барселона» пыталась летом заткнуть центральную зону. Все-таки Иньеста не молод и, согласитесь, было бы не практично надеяться исключительно на него. Основным приобретением «блауграны» стал Андре Гомеш (55 миллионов евро), достаточно молод, но зрел, как игрок. Ценник на него подняли еще и после выигранного Португалией Евро, где Андре тоже выступал. До последнего за ним охотился мадридский «Реал», но каталонцы перехватили такой ценный актив.

Гомеш в чем-то схож с Иньестой, он достаточно креативен с мячом, но в отличие от Андреса пассивен без него. Отчетливо это прослеживается в игре против «Реал Сосьедада» (1-1). Особенно виден контраст с Денисом Суаресом, который вышел во втором тайме место Ракитича на правый фланг. Суарес активно помогал «Барселоне» в оборонительной работе, в то время как Гомеш прохлаждался в свободных зонах, скриншот ниже отчетливо это демонстрирует.

В перспективе, подобного рода бездействие привело к пропущенному голу. Гомеш не удосужился отработать в обороне.

Виллиан Жозе забежал из глубины, полностью свободен от опеки. Ошибается Бускетс, который просто смотрит на мяч, а Гомеш не только не предупреждает партнеров, но и включается в эпизод очень поздно.

Во втором случае, когда гол «Реал Сосьедад» был по ошибке отменен, якобы из-за положения вне игры, Андре Гомеш вновь был пассивен, хотя просто обязан был накрывать удар Карлоса Велы. Впрочем, грамотно сыграл еще Элустондо, заблокировав Гомеша.

Хорди Альбе из-за того, что Гомеш не удосужился выйти на игрока, пришлось сместиться в центр на удар, из-за чего он оставил свободного игрока, который в итоге добил по воротам Тер Штегена.

Иньеста не самый лучший чернорабочий, гораздо лучше Андрес выглядит в созидании, однако испанец очень мудро отрабатывает сзади, ему удается закрывать зоны, предотвращать потенциальные угрозы. У него ярко выраженное стратегическое мышление, в то время как Гомеш не задумывается о последствиях, включается в единоборства, когда уже «петух клюнул». Иньеста закрывает зоны, не давая сопернику организовать атаку, отрезая пространство, Андре же бросается на соперника уже по факту угрозы. Также Андрес один из немногих игроков, кто способен выходит из-под прессинга с помощью дриблинга. Иван Ракитич больше, как помощник для Бускетса и Иньеста, он не создан быть лидером в «Барселоне», Денис Суарес никак не может набрать форму, Арда Туран заработал же себе репутацию запасного игрока.

Иньеста сходу способен начать атаку, сразу после отбор он отдает пас и забегает – это основное правило, которое Гомеш пока что не усвоил. Об этом более подробно поговорим в следующем пункте.

Защита через атаку

Существует всего два способа взять верх над «Барселоной». Первый – атаковать на равных и использовать свои шансы или как «Малага» – сушить весь матч и искать счастья в контратаках.

«Манчестер Сити» обыграл 3:1 «Барселону» благодаря высокому прессингу и заставляя делать ошибки. Перед Класико мы уже разбирали ключевые ошибки, которые по большей части были связаны с действиями Серхи Роберто. Подобная тактика делала «горожан» уязвимыми к контратакам, одна из которых закончилась голом каталонцев.

Из-за отсутствия Иньесты Лионель Месси должен смещаться слишком глубоко к центру, играя роль реджисты, одевая на себя шкуру Андреса.

В подобных условиях Лионель просачивался из глубины в штрафную в качестве ложной девятки:

Однако, при обороне «Барселона» оставалась в центре поля в меньшинстве. Посмотрите сколько пространства было у Де Брюйне:

Присутствие Иньесты в составе меняет другие важные вещи в игре команды Луиса Энрике. Без Андреса команда не включается в отбор мяча впереди. Месси не остается на правом фланге, Ракитич (в матче с «Сити» — Арда Туран, вышедший на замену) вынужден играть шире, чтобы прикрыть зону, правый защитник Серхи Роберто поднимается выше и оборона становится уязвимой. С Иньестой в полузащите команда действует намного лучше, когда необходимо быстро отобрать мяч и загрузить на МСН.

В первом матче против «горожан» Адрес играли и вот на примере из первого матча можем увидеть, что Иньеста не садится в оборону, а скорее помогает ограничить варианты нападающего до навеса или попытки обыгрыша.

После нескольких неудачных попыток «Сити» уже пытался строить свои атаки из глубины и вновь Иньеста не бросался на игрока, он перекрывал зоны, ограничивая варианты действий, вынуждая «горожан» забрасывать в игру.

Из-за перекрытой зоны Фернандиньо выбирает рискованный пас, и «блауграна» сразу же наказывает за эту ошибку. Бускетс перехватывает, отдает Иньесте, и тот разворачивает мгновенную контратаку. Месси открывается справа и забивает потрясающий гол.

Месси с Иньестой лучше, чем без него

Иньеста играл на «Камп Ноу», когда каталонцы выиграли 4:0, но пропускал ответный поединок из-за травмы, когда подопечные Энрике проиграли 1:3. Его отсутствие серьезно изменило стиль игры «блауграны» с мячом и без. Месси неплох в центре, но в таком случае «Барселона» становится более уязвимой. С Иньестой в составе полузащита полностью сбалансирована под схему 4-3-3.



Это действительно работает. Посмотрите на картинку ниже – в матче против «Манчестер Сити» Иньеста врывается в свободную зону из позиции Месси, в то время как сам Месси играет ближе к правому краю.

Вот так выглядит голевая атака каталонцев в деталях.

Другая роль для Луиса Суареса

С Лионелем мы разобрались, что с другим членом трио МСН Луисом Суаресом? С момента травмы Иньесты в октябре Луис Суарес забил лишь 1 мяч в 5 поединках. Напомню, что в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром. Лично я связываю это не с плохой игрой уругвайца, проблема зарыта гораздо глубже. Чтобы дать Месси пространство, Суарес вынужден действовать на самом острие, сдвигая оборону ближе к своим воротам. Большинство его рывков предназначены для того, чтобы убрать защитников из зоны, в которую врывается Месси, таким образом он жертвует своими потенциальными голами, чтобы Месси мог обыгрывать оппонентов. Можно сказать, Суарес в такой формации выступает в роли «красной тряпки» для быка, своими действиями без мяча он оттягивает соперников и даёт больше возможностей Месси, потенциально жертвуя своими забитыми голами.

Здесь можно увидеть, что он крайне мало касался мяча во второй матче против «Селтика», а Месси играл «десятку».





Без Иньесты Месси больше действует как полузащитник, и Суарес становится скорее ложным нападающим, чем голеадором. Лео на позиции ложной девятки был эффективен у Пепа из-за наличия Педро, растягивавшего защиту широко справа и таким образом помогавшего аргентинцу.

В общем, «Барселоне» крайне необходим Андрес Иньеста. Как мы выяснили, без капитана игра идет совершенно в другом ключе.

Фото: whoscored.com, telegraph.co.uk