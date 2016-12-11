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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Диана Кутепова – жена защитника «Спартака» и лучшего «перехватчика» РФПЛ

    11 декабря 2016
    Кто же так вдохновляет защитника «Спартака» Илью Кутепова на лучший результат по перехватам во всем чемпионате России? На этот вопрос нашел ответ блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@».

    В конце прошлого сезона Илья Кутепов стал периодически выходить в основе «Спартака». В текущем же сезоне Илья стал основным защитником красно-белых, которые уверенно лидируют в чемпионате России, плюс Кутепов стал игроком сборной России. Возможно, такому существенному прогрессу игрока поспособствовала его супруга, которая вначале осени, родила Илье сына.

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    Рейтинг: 4.6 Голосов: 31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +20

      BiTcH 16 декабря 2016, 00:07

      Милая

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 декабря 2016, 08:57

      Обычная девченка каких миллион. Но именно такие и хранят верность мужьям, заботятся о детях.
      P.S.
      Даже губки неуверенно выпячивает, неизбалованная девочка)))

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      Рейтинг: +1059

      mig28 > Superviser77 12 декабря 2016, 09:40

      Верно подмечено!

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Superviser77 13 декабря 2016, 06:32

      Браво, я с вами солидарна...

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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 декабря 2016, 02:08

      Фигурка что надо, всё есть на тех местах, где и должны быть, надоело "любоваться" на скелеты, обтянутые кожицей

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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 11 декабря 2016, 21:41

      Главное, что счастливы)

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      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо 11 декабря 2016, 20:42

      домашняя, симпотичная женушка, все при ней не всем же моделей менять как перчатки они опустошают счета и нехотят рожать...

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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 11 декабря 2016, 19:21

      промолчу

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