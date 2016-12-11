Диана Кутепова – жена защитника «Спартака» и лучшего «перехватчика» РФПЛ

Милая
В конце прошлого сезона Илья Кутепов стал периодически выходить в основе «Спартака». В текущем же сезоне Илья стал основным защитником красно-белых, которые уверенно лидируют в чемпионате России, плюс Кутепов стал игроком сборной России. Возможно, такому существенному прогрессу игрока поспособствовала его супруга, которая вначале осени, родила Илье сына.
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