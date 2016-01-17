Великие сенсации Великого Герцогства

Несколько слов о сборной Люксембурга.

А поговорим о сборной Люксембурга? Неожиданно? Наверняка на вашем лице скользнула улыбка, ну или вы слегка поморщили нос... или сказали что-то вроде: "Фиии!" Ну, а теперь мы попытаемся вас удивить!



В 1961 году, например, Люксембург взял и прихлопнул португальскую дружину - 4:2. Костяк той сборной Португалии составляла феноменальная на тот момент "Бенфика" - действующий обладатель Кубка Европейских Чемпионов! Именно в этом матче дебютировал в составе национальной команды величайший португалец Эусебиу, который в нашей стране больше известен как Эйсебио.

Грандиозная сенсация случилась даже не в товарищеском матче, а в самом что ни на есть официальном - в отборочном цикле к ЧМ-1962. Это поражение, кстати, стоило Португалии путёвки на финальный турнир, мундиаль в Чили прошёл без португальцев.

Спустя два года, Люксембург выбил из розыгрыша Кубка Европы... cборную Голландии! И это несмотря на то, что оба матча состоялись в стране тюльпанов. 1:1 и 2:1 - результаты тех памятных встреч.

Затем разбушевавшиеся "карлики" едва следом не вынесли из турнира датчан. "Викинги" лишь в переигровке сломили сопротивление гордых представителей Великого Герцогства - 3:3, 2:2, 1:0.

Сборная Люксембурга вместе с болельщиками в день переигровки со сборной Дании. 18 декабря 1963 года.

Фото: wordpress.com

Шикарный гол Денниса Бергкампа

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!