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    Великие сенсации Великого Герцогства

    17 января 2016
    Несколько слов о сборной Люксембурга.

    А поговорим о сборной Люксембурга? Неожиданно? Наверняка на вашем лице скользнула улыбка, ну или вы слегка поморщили нос... или сказали что-то вроде: "Фиии!" Ну, а теперь мы попытаемся вас удивить!

    В 1961 году, например, Люксембург взял и прихлопнул португальскую дружину - 4:2. Костяк той сборной Португалии составляла феноменальная на тот момент "Бенфика" - действующий обладатель Кубка Европейских Чемпионов! Именно в этом матче дебютировал в составе национальной команды величайший португалец Эусебиу, который в нашей стране больше известен как Эйсебио.

    Грандиозная сенсация случилась даже не в товарищеском матче, а в самом что ни на есть официальном - в отборочном цикле к ЧМ-1962. Это поражение, кстати, стоило Португалии путёвки на финальный турнир, мундиаль в Чили прошёл без португальцев.

    Спустя два года, Люксембург выбил из розыгрыша Кубка Европы... cборную Голландии! И это несмотря на то, что оба матча состоялись в стране тюльпанов. 1:1 и 2:1 - результаты тех памятных встреч.

    Затем разбушевавшиеся "карлики" едва следом не вынесли из турнира датчан. "Викинги" лишь в переигровке сломили сопротивление гордых представителей Великого Герцогства - 3:3, 2:2, 1:0.

    Сборная Люксембурга вместе с болельщиками в день переигровки со сборной Дании. 18 декабря 1963 года.

    Фото: wordpress.com

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    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 20:23

      Сборная Голландии вплоть до начала 70-х годов представляла собой весьма слабенькую команду, традиционно никуда не отбиравшуюся. Поэтому преподносить победу Люксембурга в середине шестидесятых, как некую сенсацию вряд ли уместно, ага.

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