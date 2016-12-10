Виталий Сидоренко: “Я никогда не играл в сборной из-за денег”

Наш корреспондент bicicleta.su Андрей Андреев пообщался c одним из лучших голкиперов Мира Виталием Сидоренко.

Чемпион Евролиги Виталий Сидоренко в беседе с нашим корреспондентом рассказал о финансовом положении в сборной, также Виталий рассказал где бы хотел продолжить свою карьеру в будущем. Получилось очень интересное и познавательное интервью которое невозможно не прочитать.

Давайте поговорим о проблемах пляжного футбола в Украине, все мы знаем что сборной даже не выплатили призовых за Евролигу.

Сейчас сменилось руководство в АПФУ, мы будем надеяться на лучшее. Мы верим в то, что отношение к нам изменится. В скором времени обещают призовые за Евролигу. Дело не призовых, а в отношении к нам.

Фото – beachsoccer.com

В чем главная проблема как вы думаете? Может сейчас с приходом нового руководства все изменится в лучшую сторону?

Проблема в том что нас не воспринимает Федерация Футбола Украины.Никто не хочет вкладывать деньги в пляжный футбол. Отдельное спасибо некоторым людям, которые помогают выехать на турниры. Даже после победы на таком турнире как Евролига ничего не изменилось.

Отвлечемся от этих проблем, и поговорим о вас. Где вы поддерживаете форму в данный момент?

Я тренируюсь с командой “Артур Мьюзик” в зале. Также как вы знаете, я занимаю еще тренерской деятельностью – тренирую будущих страж ворот.

Вы в новом сезоне будете выступать за команду “Артур Мьюзик” ?

Могу точно сказать что буду играть в “Артур Мьюзик”. Мы хотим побороться за Euro Winners Cup.

Виталий Сидоренко в составе “Артур Мьюзик” после поражения в финале Euro Winners Cup Фото: beachsoccer.com

Вам бы хотелось поиграть где-то за рубежом? Есть предложения?

Конечно, мне бы хотелось поиграть в Чемпионате Италии. Самая важная команда для меня это сборная УКРАИНЫ. У меня очень много друзей по всему миру в пляжном футболе, если что они знают как меня найти. Главное чтобы здоровье не подводило, а так я готов каждый день быть на песке. Есть такие интересные команды как: Голдвин, Грасхоперс… Мне всегда интересно что-то новое, каждое путешествие дарит мне много позитива, и новых друзей.

Как обстоят дела с “Элмонтом”?

Очень хочу остаться в “Элмонте”! Команда сейчас строит манеж , условия там может и не большие как для большинства команд супер-лиги , но там всегда все честно, я бы с удовольствием в следующем году продолжил играть в этой команде,надеюсь меня там ждут.

Фото-beachsoccerrussia.ru

Мы общались совсем недавно с Игорем Бриштелем по его мнению надо было пригласить сборную Украины на Межконтинентальный кубок. Какой-то не понятный отбор там, что вы скажите по этому поводу?

Все там понятно! Приглашают тех с кем хорошие отношения. Есть сборные у которых есть деньги, и есть игроки звезды поэтому их и приглашают. Я вообще не помню чтобы мы куда то ездили на простой турнир, наверное лет 6-7 назад в Белоруссию. Беларусь кстати даже в Бразилию успела поехать в этом году.

Все так плохо с финансированием в сборной?

Я не беру финансирование футболистов. Просто элементарно: подготовка , экипировка… У нас даже мячей одинаковых нет. Слава Богу хоть вода холодная в душе есть после тренировки. Я никогда не играл в сборной из-за денег. И моё убеждение любая работа все равно должна вознаграждаться! Поверьте у нас далеко не курорт.

В столичном Доме Футбола прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Ассоциации пляжного футбола Украины Фото: beachsoccer.kiev

Андраде назван лучшим вратарём в мире..Заслужено? А ведь вы могли стать лучшим…

Я уважаю Андраде как вратаря, и знаю как он работает круглый год. Я думаю, раз он получил значит заслужено! Хотя не скрою, очень хотел победить , Евгений Валентинович Вареница назвал его лучшим, а он в пляжном футболе разбирается.

Фото -beachsoccer.com

Такие сильный сборные как Россия и Украина не попали на Чемпионат Мира. Украина выиграет Евролигу но не попадает на главный турнир какие то двоякие ощущения получаются…

Отбор к ЧМ всегда сложны, мы и россияне допустили одну ошибку что вообще не позволительно. Нашей сборной не хватало братьев Борсуков.

Фото: instagram.com

Как вы считаете, какое будущее Украинского пляжного футбола?

Пляжный футбол в Украине всегда был, есть и будет на высоком уровне! Вопреки всей логике. Когда то были не заменимы Вареница, Пилипенко, Головин, Евдокимов, пришли братья Борсуки, Зборовский, Корнийчук. Сейчас есть Медведь, Войток, Щерица. В следующем году будет создана команда U-21 это большой плюс для нас всех.

Сборная Украины с победным трофеем Евролиги Фото – instagram.com

Что нужно сделать чтобы пляжный футбол в Украине развивался?

Почему Россия стала двух кратными чемпионами мира? Потому что с 2009 года весь костяк стал профессионалами. И люди думали только о футболе, У них была и сейчас есть зарплата круглый год в клубах, у них четко прописаны суточные, экипировка, призовые, сборы в сборной, люди реально думают просто о футболе. Моё мнение, в глобальном развитии необходим детский пляжный футбол, а для этого просто не обходим манеж нужен сильный чемпионат не на четыре дня, и в идеале нужны бренды такие как: Шахтер, Динамо, Заря, Днепр и.т.д. Нужна просто минимальная поддержка Федерации Футбола Украины.

У России еще есть шанс попасть на ЧМ. Как вы думаете нужно расширение Чемпионата Мира?

Расширение необходимо, это сто процентов. От Европы 4 команды, это издевательство. По моему мнению у России нет шанса попасть на Чемпионат Мира – 2017. Прошло уже много времени, если бы хотели пригласить сборную России давно бы это уже сделали. Есть регламент, по регламенту 4 команды классифицируются, если нарушить регламент, то команды в праве требовать переигровку. ЧМ надо расширять до 24 команд и 7-8 от Европы. Пока Пляжный футбол уступает и мини и большому в очень много раз в плане финансов, поэтому FIFA не выгодно растягивать турнир.

Андреев Андрей специально для bicicleta.su.

Источник: bicicleta.su