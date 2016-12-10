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    Лодыгин, Швайнштайгер и еще 9 игроков, которым зимой нужно сменить клуб

    10 декабря 2016
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную игроков, которым зимой необходимо обязательно сменить обстановку.

    Даже топ-футболисты порой оказываются в тупике и не знают, как справиться с обстоятельствами и вернуть игру, которой от них ожидают. В такой ситуации игрокам нужна смена обстановке и переход в другой клуб, уже сейчас из таких футболистов можно собрать довольно сильную команду.

    Картинки по запросу ЛОДЫГИН

    Вратарь. Юрий Лодыгин

    Клуб: «Зенит»

    Лодыгин был основным вратарем «Зенита» в начале сезона, но грубые ошибки Юрия заставили Луческу усадить его на скамейку запасных. Лодыгин стал появляться в Лиге Европы, но и там он продолжал допускать ошибки. В последних матчах казалось, что вратарь «Зенита» преодолел кризис, но грубая ошибка на последних минутах матча против «Краснодара» снова заставляет руководство команды задуматься о приобретении топ-вратаря. Конечно, если Луческу в январе купит голкипера, Лодыгин будет вынужден покинуть «Зенит», чтобы окончательно не загубить свою карьеру на скамейки запасных.

    Картинки по запросу Алейш Видаль

    Правый защитник. Алейш Видаль

    Клуб: «Барселона»

    Видаль пришел в «Барсу» после успешного сезона в «Севилье». Из-за трансферного бана Видаль не мог играть за «Барселону» полгода, поэтому дебют Алейша состоялся лишь вначале текущего года. После ухода Дани Алвеса в «Ювентус» многие болельщики ожидали, что Видаль станет основным правым защитником «Барсы», но Энрике решил поставить на эту позицию центрального полузащитника Серхи Роберто. Поэтому в этом сезоне Видаль практически не играет за «Барселону», по слухам у него конфликт с главным тренером, очевидно, в январе он будет искать другие варианты продолжения карьеры.

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    Центральный защитник. Невен Суботич

    Клуб: «Боруссия Д»

    Суботич еще прошлым летом был близок к уходу из «Боруссии», ведь его трансфер в «Мидлсбро» был согласован и оставалось лишь утрясти формальности, но травма Суботича не позволила сербу переехать в чемпионат Англии. Невен близок к возвращению на поле, поэтому его трансфер в январе вполне вероятен, ведь Тухель не рассчитывает на Суботича.

    Картинки по запросу Мамаду Сако

    Центральный защитник. Мамаду Сако

    Клуб: «Ливерпуль»

    Сако стал основным защитником «Ливерпуля» в прошлом сезоне, но в конце прошлого сезона случился допинговый скандал, из-за которого француз пропустил конец сезона и Евро 2016. А уже этим летом Сако поссорился с Клоппом в Американском турне, по сути, эти события закончили карьеру француза в «Ливерпуле», ведь Мамаду только недавно добился возможности играть за молодёжку «красных». Очевидно, в январе Сако покинет «Ливерпуль», ведь он хочет вернуть себе былую форму и возможность снова играть за сборную Франции.

    Картинки по запросу Люк Шоу

    Левый защитник. Люк Шоу

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Шоу начинал сезон основным левым защитником «Юнайтед», но провальная игра Люка в дерби против «Сити» и поражение от «Уотфорда» заставили Моуриньо усадить в запас англичанина. Но большое количество травм перед матчем против «Суонси» вынудили португальца прибегнуть к услугам Шоу. Люк сослался на травму, которая не позволит ему сыграть в матче, но Моуриньо лишь разразился гневной тирадой о том, что некоторые его игроки недостаточно стойкие и не умеют играть даже через «небольшую боль». По слухам, после такой необоснованной критики португальца, Шоу выразил желание сменить клуб, в свою очередь за Люком, уже выстроились клубы из Ливерпуля и Лондона.

    Картинки по запросу Бастиан Швайнштайгер МЮ

    Центральный полузащитник. Бастиан Швайнштайгер

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Трансфер Швайнштайгера в «Юнайтед» – инициатива ван Гаала, которая себя не оправдала. Бастиан часто был травмирован и игру демонстрировал достаточно слабого уровня. Неудивительно, что после прихода Моуриньо перспективы немца в МЮ стремились к нулю, плюс португалец решил ускорить уход Бастиана из команды и сослав немца в молодежную команду, но Швайнштайгер всё равно не покинул команду летом. Очевидно, много играть за первую команду «красных» Бастиан не будет, поэтому в январе «Юнайтед» попробует избавиться от высокооплачиваемого немца.

    Картинки по запросу Нури Шахин

    Центральный полузащитник. Нури Шахин

    Клуб: «Боруссия Д»

    Полузащита «Боруссии Д» настолько богата талантливыми и сильными футболистами, что места в команде для Нури Шахина, который когда-то был ключевой персоной в полузащите «шмелей», ведомых Юргеном Клоппом к чемпионствам, попросту нет. Сейчас турецкий хавбек в заявки на матчи попадает по большим праздникам, а Томас Тухель явно уже не рассчитывает на Шахина, так что переход Нури в другой клуб в январе вполне очевиден.

    Картинки по запросу йоветич интер

    Правый полузащитник. Стеван Йоветич

    Клуб: «Интер»

    Главной звезде черногорского футбола, похоже, предстоит новое путешествие в ближайшее время. «Интер» выкупил трансфер Йоветича у «Манчестер Сити», однако Стеван, по большому счету, лишь числится в штате «нерадзурри».В заявку на Лигу Европы форвард не был включен, а в Серии A иногда выходит на замены в концовках встреч. «Фиорентина» летом уже пыталась вернуть свою бывшую звезду, но не получилось, возможно, уже этой зимой они таки смогут вернуть Стевана во Флоренцию.

    Картинки по запросу Сеск Фабрегас

    Атакующий полузащитник. Сеск Фабрегас

    Клуб: «Челси»

    Фабрегас в чемпионате Англии провёл лишь один матч с первых минут, в сентябре против «Арсенала», который закончился разгромом «синих». После этого матча, Конте перешёл на схему 3-4-3 и уже шесть матчей подряд не меняет стартовый состав. В матче против «Манчестер Сити» испанец вышел в основе «аристократов» в АПЛ впервые за 2 месяца, лишь благодаря травме Матича. Очевидно, пробиться в основной состав Фабрегасу будет очень сложно, поэтому вполне вероятно в январе он покинет Англию и переедет в Италию, где его ждут «Ювентус» и «Милан».

    Картинки по запросу депай

    Левый полузащитник. Мемфис Депай

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Депай в этом сезоне является игроком ротации в команде Моуриньо, поэтому в АПЛ выходит только на замены. В матче за сборную Голландии своим дублем, Мемфис «напомнил» болельщикам, какими способностями он обладает. Очевидно, сидя в глухом запасе «Юнайтед» Депай теряет «драгоценное время» и игровую форму, поэтому зимний трансфер в «Рому» или «Эвертон» будет выгоден для всех сторон.

    Картинки по запросу Симоне Дзадза «Вест Хэм»

    Нападающий. Симоне Дзадза

    Клуб: «Вест Хэм»

    Чемпион Италии и игрок сборной Италии не прижился в Англии, ведь на данный момент Дзадза сыграл всего лишь 8 матчей в АПЛ и 3 поединка в Кубке Лиги, плюс в последних двух турах чемпионата на поле он вообще не появлялся. Дзадза пока не забивал за «молотобойцев», поэтому Славен Билич готов отпустить итальянца. «Спартак», »Валенсия» и «Наполи» готовы в январе подписать Дзадзу, очевидно, смена команды, пойдёт на пользу итальянцу.

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    Рейтинг: 4.7 Голосов: 26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 12 декабря 2016, 00:15

      депая в аренду

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      Рейтинг: +1381

      marslond > D'achkov 12 декабря 2016, 18:02

      Скорее полноценный трансфер)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 декабря 2016, 13:13

      Лодыгину нужно просто дать немного отдохнут, но в команде, и не нужно никуда переходить. И ещё, Луческу не покупает игроков, этим вопросом занимаются
      другие люди в Зените. ИМХО.

      -2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 10 декабря 2016, 22:00

      Дочитал статью только до этого места "...Лодыгин был основным вратарем «Зенита» вначале сезона, но...". А дальше мне стало не интересно мнение автора, который пишет с грамматическими ошибками.

      2
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      Рейтинг: +185

      Des79 10 декабря 2016, 16:41

      Хорошая компания в зимнее окно будет интересно!

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      Рейтинг: +64

      baltica 10 декабря 2016, 16:30

      Депая в "Спартак"!!

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      Рейтинг: +1381

      marslond > baltica 10 декабря 2016, 16:38

      Хорошо бы было, но он скорее переедет в "Рому" или "Эвертон".

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      Рейтинг: +1165

      Karpathian 10 декабря 2016, 15:26

      Сеск заиграл в Челски нынче, вроде

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Karpathian 10 декабря 2016, 15:39

      Сеск сейчас играет из-за травмы Матича. А под тактику Конте он явно не подходит.

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      Рейтинг: +12

      Теллер 10 декабря 2016, 14:55

      кто автор поста?

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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев > Теллер 10 декабря 2016, 15:31

      Видемо мало понимаюший в футболе сделав из Еоветика правого полузащитника !!!

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Рустам Толпиев 10 декабря 2016, 15:37

      Йоветич может сыграть на любой позиции в атаке. В "Сити" играл справа, поэтому твои выводы ошибочны. Главное, что в январе он покинет "Интер".

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Теллер 10 декабря 2016, 15:37

      С какой целью интересуетесь?

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Рустам Толпиев 12 декабря 2016, 21:56

      Видимо ты плохо понимаешь в футболе! Что это за Еоветика.

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