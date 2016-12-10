Лодыгин, Швайнштайгер и еще 9 игроков, которым зимой нужно сменить клуб

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную игроков, которым зимой необходимо обязательно сменить обстановку.

Даже топ-футболисты порой оказываются в тупике и не знают, как справиться с обстоятельствами и вернуть игру, которой от них ожидают. В такой ситуации игрокам нужна смена обстановке и переход в другой клуб, уже сейчас из таких футболистов можно собрать довольно сильную команду.

Вратарь. Юрий Лодыгин

Клуб: «Зенит»

Лодыгин был основным вратарем «Зенита» в начале сезона, но грубые ошибки Юрия заставили Луческу усадить его на скамейку запасных. Лодыгин стал появляться в Лиге Европы, но и там он продолжал допускать ошибки. В последних матчах казалось, что вратарь «Зенита» преодолел кризис, но грубая ошибка на последних минутах матча против «Краснодара» снова заставляет руководство команды задуматься о приобретении топ-вратаря. Конечно, если Луческу в январе купит голкипера, Лодыгин будет вынужден покинуть «Зенит», чтобы окончательно не загубить свою карьеру на скамейки запасных.

Правый защитник. Алейш Видаль

Клуб: «Барселона»

Видаль пришел в «Барсу» после успешного сезона в «Севилье». Из-за трансферного бана Видаль не мог играть за «Барселону» полгода, поэтому дебют Алейша состоялся лишь вначале текущего года. После ухода Дани Алвеса в «Ювентус» многие болельщики ожидали, что Видаль станет основным правым защитником «Барсы», но Энрике решил поставить на эту позицию центрального полузащитника Серхи Роберто. Поэтому в этом сезоне Видаль практически не играет за «Барселону», по слухам у него конфликт с главным тренером, очевидно, в январе он будет искать другие варианты продолжения карьеры.

Центральный защитник. Невен Суботич

Клуб: «Боруссия Д»

Суботич еще прошлым летом был близок к уходу из «Боруссии», ведь его трансфер в «Мидлсбро» был согласован и оставалось лишь утрясти формальности, но травма Суботича не позволила сербу переехать в чемпионат Англии. Невен близок к возвращению на поле, поэтому его трансфер в январе вполне вероятен, ведь Тухель не рассчитывает на Суботича.

Центральный защитник. Мамаду Сако

Клуб: «Ливерпуль»

Сако стал основным защитником «Ливерпуля» в прошлом сезоне, но в конце прошлого сезона случился допинговый скандал, из-за которого француз пропустил конец сезона и Евро 2016. А уже этим летом Сако поссорился с Клоппом в Американском турне, по сути, эти события закончили карьеру француза в «Ливерпуле», ведь Мамаду только недавно добился возможности играть за молодёжку «красных». Очевидно, в январе Сако покинет «Ливерпуль», ведь он хочет вернуть себе былую форму и возможность снова играть за сборную Франции.

Левый защитник. Люк Шоу

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Шоу начинал сезон основным левым защитником «Юнайтед», но провальная игра Люка в дерби против «Сити» и поражение от «Уотфорда» заставили Моуриньо усадить в запас англичанина. Но большое количество травм перед матчем против «Суонси» вынудили португальца прибегнуть к услугам Шоу. Люк сослался на травму, которая не позволит ему сыграть в матче, но Моуриньо лишь разразился гневной тирадой о том, что некоторые его игроки недостаточно стойкие и не умеют играть даже через «небольшую боль». По слухам, после такой необоснованной критики португальца, Шоу выразил желание сменить клуб, в свою очередь за Люком, уже выстроились клубы из Ливерпуля и Лондона.

Центральный полузащитник. Бастиан Швайнштайгер

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Трансфер Швайнштайгера в «Юнайтед» – инициатива ван Гаала, которая себя не оправдала. Бастиан часто был травмирован и игру демонстрировал достаточно слабого уровня. Неудивительно, что после прихода Моуриньо перспективы немца в МЮ стремились к нулю, плюс португалец решил ускорить уход Бастиана из команды и сослав немца в молодежную команду, но Швайнштайгер всё равно не покинул команду летом. Очевидно, много играть за первую команду «красных» Бастиан не будет, поэтому в январе «Юнайтед» попробует избавиться от высокооплачиваемого немца.

Центральный полузащитник. Нури Шахин

Клуб: «Боруссия Д»

Полузащита «Боруссии Д» настолько богата талантливыми и сильными футболистами, что места в команде для Нури Шахина, который когда-то был ключевой персоной в полузащите «шмелей», ведомых Юргеном Клоппом к чемпионствам, попросту нет. Сейчас турецкий хавбек в заявки на матчи попадает по большим праздникам, а Томас Тухель явно уже не рассчитывает на Шахина, так что переход Нури в другой клуб в январе вполне очевиден.

Правый полузащитник. Стеван Йоветич

Клуб: «Интер»

Главной звезде черногорского футбола, похоже, предстоит новое путешествие в ближайшее время. «Интер» выкупил трансфер Йоветича у «Манчестер Сити», однако Стеван, по большому счету, лишь числится в штате «нерадзурри».В заявку на Лигу Европы форвард не был включен, а в Серии A иногда выходит на замены в концовках встреч. «Фиорентина» летом уже пыталась вернуть свою бывшую звезду, но не получилось, возможно, уже этой зимой они таки смогут вернуть Стевана во Флоренцию.

Атакующий полузащитник. Сеск Фабрегас

Клуб: «Челси»

Фабрегас в чемпионате Англии провёл лишь один матч с первых минут, в сентябре против «Арсенала», который закончился разгромом «синих». После этого матча, Конте перешёл на схему 3-4-3 и уже шесть матчей подряд не меняет стартовый состав. В матче против «Манчестер Сити» испанец вышел в основе «аристократов» в АПЛ впервые за 2 месяца, лишь благодаря травме Матича. Очевидно, пробиться в основной состав Фабрегасу будет очень сложно, поэтому вполне вероятно в январе он покинет Англию и переедет в Италию, где его ждут «Ювентус» и «Милан».

Левый полузащитник. Мемфис Депай

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Депай в этом сезоне является игроком ротации в команде Моуриньо, поэтому в АПЛ выходит только на замены. В матче за сборную Голландии своим дублем, Мемфис «напомнил» болельщикам, какими способностями он обладает. Очевидно, сидя в глухом запасе «Юнайтед» Депай теряет «драгоценное время» и игровую форму, поэтому зимний трансфер в «Рому» или «Эвертон» будет выгоден для всех сторон.

Нападающий. Симоне Дзадза

Клуб: «Вест Хэм»

Чемпион Италии и игрок сборной Италии не прижился в Англии, ведь на данный момент Дзадза сыграл всего лишь 8 матчей в АПЛ и 3 поединка в Кубке Лиги, плюс в последних двух турах чемпионата на поле он вообще не появлялся. Дзадза пока не забивал за «молотобойцев», поэтому Славен Билич готов отпустить итальянца. «Спартак», »Валенсия» и «Наполи» готовы в январе подписать Дзадзу, очевидно, смена команды, пойдёт на пользу итальянцу.

Тест: хорошо ли вы знаете новичков РФПЛ?

Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит

Бонуччи, Дзюба и ещё десять самых ненавистных трансферов футбола

Икарди и другие звёзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

Тест: выигрывал игрок Кубок конфедераций или нет?

Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Снова лучший. Как Роналду побил очередной рекорд