Вы чемпионы?

Лига чемпионов

Когда моей дочери было чуть меньше годика, она была очень вредная. Засыпала долго, спала тревожно, кричала оглушительно, на вопросы не отвечала, на уговоры не реагировала.

После различных отцовских ухищрений ее удалось угомонить аккурат к исполнению волнительного гимна. В кромешной тьме и гробовой тишине, заглушая мягкой подушкой радостные крики и стоны разочарования 18 октября 1995 года я наблюдал, как в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лёркендал», что в городе Тронхейме, московский «Спартак» уверенно проигрывал норвежскому «Русенборгу». В те далекие годы команде плотной, кусачей, неуступчивой.

После двух кряду побед, сначала над английским «Блэкберн-Роверс», а потом над польской «Легией», казалось, что уж с норвежцами-то мы как-нибудь да сладим. Заканчивается первый тайм. Мы ярко «горим» 0-2. Все ясно. Щурясь от яркого света, перерыв провожу на кухне. Позвонил пьяный приятель. Он бессвязно сокрушался увиденным и интересовался моим прогнозом. Помню, что упаднического настроения не было. Только едва ощутимое ощущение горечи. После трех игр шесть очков – вполне приличный результат, а впереди еще две домашние встречи. Нет нужды напоминать преданным любителям футбола, что второй тайм превратился в бенефис москвичей, в частности – Валеры Кечинова. Норвежцы были уничтожены, морально и физически. Окончательный счет 4-2. В глубокой ночи этот результат воспринимался, как щедрое наследство от ранее неизвестного, но очень богатого родственника.

«Триумф» российского футбола! В том сезоне по итогам группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» продемонстрировал редкий стопроцентный результат. Его нельзя улучшить – его можно только повторить. Радость и гордость. Ерунда, что «повезло» с жеребьевкой. Только вот до сих пор жаль, что известные события не позволили «Спартаку» пройти французский «Нант» и «сказку сделать былью, понимаете ли». Этот результат навсегда вошел в нашу футбольную историю, как, пожалуй, самый яркий, но несбывшихся из российских лигочемпионских надежд.

Спустя пять лет «Спартак» был уже совсем другим. Как и формула проведения Лиги чемпионов. Групповой этап в ту пору стал двойным. Первый этап москвичи прошли здорово, обыграв дома всех соперников: и «Спортинг», и «Байер», и даже «Реал» в холодных «Лужниках». Вспоминаете? А тот матч в мороз на старте второго группового этапа? Когда был разгромлен «Арсенал» Арсена Венгера? Но та победа так и осталась единственной на этой стадии. Команда финишировала в своей группе на последнем месте. Что еще можно вспомнить из редких, поэтому и славных моментов российского участия в главном командном турнире?

В 2002-м Юрий Сёмин уже сделал «Локомотив» достаточно грозным клубом, даже по европейским меркам. Если «Спартак» в том сезоне успешно ставил антирекорды в группе с «Базелем», «Ливерпулем» и «Валенсией», то «железнодорожники» не только уверенно прошли через квалификацию, но и здорово выглядели на первом групповом этапе.

В 2009-2010 году сезон получился для России во всех смыслах примечательным. Впервые стартовали сразу три клуба. Именно тогда «Рубин» отметился победой на «Камп Ноу» и достойным третьим местом в компании каталонцев и «Интера». Ну, а ЦСКА добился лучшего в своей истории результата. Ну, есть же, что вспомнить, есть. Эти победы мы бережно храним в своем сердце, как старые семейные фотографии. Бывает, перелистываешь, вспоминаешь. Правда, грустных страниц в этом альбоме пока значительно больше.

А в целом лигочемпионские скитания наших клубов на фоне наших ожиданий, подозрительно похожи на безосновательность притязаний в отношении победного потенциала российской сборной. Как истолковать эту болельщицкую веру, основанную исключительно на безграничном надувном оптимизме? Мы радовались фрагментарным победам над грозными европейскими коллективами, но кто признается, что сразу после жеребьевки мы с уверенностью говорили о гарантированном выходе из любой доставшейся нам группы?

Я вывел формулу. Она проста и очевидна. (Результаты жеребьевки + рейтинг соперников, + заранее подготовленный скепсис) умножить на тайную надежду в конечный успех и все это поделить на итоговое четвертое место в группе = очередное разочарование,

Возвращаясь к воспоминаниям, и отнюдь не столь радостным, мне была очевидна бездна, разделяющая наши коллективы с коллективами импортными. Нас превосходили и в технике, скорости принятия решений, тактической выучке, силе и глубине состава. Отечественный автопром супротив «Volkswagen Konzern». Проходят годы, но зримых успехов в Лиге чемпионов мы пока не добились, несмотря на то, что сегодня уровень наших команд по сравнению с прошлыми годами, как говорят – это «две большие разницы».

Но что мы когда-нибудь сочтем несомненным успехом? Какой результат станет эквивалентом удачного выступления? В моем понимании, соревнование, где разыгрывается один единственный кубок, станет успешным только для команды его завоевавшей. Тут нет серебряных и бронзовых медалей.

Но пока – это для нас чересчур. Пусть регулярно и стабильно нашим лучшим достижением станет выход из любой группы и не слишком провальное выступление в первых играх «весенней» части турнира. Это для начала.

Так что мешает? Почему в турнире, считающимся рангом ниже, наши клубные успехи гораздо осязаемей и значимей?

Первое, что приходит в голову и что на слуху. Мол, Лига Европы большим клубам не интересна, поэтому у всех остальных появляется шанс. Честно говоря, так себе теория, но пускай себе висит. Для общей массы, и для развлечения тех, кто искренне в это верит.

Исходя из сегодняшних реалий, кто из российских клубов может всерьез претендовать на решение подобной задачи?

Только «Зенит»? И то, сегодня, скорее, по инерции, и то, только по потенциальным финансовым возможностям, направленным на усиление и без того крепкого состава.

В прошлом сезоне команда едва не повторила «спартаковский» подвиг, но после фееричного группового этапа очередной провал по весне. Поражение от, казалось, «проходимой» «Бенфики». Вот вроде из группы вышли, успех? А вроде и не успех.

А сегодня, и сказать-то боязно. В Лиге Европы и во внутреннем чемпионате команда пропускает обильно, несмотря на пока вполне достойный результат.

ЦСКА? Только, что закончили. Пока достаточно. Ситуация в клубе известная. «Спартак»? – пусть сначала хотя бы попадут в квалификационный раунд. «Краснодар», «Ростов»? Не уровень, правда? «Терек»? …

Так что же происходит? Каждый год, открывая такой бескомпромиссный и боевой чемпионат России, многие клубы обозначают планы на сезон. Некоторые не утруждают себя обозначением итогового места, говорят просто – в зоне еврокубков. Зачем? Да, зарабатываем денежные средства. Попадание в основной раунд Лиги чемпионов, наверное, самый лакомый и единственно возможный способ нашим клубам неплохо поправить свои финансовые дела.

Много и часто говорят о престиже клуба, страны, рейтинговых баллах. На деле получается с точностью до наоборот. Напоминаю, говорим исключительно о главном европейском турнире.

Возникает ощущение, что радость от заслуженного чемпионства сменяется заботами иного рода. Подготовка стадиона, скудность личного состава, опять много игр на неделе. Интересно, о чем же говорят руководители клубов, прекрасно зная, что в следующем сезоне нужно поучаствовать в Лиге чемпионов? Надо усиливаться? Надо. Но нет денег, а еще и этот проклятый финансовый «fair play». И как будем играть? Ну, как-нибудь сыграем.

И если осенью в групповом турнире еще существуют призрачные шансы, то весной (в феврале) опять начинаются разговоры о бессмысленности перехода на систему осень-весна. Например, в этом году мы в первом же раунде весенней сессии потеряли все свои лучшие команды.

Так зачем нам Лига чемпионов? Ну, если не для завоевания кубка, так хоть ради денег. По итогам этого сезона команды получат: (все суммы указаны в евро.)

12 000 000 – только за попадание в групповой турнир

1 500 000 – за каждую победу в групповом турнире

500 000 – за каждую ничью

5 500 000 – за выход в 1/8

6 000 000– за выход в 1/4

А это значит, что «Ростов», который славен долговыми обязательствами, заработал около 20 000 000, армейцы, около 15 000 000. А если учесть, сколько заработал «Зенит» и ЦСКА за последние годы участия в этом турнире, то возникает единственный, и весьма «шкурный» вопрос:

«Куда деньги деваются?» Ведь вряд ли, что еще не заработанные средства от участия в Лиге чемпионов закладываются в бюджет клуба. Не бывает таких экономистов.

И дело не в «шуршании» по чужим карманам, а в элементарном моем непонимании. Как строится подготовка клубов к участию в таком доходном и престижном турнире, и как формулируются задачи на турнир, а главное, что для этого делается исходя из мрачных результатов?

Есть и еще один конец у этой палки. «Ростов» выглядел в «группе смерти» командой не просто отбывающей номер. Задачи формировались исходя из результатов квалификационного турнира. Для достижения цели жертвовали очками в российском чемпионате, давая отдохнуть своим лидерам. Ведь есть же ощущение продуманной стратегии и тактики в действиях руководства и тренерского штаба? Внимательное изучение противника, реализация замыслов на поле. Вышли в Лигу Европы. Все по науке и по уму. Может, Бердыеву дать профессора и создать университет для обучения футбольных менеджеров элементарному футбольному ремеслу?

20 000 000! Я многого не знаю. Наверняка есть расходы, которые покрывают этими доходами. Понятно, что были затраты и на проживание, и перелеты. Но сейчас, наверное, можно погасить долги, можно усилить состав, можно хорошо подготовиться к первым матчам в Лиге Европы, и все это касается всех наших команд. Я не хочу, чтобы пришлось сокрушаться от неказистых результатов, как это часто случалось. Мне хочется, чтобы чемпион России думал не только о «легком» заработке, а еще и о чести и достоинстве. Лига чемпионов – соревнование не только клубов. Это (по идее) лучшие представители своих стран, этот турнир – большое зеркало. Почему нам не всегда интересно, как мы в нем отражаемся?