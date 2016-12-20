Все на зеро. Дикие ставки, которые могли вас озолотить

на победу ростова до матча был коф 16,5 и я на него поставил вот это был куш.хоть в матче чуть не обосрался когда бавария сравняла счет 2-2
Турнир: Примера
Матч: «Сельта» – «Барселона» (2 октября, 7 тур)
Ставка: Пике сделает дубль, но «Барселона» проиграет
Результат: 4:3, дубль Пике
Ставить на дубль Пике могло прийти в голову только сумасшедшему, и тем не менее. Луис Энрике решил поберечь лидеров перед Лигой чемпионов, рассчитывая взять «Сельту» малой кровью. У клуба из Виго было на этот счет свое мнение. Через полчаса каталонцы горели 0:3. На спасение не хватило ни времени, ни ресурсов. Больше тренер «Барсы» так не чудил.
Турнир: Бундеслига
Матч: «Гамбург» – «Боруссия» Д (5 ноября, 10 тур)
Ставка: хозяева забьют 2
Результат: 2:5
Все бы ничего, но в предыдущих девяти турах «Гамбург» забил те же два мяча. Сухая серия к матчу с дортмундцами составляла больше 650 минут. Понятно, что рано или поздно «динозавров» должно было прорвать, но «Боруссия» не виделась тем самым оппонентом, с кем это случится. Впрочем, объяснение тут простое – первый гол «Гамбург» отквитал только при счете 0:4.
Турнир: Лига Европы
Матч: «Маккаби» – «Зенит» (15 сентября, 1 тур)
Ставка: «Зенит» забьет четыре после 75-й минуты
Результат: 3:4, «Зенит» забивал на 77, 84, 86 и 94 минутах
Даже просто поставить на то, что питерцы забьют 4 на выезде, рискнули бы немногие. К 70-й минуте, когда счет стал 3:0 в пользу израильтян, большинство не выключило телевизор разве что из-за русской склонности к достоевщинке. Дескать, страдать – так уж до конца и самозабвенно. А «Зенит» взял и подарил сумасшедший камбэк, первый в целой серии волевых спасений команды Луческу.
Турнир: АПЛ
Матч: «Халл Сити» – «Лестер» (13 августа, 1 тур)
Ставка: победа хозяев
Результат: 2:1
Конечно, было понятно сразу, что защитить титул внезапному чемпиону не удастся. Но многие ли ожидали, что «лисы» посыплются сразу, да еще в гостях у безнадежного «Халла»? На старте сезона у «тигров» не было ни тренера, ни игроков. Они виделись явными кандидатами на возвращение в Чемпионшип. В общем-то, прогнозы оказались верными – сейчас «Халл» идет в зоне вылета. Но снять скальп с чемпиона это ему не помешало.
Турнир: РФПЛ
Матч: «Рубин» – «Анжи» (19 августа, 4 тур)
Ставка: в ворота «Анжи» назначат пенальти, Беленов его возьмет
Результат: 1:2, на 85-й минуте Портнягин не реализовал пенальти
Казалось бы, история тривиальная. Кто-нибудь время от времени берет пенальти. Изюм здесь в том, что во втором и в третьем туре в ворота махачкалинцев уже ставили одиннадцатиметровые, и оба раза Беленов их брал. Предположить попадание снаряда в одну воронку в третий раз наверняка стоило дорогого.
Турнир: Серия А
Матч: «Дженоа» – «Ювентус» (27 ноября, 14 тур)
Ставка: победа хозяев в два мяча, дубль Симеоне
Результат: 3:1, дубль Симеоне
Вряд ли было много желающих поставить хотя бы на одно из этих событий по отдельности, а уж дуплетом и подавно. Но туринцы неожиданно развалились в Генуе, получив три пробоины за полчаса. Максимум, на что их хватило – гол престижа. Массимилиано Аллегри так и не нашел внятного объяснения тому, что произошло с его командой. Зато Симеоне-старший получил отличный повод для гордости.
Турнир: Лига Чемпионов
Матч: «Боруссия» Д – «Легия» (22 ноября, 5 тур)
Ставка: Гости забьют 4, но крупно проиграют
Результат: 8:4
Здесь фантазию включать можно было безгранично, я просто выбрал наиболее абсурдный сценарий. Дортмундцы с поляками устроили полное сумасшествие, побив рекорд ЛЧ по результативности. Помогла «Легия» установить и рекорд по результативности на групповом этапе. Без 14 мячей, забитых за два матча в ворота поляков, не видать бы этого достижения «Боруссии» как своих ушей.
Турнир: Лига 1
Матч: Ницца – Марсель (11 сентября, 4 тур)
Ставка: Победа хозяев, Балотелли потребуется менее 10 минут, чтобы забить в своем дебютном матче
Результат: 3:2, дубль Балотелли, первый гол на 7 минуте
Тогда было еще непонятно, что «Ницца», потерявшая Бен Арфа, начнет крушить всех подряд. Фаворитом виделся «Марсель». Однако Балотелли уже на 7 минуте реализовал пенальти, а потом забил и с игры. Даже Томаш Губочан с Вильямом Ванкером не смогли сдержать Марио. «Ницца» настолько вдохновилась, что, тормознув в Монпелье, выдала серию из шести побед, уничтожив играющие в ЛЧ «Монако» с «Лионом». Монегаскам Балотелли тоже отгрузил два.
А какие матчи больше всего удивили вас?