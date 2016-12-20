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    Vanity Fair Все блоги -

    Все на зеро. Дикие ставки, которые могли вас озолотить

    20 декабря 2016
    Людей, разбогатевших на победе «Лестера» в АПЛ, можно пересчитать по пальцам. Блог Vanity Fair выбрал совсем уж безумные ставки на матчи, которые должны были обеспечить вас огромной суммой денег.

    Турнир: Примера
    Матч: «Сельта» – «Барселона» (2 октября, 7 тур)
    Ставка: Пике сделает дубль, но «Барселона» проиграет
    Результат: 4:3, дубль Пике

    Ставить на дубль Пике могло прийти в голову только сумасшедшему, и тем не менее. Луис Энрике решил поберечь лидеров перед Лигой чемпионов, рассчитывая взять «Сельту» малой кровью. У клуба из Виго было на этот счет свое мнение. Через полчаса каталонцы горели 0:3. На спасение не хватило ни времени, ни ресурсов. Больше тренер «Барсы» так не чудил.

    Турнир: Бундеслига
    Матч: «Гамбург» – «Боруссия» Д (5 ноября, 10 тур)
    Ставка: хозяева забьют 2
    Результат: 2:5

    Все бы ничего, но в предыдущих девяти турах «Гамбург» забил те же два мяча. Сухая серия к матчу с дортмундцами составляла больше 650 минут. Понятно, что рано или поздно «динозавров» должно было прорвать, но «Боруссия» не виделась тем самым оппонентом, с кем это случится. Впрочем, объяснение тут простое – первый гол «Гамбург» отквитал только при счете 0:4.

    Турнир: Лига Европы
    Матч: «Маккаби» – «Зенит» (15 сентября, 1 тур)
    Ставка: «Зенит» забьет четыре после 75-й минуты
    Результат: 3:4, «Зенит» забивал на 77, 84, 86 и 94 минутах

    Даже просто поставить на то, что питерцы забьют 4 на выезде, рискнули бы немногие. К 70-й минуте, когда счет стал 3:0 в пользу израильтян, большинство не выключило телевизор разве что из-за русской склонности к достоевщинке. Дескать, страдать – так уж до конца и самозабвенно. А «Зенит» взял и подарил сумасшедший камбэк, первый в целой серии волевых спасений команды Луческу.

    Турнир: АПЛ
    Матч: «Халл Сити» – «Лестер» (13 августа, 1 тур)
    Ставка: победа хозяев
    Результат: 2:1

    Конечно, было понятно сразу, что защитить титул внезапному чемпиону не удастся. Но многие ли ожидали, что «лисы» посыплются сразу, да еще в гостях у безнадежного «Халла»? На старте сезона у «тигров» не было ни тренера, ни игроков. Они виделись явными кандидатами на возвращение в Чемпионшип. В общем-то, прогнозы оказались верными – сейчас «Халл» идет в зоне вылета. Но снять скальп с чемпиона это ему не помешало.

    Турнир: РФПЛ
    Матч: «Рубин» – «Анжи» (19 августа, 4 тур)
    Ставка: в ворота «Анжи» назначат пенальти, Беленов его возьмет
    Результат: 1:2, на 85-й минуте Портнягин не реализовал пенальти

    Казалось бы, история тривиальная. Кто-нибудь время от времени берет пенальти. Изюм здесь в том, что во втором и в третьем туре в ворота махачкалинцев уже ставили одиннадцатиметровые, и оба раза Беленов их брал. Предположить попадание снаряда в одну воронку в третий раз наверняка стоило дорогого.

    Турнир: Серия А
    Матч: «Дженоа» – «Ювентус» (27 ноября, 14 тур)
    Ставка: победа хозяев в два мяча, дубль Симеоне
    Результат: 3:1, дубль Симеоне

    Вряд ли было много желающих поставить хотя бы на одно из этих событий по отдельности, а уж дуплетом и подавно. Но туринцы неожиданно развалились в Генуе, получив три пробоины за полчаса. Максимум, на что их хватило – гол престижа. Массимилиано Аллегри так и не нашел внятного объяснения тому, что произошло с его командой. Зато Симеоне-старший получил отличный повод для гордости.

    Турнир: Лига Чемпионов
    Матч: «Боруссия» Д – «Легия» (22 ноября, 5 тур)
    Ставка: Гости забьют 4, но крупно проиграют
    Результат: 8:4

    Здесь фантазию включать можно было безгранично, я просто выбрал наиболее абсурдный сценарий. Дортмундцы с поляками устроили полное сумасшествие, побив рекорд ЛЧ по результативности. Помогла «Легия» установить и рекорд по результативности на групповом этапе. Без 14 мячей, забитых за два матча в ворота поляков, не видать бы этого достижения «Боруссии» как своих ушей.

    Турнир: Лига 1
    Матч: Ницца – Марсель (11 сентября, 4 тур)
    Ставка: Победа хозяев, Балотелли потребуется менее 10 минут, чтобы забить в своем дебютном матче
    Результат: 3:2, дубль Балотелли, первый гол на 7 минуте

    Тогда было еще непонятно, что «Ницца», потерявшая Бен Арфа, начнет крушить всех подряд. Фаворитом виделся «Марсель». Однако Балотелли уже на 7 минуте реализовал пенальти, а потом забил и с игры. Даже Томаш Губочан с Вильямом Ванкером не смогли сдержать Марио. «Ницца» настолько вдохновилась, что, тормознув в Монпелье, выдала серию из шести побед, уничтожив играющие в ЛЧ «Монако» с «Лионом». Монегаскам Балотелли тоже отгрузил два.

    А какие матчи больше всего удивили вас?

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 24
    Комментарии22
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 декабря 2016, 20:30

      на победу ростова до матча был коф 16,5 и я на него поставил вот это был куш.хоть в матче чуть не обосрался когда бавария сравняла счет 2-2

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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 20 декабря 2016, 20:15

      Я поставил на победу Ростова в игре с Баварией со счётом 3:2. Коэффициент был 14!

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Azat Hatamow 20 декабря 2016, 20:26

      Счет 3:2 до матча оценивался куда выше.

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      Рейтинг: +43

      The_Red 20 декабря 2016, 17:27

      В таких материалах надо бы указывать котировки, если уж материал идет на тему ставок. Да и так можно писать о любой игре - вроде того, что Рондон сделает хет-трик головой...

      Ставки на то, что Пике забьет два, но "Барса" проиграет, конечно, не было. В этом я уверен. Такое можно было поставить только в WH, если прийти и предложить им такое пари, а они уже его рассмотрят и предложат свой коэффициент на это.

      Поражение "Лестер Сити" от "Халла" поначалу оценивалось 3.00, потом выросло до 4.00 или 4+... Что неординарного в таком коэффициенте?

      2 гола от "Гамбурга"... Подобное частенько, наверное, бывает - тем более, что речь об матче в чемпионате Германии.

      На "Боруссию" - "Легия"... Таких ставок тоже не бывает...

      Про "Ницца" - "Марсель" тоже не совсем понятно... Тем более, что ФАВОРИТОМ тогда у всех букмекеров была именно "НИЦЦА", а не "Марсель"...

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > The_Red 20 декабря 2016, 17:39

      Думаю, при желании можно поставить на что угодно. Приведенные примеры с Пике и Рондоном - из этой серии.

      -1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Вингер91 20 декабря 2016, 17:56

      Желания часто ограничиваются возможностями линии. А она предусматривает далеко не все варианты.

      Как я и говорил выше - что-то совсем уж невероятное поставить можно, как правило, в William Hill, предложив им лично свой вариант. А так, большинства таких ставок просто не бывает.

      1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > The_Red 20 декабря 2016, 18:03

      Да это понятно. Можно было бы вообще как здесь в КП ограничиться исходом и тоталом. Но это было бы уже что-то типа аналитики, а я так, в прикол делал.
      Кстати, вот такой разбор от тех, кто занимается и отслеживает коэффициенты, было бы интересно полистать. Там условно "10 самых неожиданных результатов месяца", куда закинуть матчи типа ПСЖ - Генгам.

      -1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Вингер91 20 декабря 2016, 18:27

      КП?

      Ну просто подано все, как материал про ставки, а по сути он таковым не является...

      Подобные материалы тут никому неинтересны (про ставки и котировки). Разве что, 10-ку человек от силы.

      Удивительного в поражении "ПСЖ" от "Генгама" уже нет ничего, учитывая то, как Эмери развалил команду и заразил их гостевой беспомощностью на подобии той, что была у "Севильи" в том сезоне.

      1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > The_Red 20 декабря 2016, 18:40

      Я имею в виду, что коэффициенты на "Генгам" были неплохие, не говоря уже про "Ростов" с "Баварией". Хотя предполагать поражения фаворитов было очень можно.

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Вингер91 20 декабря 2016, 20:13

      Так что за КП?) Или я опять позабыл все интернетовские сокращения?)

      В любом случае, здесь популярность поста зависит только от редакции, которая не жалует подобные материалы и тратить на них время здесь нет никакого смысла.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > The_Red 20 декабря 2016, 20:26

      а, так конкурс прогнозов "Бомбардира".
      Ну если поиграться с форматом/формой подачи, может зайти.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > The_Red 20 декабря 2016, 20:34

      Половина из приведенных ставок в посте у букков поставить вообще нельзя. За выходные таких ставок можно кучу набрать))

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      Рейтинг: +43

      The_Red > forward33 26 декабря 2016, 13:28

      А я разве говорил обратное?)

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Вингер91 26 декабря 2016, 13:29

      Только вот смысла в этих экспериментах нет, когда все зависит только от одного или нескольких редакторов!

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 20 декабря 2016, 16:58

      мне эммет браун не нужен,но на н.г. хочу найти под елкой такой альмонах,хотя бы на 2017 год!!! мне бы хватило))))

      0
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      Рейтинг: +30

      Felix111 20 декабря 2016, 16:29

      Лига чемпионов 5 тур Ростов-Бавария 3:2

      2
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Felix111 20 декабря 2016, 17:35

      Был соблазн) Но уж слишком предсказуемо бы этот матч в таком посте выглядел.

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 20 декабря 2016, 14:32

      Мечты мечты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25045

      bset 20 декабря 2016, 14:03

      Мне срочно нужен Доктор Эммет Браун

      3
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      Рейтинг: +12

      Enable 20 декабря 2016, 13:58

      Знал бы прикуп, жил бы в Сочи...

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 декабря 2016, 13:32

      Да уж)) Так после любого сенсационного результата можно набрать сотню вариантов ставок. К чему этот бред?

      5
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      Рейтинг: +377

      bringing > forward33 20 декабря 2016, 13:51

      Пустая трата Времени

      2
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