Все на зеро. Дикие ставки, которые могли вас озолотить

Людей, разбогатевших на победе «Лестера» в АПЛ, можно пересчитать по пальцам. Блог Vanity Fair выбрал совсем уж безумные ставки на матчи, которые должны были обеспечить вас огромной суммой денег.

Турнир: Примера

Матч: «Сельта» – «Барселона» (2 октября, 7 тур)

Ставка: Пике сделает дубль, но «Барселона» проиграет

Результат: 4:3, дубль Пике

Ставить на дубль Пике могло прийти в голову только сумасшедшему, и тем не менее. Луис Энрике решил поберечь лидеров перед Лигой чемпионов, рассчитывая взять «Сельту» малой кровью. У клуба из Виго было на этот счет свое мнение. Через полчаса каталонцы горели 0:3. На спасение не хватило ни времени, ни ресурсов. Больше тренер «Барсы» так не чудил.

Турнир: Бундеслига

Матч: «Гамбург» – «Боруссия» Д (5 ноября, 10 тур)

Ставка: хозяева забьют 2

Результат: 2:5

Все бы ничего, но в предыдущих девяти турах «Гамбург» забил те же два мяча. Сухая серия к матчу с дортмундцами составляла больше 650 минут. Понятно, что рано или поздно «динозавров» должно было прорвать, но «Боруссия» не виделась тем самым оппонентом, с кем это случится. Впрочем, объяснение тут простое – первый гол «Гамбург» отквитал только при счете 0:4.

Турнир: Лига Европы

Матч: «Маккаби» – «Зенит» (15 сентября, 1 тур)

Ставка: «Зенит» забьет четыре после 75-й минуты

Результат: 3:4, «Зенит» забивал на 77, 84, 86 и 94 минутах

Даже просто поставить на то, что питерцы забьют 4 на выезде, рискнули бы немногие. К 70-й минуте, когда счет стал 3:0 в пользу израильтян, большинство не выключило телевизор разве что из-за русской склонности к достоевщинке. Дескать, страдать – так уж до конца и самозабвенно. А «Зенит» взял и подарил сумасшедший камбэк, первый в целой серии волевых спасений команды Луческу.

Турнир: АПЛ

Матч: «Халл Сити» – «Лестер» (13 августа, 1 тур)

Ставка: победа хозяев

Результат: 2:1

Конечно, было понятно сразу, что защитить титул внезапному чемпиону не удастся. Но многие ли ожидали, что «лисы» посыплются сразу, да еще в гостях у безнадежного «Халла»? На старте сезона у «тигров» не было ни тренера, ни игроков. Они виделись явными кандидатами на возвращение в Чемпионшип. В общем-то, прогнозы оказались верными – сейчас «Халл» идет в зоне вылета. Но снять скальп с чемпиона это ему не помешало.

Турнир: РФПЛ

Матч: «Рубин» – «Анжи» (19 августа, 4 тур)

Ставка: в ворота «Анжи» назначат пенальти, Беленов его возьмет

Результат: 1:2, на 85-й минуте Портнягин не реализовал пенальти

Казалось бы, история тривиальная. Кто-нибудь время от времени берет пенальти. Изюм здесь в том, что во втором и в третьем туре в ворота махачкалинцев уже ставили одиннадцатиметровые, и оба раза Беленов их брал. Предположить попадание снаряда в одну воронку в третий раз наверняка стоило дорогого.

Турнир: Серия А

Матч: «Дженоа» – «Ювентус» (27 ноября, 14 тур)

Ставка: победа хозяев в два мяча, дубль Симеоне

Результат: 3:1, дубль Симеоне

Вряд ли было много желающих поставить хотя бы на одно из этих событий по отдельности, а уж дуплетом и подавно. Но туринцы неожиданно развалились в Генуе, получив три пробоины за полчаса. Максимум, на что их хватило – гол престижа. Массимилиано Аллегри так и не нашел внятного объяснения тому, что произошло с его командой. Зато Симеоне-старший получил отличный повод для гордости.

Турнир: Лига Чемпионов

Матч: «Боруссия» Д – «Легия» (22 ноября, 5 тур)

Ставка: Гости забьют 4, но крупно проиграют

Результат: 8:4

Здесь фантазию включать можно было безгранично, я просто выбрал наиболее абсурдный сценарий. Дортмундцы с поляками устроили полное сумасшествие, побив рекорд ЛЧ по результативности. Помогла «Легия» установить и рекорд по результативности на групповом этапе. Без 14 мячей, забитых за два матча в ворота поляков, не видать бы этого достижения «Боруссии» как своих ушей.

Турнир: Лига 1

Матч: Ницца – Марсель (11 сентября, 4 тур)

Ставка: Победа хозяев, Балотелли потребуется менее 10 минут, чтобы забить в своем дебютном матче

Результат: 3:2, дубль Балотелли, первый гол на 7 минуте

Тогда было еще непонятно, что «Ницца», потерявшая Бен Арфа, начнет крушить всех подряд. Фаворитом виделся «Марсель». Однако Балотелли уже на 7 минуте реализовал пенальти, а потом забил и с игры. Даже Томаш Губочан с Вильямом Ванкером не смогли сдержать Марио. «Ницца» настолько вдохновилась, что, тормознув в Монпелье, выдала серию из шести побед, уничтожив играющие в ЛЧ «Монако» с «Лионом». Монегаскам Балотелли тоже отгрузил два.

А какие матчи больше всего удивили вас?