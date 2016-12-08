Слуцкий: если не выиграем, все в Иркутск полетят.

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает самые яркие цитаты экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Кто-то не забивает, кто-то пропускает, кто-то ошибается, тренер, конечно, за любые ошибки, которые игроки допускают на футбольном поле, несет полную ответственность».

«Для тренера очень важно не бояться возможного увольнения, потому что это часть работы, и я давно уже этого не боюсь. Я отношусь к этому максимально философски. Моя задача – максимально качественно работать тот промежуток, который мне будет предоставлен и делать максимум возможного».

«На сегодняшний день все мои мысли связаны с ЦСКА. Ну а в будущем все возможно. Признаюсь, что мне было бы интересно попробовать свои силы за границей».

«Я и сейчас еще многих вещей не знаю, каждый день продолжаю открывать для себя какие-то новые вещи, как и любой человек в своей жизни. Не бывает такого, что ситуация, которая была у тебя с игроком А, повторится с игроком Б. Она всегда уникальна».

«Себе нужно доказывать каждый день. Все твои регалии имеют смысл, только когда заканчиваешь. У меня дома в кабинете висит полка с медалями, я на них смотрю и понимаю, что их уже никто не отнимет. Их и сейчас никто не отнимет, но сегодня ты в любой игре можешь получить такую оплеуху, после которой ни одна медаль тебя не защитит»

«Футбол – не наш вид спорта, к сожалению. У нас есть климатические условия, полгода не можем играть в футбол. Посмотрите, зрительский интерес небольшой. Американская лига имеет в 2,5 раза более высокую посещаемость, чем у нас. И я делаю все зависящее, чтобы футболисты были не объектами для шуток, а героями».

«Футболисты говорят, что они не читают. Это правда только отчасти. Многих «известных экспертов» они действительно не знают и не читают, но интервью своего главного тренера, где, тем более, про тебя что-то говорят, они прочитают обязательно. А если вдруг пропустят, им расскажут близкие или друзья и скинут ссылку».

«Все тренеры снимают стресс по-разному. Хиддинк вон гонял на джипе по автобану. Я же, если есть такая возможность, сразу после игры стараюсь активно заниматься спортом. Иду в фитнес-зал – плаваю, занимаюсь боксом. Физическая нагрузка после матчей сильно помогает снимать стресс. Клин клином вышибаю».

«У меня каждый день столько вещей, о которых надо думать прямо сейчас, что не могу позволить себе потратить хоть чуточку времени на мысли о том, что будет через три года».

«Смешных шуток про футбол на самом деле не так много, но есть неплохие. Помню, команда КВН «Парапапарам» на Летнем Кубке разыграла такую миниатюру. Мой диалог с Мутко. Мне объявили, что работаю бесплатно, и я задаю уточняющие вопросы: «Скажите, пожалуйста, а на самолёт билеты я тоже сам покупаю?». Представители РФС кивают головой. «А, хорошо, – радуюсь «я». – Хоть мили накоплю!».

«Внимание прессы не докучает вовсе. Я не беру незнакомые номера уже много лет. Просто раньше я не брал 10 незнакомых номеров за день, сейчас 50 – вот и вся разница. А в обычной жизни привычные маршруты какими были, такими и остались. Машина – база, база – клуб, клуб – встреча, встреча – дом. В магазины я не хожу».

«Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась национальная команда, отказаться от предложения я не мог. Руководить сборной своей страны – большая честь и ответственность. Конечно, придётся нелегко, но я благодарен за оказанное мне доверие».

«Избрание Мутко – это сенсационнейшая новость. Если серьезно, думаю, это большой плюс для РФС. Другое дело, что Мутко и так давно занимается РФС».

«На мой взгляд, в России сейчас целая группа игроков, которые созрели для выступления в зарубежных чемпионатах. И мне как тренеру сборной было бы очень интересно, если бы Дзагоев, Александр Кокорин, Олег Шатов играли в ведущих европейских чемпионатах. Почему этого не происходит? Мне сложно ответить на этот вопрос».

«Тех, кто не разбирается в футболе, я не слушаю. Смысл их слушать? Есть просто люди, для которых футбол – это не их профессия, но за счет глубочайшего ума и погруженности в эти процессы они хорошо в футболе разбираются».

«Я понял, что модель игры, которая была у нас в отборочных матчах и которую я планировал использовать на Евро – большое количество позиционных атак, игра центральной тройки, большой контроль мяча, высокие крайние защитники – это не работает».

«Я понял, что изначальный вариант не очень получается, и родилось знаменитое КоСмоДзю. Я понял, что мы должны переформатироваться».

«Роман Нойштедтер – это очень качественный центральный защитник. Мне казалось это очень хорошим ходом на будущее – неважно, для себя или для другого тренера сборной. К сожалению, из-за форс-мажора ему пришлось оказаться в опорной зоне, где он не играл год».

«Мы разочарованы своей игрой и тем, что не смогли оправдать ожидания болельщиков. Думаю, тренера менять нужно точно, а что еще – это вопрос к РФС».

«Много чего не хватило, хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что не смогли проявить характер, волю и мастерство. Когда проигрываешь по всем статьям, то сложно выделить что-то одно, не хватило всего, к сожалению, это реальность. Наверное, сборная могла выступить лучше, готов взять всю вину на себя, значит, я не смог найти оптимальной взаимосвязи, довести игроков до оптимальной готовности. Ребята старались, как могли, но, видимо, какие-то мои ошибки не позволили им сыграть лучше».

«Я мудак. Моя профессия такова, что мне с незнакомыми или малознакомыми людьми вообще нельзя разговаривать. И виноват я».

«Евро-2016 – это серьезный удар, очень болезненный. Я постараюсь превратить это в положительный опыт, я сделал огромное количество выводов. Кто-то из футболистов после последнего матча сидел и говорил: «Зачем вообще сюда приезжали?». Это неверный подход. Я все равно здесь был. Я вывел сборную на чемпионат Европы – это достижение. У меня были матчи как у тренера в финальной части чемпионата Европы – это не достижение, но это опыт».

«Футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы говно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета».

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