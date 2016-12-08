КВН, ЧГК и другие клубы для Слуцкого

Леонид Слуцкий и ЦСКА решили расстаться. Поездка со сборной во Францию подпортила имидж Леонида Викторовича как тренера, но клубов, в которых его встретят с распростертыми объятьями, хватает.

Официальным объявлением накануне матча с «Тоттенхэмом» руководство, видимо, хотело встряхнуть игроков. Не помогло – на «Уэмбли» армейцы, забив первыми, все равно проиграли. Но Слуцкий ушел бы в любом случае, да и о возможном назначении Гончаренко говорили еще летом.

Мы договаривались, что он отработает первый круг и уйдет. Команда играет хорошо, место занимает достойное, мы будем бороться за чемпионство. То, что он будет просто ходить на работу, – это неправильно. Иногда мы устаем, и от работы начинает подташнивать.

Евгений Гинер

КВН или ЧГК

Леонид Викторович устал и хочет отдохнуть. Вряд ли он возглавит кого-то уже зимой. Хотя Вадим Скрипченко вот тоже на отдых собирался, а вместо этого разгромил «Спартак». Но пока Слуцкий отдыхает от футбола, мы вполне можем встретить его, например, на ЧГК, или в КВН. Интеллектуал, известная личность, язык подвешен – все карты в руки.

Опыт есть – Слуцкий играл в ЧГК со сборной России и, в отличие от Евро-2016, выигрывал. Есть и пример Василия Уткина перед глазами. КВН – вообще молодость Леонида Викторовича. Правда сейчас стоит ждать его там скорее в жюри – возраст и статус обязывают. В этом году Слуцкий уже судил 1/8 финала высшей лиги КВН. А пару лет назад пробовал себя и на сцене, поучаствовав в СТЭМе.

ЦСКА

Слуцкий как Карлсон – улетел, но обещал вернуться. Претензий взаимных у них с клубом нет. Просто устали немного друг от друга тренер и команда. Для игроков это возможность немного встряхнуться. А заодно оценить, насколько привольно им жилось со Слуцким. Привыкаешь ведь даже к хорошему, оно становится опостылевшей рутиной. Когда здоровье есть, о нем не задумываешься. Для ЦСКА ситуация с уходом успешного тренера в творческий отпуск не нова. Валерий Газзаев вот тоже уходил в сборную, а потом вернулся и выиграл Кубок УЕФА.

Хотел бы еще раз сказать всем «спасибо» и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу «прощай», я говорю – «до свидания».

Леонид Слуцкий

Остальная Россия

Если не в ЦСКА, то куда? Прежде всего, стоит рассматривать отечественный рынок с прицелом на лето. Возглавить «Зенит» или «Спартак» было бы кощунством, а позиции Карреры и Луческу сейчас прочны. Но минимум три места потенциальной занятости помимо ЦСКА дома имеются. И хотя бы с одним дело вполне может выгореть.

Однозначно оценить работу Игоря Шалимова в «Краснодаре» пока сложно, но по итогам всего сезона выводы со стороны Галицкого вполне могут последовать. Аналогичная ситуация с «Локомотивом», где четвертый раз пытается войти в одну реку Семин. В Казани тоже сделали серьезные ставки, но пока работа Хави Грасии вызывает противоречивые отклики. Позиций вверху турнирной таблицы слишком мало, чтобы хватило всем.

Европа

Едва стало известно об отставке Слуцкого, как слухи отправили тренера в «Витесс». Единственная причина всерьёз рассматривать скромный голландский клуб – партнерские отношения с «Челси». Лондонцы обкатывают там молодежь, а с ЦСКА у них тоже довольно теплая взаимосвязь. Поэтому потенциальное появление Слуцкого в Арнеме не выглядит таким уж бредом. Повариться годик-другой в европейском футболе, а там можно и в желанную Англию.

Напрямую туда, даже не в «МЮ», а в клуб попроще, позовут едва ли. Да, Слуцкий удачно работал в ЦСКА, но проваливался в последних розыгрышах ЛЧ. Четвертьфинал начинает зарастать тиной. А тут ещё свежее фиаско в сборной. Теперь надо восстанавливать реноме. Неплохим вариантом для этого видится кроме Голландии Франция. Оттуда налажен поток игроков в АПЛ, но и тренеры попадаются. Можно впомнить из недавних Реми Гарда с Клодом Пюэлем.

Амбиций и денег в Лиге 1 поменьше, чем в Примере или Серии А, зато стиль игры, прививаемый Слуцким, вполне должен зайти. В «ПСЖ», несмотря на все проблемы Унаи Эмери, не пригласят. Ну, только если Дзюбу купят. Зато в «Бордо», «Марселе» или «Лионе» вполне могут рискнуть.