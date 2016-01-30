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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Виалли, Папен, Шалимов и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1992/93

    30 января 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Виалли перебрался в «Ювентус», «Марсель» продал Папена в «Милан», а «Интер» усилился Шалимовым.

    Блог "Футбол в стиле Ретро" продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы взяли стоимость перехода из клуба в клуб.

    Джанлука Виалли

    Нападающий, Италия

    Из "Сампдории" (Генуя; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 11,55 млн. £.

    Жан-Пьер Папен

    Нападающий, Франция

    Из "Марселя" (Марсель; Франция) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.

    Игорь Шалимов

    Полузащитник, Россия

    Из "Фоджи" (Фоджа; Италия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.

    Дарко Панчев

    Нападающий, Югославия

    Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.

    Дэвид Платт

    Полузащитник, Англия

    Из "Бари" (Бари; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 6,83 млн. £.

    Джанлуиджи Лентини

    Полузащитник, Италия

    Из "Торино" (Турин; Италия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 6,69 млн. £.

    Деян Савичевич

    Полузащитник, Югославия

    Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £.

    Пол Гаскойн

    Полузащитник, Англия

    Из "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон; Англия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,18 млн. £.

    Зинедин Зидан

    Полузащитник, Франция

    Из "Канна" (Канны; Франция) в "Бордо" (Бордо; Франция). Сумма сделки - 4,9 млн. £.

    Юрген Клинсманн

    Нападающий, Германия

    Из "Интера" (Милан; Италия) в "Монако" (Монако; Франция). Сумма сделки - 4,9 млн. £.

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Платт, Просинечки, Хесслер и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1991/92

    Фото: tumblr.com, sempreinter.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 31 января 2016, 20:27

      сегодня смешные цены.а тогда да,бешеные деньги были.

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      Рейтинг: +84

      Defensore 30 января 2016, 21:51

      Италия такая Италия

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