Виалли, Папен, Шалимов и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1992/93

сегодня смешные цены.а тогда да,бешеные деньги были.
Блог "Футбол в стиле Ретро" продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы взяли стоимость перехода из клуба в клуб.
Джанлука Виалли
Нападающий, Италия
Из "Сампдории" (Генуя; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 11,55 млн. £.
Жан-Пьер Папен
Нападающий, Франция
Из "Марселя" (Марсель; Франция) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.
Игорь Шалимов
Полузащитник, Россия
Из "Фоджи" (Фоджа; Италия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.
Дарко Панчев
Нападающий, Югославия
Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.
Дэвид Платт
Полузащитник, Англия
Из "Бари" (Бари; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 6,83 млн. £.
Джанлуиджи Лентини
Полузащитник, Италия
Из "Торино" (Турин; Италия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 6,69 млн. £.
Деян Савичевич
Полузащитник, Югославия
Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £.
Пол Гаскойн
Полузащитник, Англия
Из "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон; Англия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,18 млн. £.
Зинедин Зидан
Полузащитник, Франция
Из "Канна" (Канны; Франция) в "Бордо" (Бордо; Франция). Сумма сделки - 4,9 млн. £.
Юрген Клинсманн
Нападающий, Германия
Из "Интера" (Милан; Италия) в "Монако" (Монако; Франция). Сумма сделки - 4,9 млн. £.
Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
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Фото: tumblr.com, sempreinter.com
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