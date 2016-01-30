Виалли, Папен, Шалимов и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1992/93

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Виалли перебрался в «Ювентус», «Марсель» продал Папена в «Милан», а «Интер» усилился Шалимовым.

Блог "Футбол в стиле Ретро" продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы взяли стоимость перехода из клуба в клуб.

Джанлука Виалли

Нападающий, Италия

Из "Сампдории" (Генуя; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 11,55 млн. £.

Жан-Пьер Папен

Нападающий, Франция

Из "Марселя" (Марсель; Франция) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.

Игорь Шалимов

Полузащитник, Россия

Из "Фоджи" (Фоджа; Италия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.

Дарко Панчев

Нападающий, Югославия

Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Интер" (Милан; Италия). Сумма сделки - 8,4 млн. £.

Дэвид Платт

Полузащитник, Англия

Из "Бари" (Бари; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 6,83 млн. £.

Джанлуиджи Лентини

Полузащитник, Италия

Из "Торино" (Турин; Италия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 6,69 млн. £.

Деян Савичевич

Полузащитник, Югославия

Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Милан" (Милан; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £.

Пол Гаскойн

Полузащитник, Англия

Из "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон; Англия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,18 млн. £.

Зинедин Зидан

Полузащитник, Франция

Из "Канна" (Канны; Франция) в "Бордо" (Бордо; Франция). Сумма сделки - 4,9 млн. £.

Юрген Клинсманн

Нападающий, Германия

Из "Интера" (Милан; Италия) в "Монако" (Монако; Франция). Сумма сделки - 4,9 млн. £.

Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: tumblr.com, sempreinter.com

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