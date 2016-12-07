Пять причин, почему «Тоттенхэм» провалил Лигу чемпионов

«Тоттенхэм» и ЦСКА поспорят за попадание в весеннюю часть еврокубков. Однако на продолжение борьбы в Лиге чемпионов оба коллектива шансы потеряли. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о проблемах, с которыми столкнулся «Тоттенхэм» в турнире.

Несчастливый «Уэмбли»

Из-за реконструкции домашнего стадиона «Уайт Харт Лейн» «шпоры» вынуждены играть матчи Лиги чемпионов на другом стадионе.

«Мы очень рады, что смогли достичь этого соглашения. Учитывая нынешнее сокращение мощностей на «Уайт Харт Лейн» на следующий сезон и требования к билетной программе для Лиги чемпионов, выступления на «Уэмбли» будут означать, что мы сможем вместить всех наших владельцев абонементов», – сказал однажды президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви.

Руководство «Тоттенхэма» с оптимизмом смотрело на эту вынужденную меру, ведь клуб получал повышение прибыли от продажи билетов и возможность проводить матчи Лиги чемпионов на главном стадионе Англии. Казалось, что в этом решении одни только преимущества.

«Уверенности войскам Почеттино придает тот факт, что в декабре прошлого года они обыграли «Монако» в Лиге Европы. Но «Уэмбли» ставит жирный знак вопроса. От того, как быстро «шпоры» привыкнут играть домашние матчи не на «Уайт Харт Лейн», может зависеть, выйдут они из группы Е или нет», – сказал перед началом домашнего матча против «Монако» журналист Дэниэл Такер.

По итогам двух домашних матчей стало очевидно, что «шпоры» не сумели прижиться на Уэмбли и почувствовать поддержку трибун. Игроки и тренер после каждого домашнего матча приходилось отвечать на вопросы об Уэмбли. «Мы плохо играли. И «Уэмбли» здесь ни при чем», – сказал Почеттино после домашнего поражения от «Байера».

«Если мы попадем в Лигу Европы, то было бы хорошо принимать соперников на «Уайт Харт Лэйн». Дома будет проще, ведь мы прекрасно знаем свой стадион», – парировал полузащитник Мусса Сиссоко. Очевидно, на «Уэмбли» «шпоры» не ощущали себя хозяевами и, по сути, проводили матчи на нейтральном поле.

Травмы лидеров

Если матч первого тура Лиги чемпионов против «Монако» из-за травмы пропускал лишь основной левый защитник Дэнни Роуз, то важнейший домашний матч против «Байера» пропускали уже основной центральный защитник Тоби Алдервейрелд и лучший бомбардир «шпор» Гарри Кейн. Конечно, отсутствие Кейна негативно отразилось на атакующих действиях «Тоттенхэма», который в двух матчах против «Байера» ни разу не смог забить в ворота Лено. Сон Хын Мин и Винсент Янссен не смогли качественно заменить бомбардира «шпор», поэтому такой плачевный результат закономерен. А травма лучшего полузащитника Дембеле добила «Тоттенхэм» окончательно.

«Мусса Дембеле – важный игрок для нашей команды, но его травма не может служить оправданием. Он повредил голеностоп и не смог продолжать встречу. Мы должны кое-что поменять в своей игре, улучшить ее», – сказал Почеттино после домашнего поражения от «Байера».

Решающий выездной матч против «Монако» пропускали основные защитники Тоби Алдервейрелд и Кайл Уокер. А недавно восстановившиеся после травм Харри Кейн и Деле Алли были не в лучшей форме. Очевидно, травмы и последствия от них сыграли важнейшую роль в трех поражениях «шпор» в Лиге чемпионов, которые и стали определяющими в вылете «Тоттенхэма» из Лиги Чемпионов.

Загруженность и конкуренция

АПЛ – самая конкурентная лига в мире, поэтому команды вынуждены тратить значительно больше сил на внутренние чемпионаты. Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер давно отмечал, что слабые выступления клубов из чемпионата Англии обусловлены конкуренцией. По мнению Венгера, огромные финансовые возможности клубов Премьер-лиги негативно отражаются на выступлении в еврокубках. К матчам Лиги чемпионов команды подходят просто-напросто истощенными.

«Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов, и раз уж ты считаешься топ-клубом, тебе необходимо справиться с этой нагрузкой». «Я не знаю, как остальные европейские клубы смотрят на английские клубы, но Премьер-лига становится все более конкурентоспособной. Я не знаю, оказывает ли это большой эффект, но сейчас рано делать глобальные выводы», – Арсен Венгер.

Но если Венгера можно заподозрить в предвзятости к «шпорам», то капитана «Тоттенхэма» Льориса, очевидно, нет. «Уровень Премьер-лиги иногда даже мешает достойно выступать в еврокубках – В АПЛ приходится отдавать слишком много сил», – сказал голкипер «Тоттенхэма».

На решающий выездной матч против «Монако» Маурисио Почеттино мог выпустить более сильный состав, но главный тренер «шпор» решил поберечь лидеров команды перед дерби с «Челси». Основным защитникам Кайлу Уокеру и Яну Вертонгену была предоставлена передышка, поэтому из основных защитников «Тоттенхэма» в матче играл лишь левый защитник Дэнни Роуз. Плюс лучшего игрока «шпор» в матче против «Челси» Кристиана Эриксена болельщики увидели только в середине второго тайма. Очевидно, эксперименты в обороне «шпор», из-за ротации состава, способствовали поражению, по сути, Почеттино жертвовал матчами Лиги чемпионов в угоду успешного выступления в чемпионате Англии.

Психология

«Для нас это исторический момент. Мы должны поехать на «Уэмбли» и там играть, вести себя естественно, стараться выигрывать матчи и не искать оправданий. Надо сыграть и попытаться победить «Монако». Это главное. Волнительно играть с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов УЕФА. Просто фантастика, словами эти чувства не описать. Думаю, все будут в восторге. На большом поле «Уэмбли» больше места для маневра. А когда больше места, сопернику сложнее прессинговать», – сказал Почеттино перед началом домашнего матча против «Монако».

Маурисио Почеттино дебютировал в Лиге чемпионов со «шпорами». Давление на игроков и тренера только росло. В последние годы «Тоттенхэм» привык играть в Лиге Европе, а к этому турниру у представителей АПЛ весьма прохладное отношение. Очевидно, перестроиться с чемпионата Англии на матчи Лиги Европы командам сложно. Возможно, игроки переоценили свои возможности или попросту забыли, что играют в Лиге чемпионов, ведь здесь нет времени на раскачку от каждого матча зависит судьба команды. А молодая и талантливая команда Почеттино попросту не обладает игроками с большим еврокубковым опытом. По сути, в Лиге чемпионов постоянно в свое время играли только Уго Льорис, Кристиан Эриксен и Сон.

«Нужно играть лучше, качественнее. Лига чемпионов – турнир непростой, он требует немалых психологических и физических затрат. Когда команда выступает на таком уровне, она должна показывать больше», – сказал Почеттино. Теперь Маурисио понял, что в Лиге чемпионов психология не менее важна, чем физическая подготовка команды.

Отсутствие глубины состава

Возможно, дебют в Лиге чемпионов повлиял на аргентинца, ведь главный тренер «шпор» сам принял несколько ошибочных решений. Очевидно, для игры на два фронта Почеттино не хватает глубины состава, поэтому из-за травм основных футболистов и скудной скамейки «Тоттенхэм» не смог добиться желаемого результата в Лиге чемпионов.

«Нам нужно улучшить команду, это очевидно. Я, болельщики, игроки — мы все согласны с тем, что команду нужно усилить. Лига чемпионов — это другой уровень. Чтобы успешно выступать в АПЛ, Лиге чемпионов и двух национальных кубках, необходим баланс и глубина состава. Нам нужно улучшить команду», – сказал Почеттино после того, как судьба его команды в турнире оказалась ясна.

«Тоттенхэм» мог выступить в Лиге чемпионов значительно лучше. За пять матчей турнира «шпоры» проиграли три матча, а за 14 туров в АПЛ – лишь один. Очевидно, совокупность всех проблем, с которыми столкнулся «Тоттенхэм», не позволили Почеттино вывести свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, но у «Тоттенхэма» все еще впереди. Еврокубковую весну команда может себе обеспечить, даже сыграв вничью с ЦСКА. А там легко замахнуться и на победу в Лиге Европы – турнире менее престижном, но все-таки европейском.

Фото: globallookpress.com

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