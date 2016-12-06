Почему ЦСКА обыграет «Тоттенхэм» в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов

Групповой этап Лиги Чемпионов вступает в свою решающую фазу, именуемую «последний тур». В это время здесь решается судьба многих команд, в том числе и московского ЦСКА, который еще может выйти в Лигу Европы.

Для этого ЦСКА необходимо победить в заключительном туре группового этапа сам лондонский «Тоттенхэм», причем на выезде. Кому-то это кажется абсолютно невозможным. С дугой стороны, ЦСКА имеет все шансы победить и, скорее всего, сделает это.

С самого начала группа, которая досталась команде Слуцкого в этом розыгрыше Лиги Чемпионов не сулила ничего хорошего. В соперники столичная команда получила Монако», «Байер» и «Тоттенхэм». Конечно, никто из трио не относится к числу грандов современного футбола, но все эти команды гораздо сильнее самого ЦСКА и приближены к когорте «топ» у себя на родине. И представляют эти команды топ-чемпионаты Европы. Так что скептические настроения в отношении шансов ЦСКА в этом розыгрыше Лиги Чемпионов были понятны и поэтому никто не удивляется тому, что сейчас представители российского футбола занимают в этом квартете последнее место.

Но шансы на еврокубковую весну у ЦСКА не потеряны. Они в своем активе имеют три очка, а лондонские «шпоры» четыре. То есть, в случае победы ЦСКА должен обойти «Тоттенхэм» в таблице и получить свою путевку в Лигу Европы. Конечно, если смотреть на расстановку сил и вспоминать, как в Москве «шпоры», включив скорости, терзали оборону соперника, поверить в успех ЦСКА в этой игре невозможно. Но я предлагаю взглянуть на эту пару под другим углом.

Лига Европы – второй по значимости турнир и далеко не каждая команда из топ-чемпионата Европы готова тратить силы в этом турнире, на фоне чего мы часто видим, как некоторые хорошие команды, буквально, умышленно уходят от выступления в Лиге Европы. Особенно это касается англичан, которые в своем большинстве скептически относятся к этому турниру и Почеттино вполне может принять решение отказаться от выступления там. Аргентинец прекрасно знает, как этот турнир отнимает силы у команды и в этом сезоне такой груз просто не нужен «шпорам».

Конкуренция в Англии растет с каждым новым сезоном, а «Тоттенхэм» хочет регулярно выступать на уровне Лиги Чемпионов. Для этого надо попасть в четверку в АПЛ, а сделать это с каждым годом все труднее. Поэтому, Почеттино и Ко должны всерьез подумать – нужна ли им эта ноша. Я думаю, что нет и от нее «шпоры» легко откажутся.

ЦСКА же сейчас Лига Европы не повредит. У команды есть серьезные финансовые проблемы, а выступление на европейской арене может, хоть как-то, им помочь в решении этих самых проблем. Тем более, что в чемпионате догнать «Спартак» и «Зенит» выглядит слишком непростой целью, да и российские команды не такие привереды в плане еврокубков. Поэтому ЦСКА, определенно, должен со всей серьезностью отнестись к игре, а вот сами «шпоры», скорее всего, выйдут на поле с отрешенными мыслями и без особого желания. Тем более, что в ближайшем туре в чемпионате Англии им гостить на «Олд Траффорд» и тут очевидно, что лучше настроиться на игру с конкурентом в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов, чем тратить силы на матч, который может подарить им совсем не нужное выступление в Лиге Европы.

Кроме того, можно говорить о том, что «Тоттенхэм» не умеет играть на новом «Уэмбли», где команда в этом сезоне проводит свои домашние матчи в Лиге Чемпионов. Всего здесь «Тоттенхэм» провел семь игр. Самая первая пришлась на финал Кубка Лиги в 2008 году и тогда нынешняя команда Почеттино переиграла «Челси» со счетом 2:1. После «шпоры» проиграли тут в финалах Кубка Лиги 2009 и 2015 годов, полуфиналах Кубка Англии в 2010 и 2012 годах, а также в обоих домашних встречах Лиги Чемпионов в этом сезоне. Так что, фактор поля, очевидно, на стороне ЦСКА. Как и мотивация.

Поэтому московская команда вполне может одолеть лондонскую и получить право выступать в Лиге Европы. Всего ЦСКА до этого гостил в Англии семь раз и сумел добиться здесь 2 побед и 3 ничьих, при двух поражениях. Лондонцы же противостояли российским командам три раза на своей территории и ни разу не проиграли. На их счету две победы и одна ничья.