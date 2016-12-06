Давайте еще у сторожа спросим...

Победа ожидает того, у кого все в порядке, и это называется удачей. (Руал Амундсен)

Вы никогда не замечали, что в заслуженном успехе иной раз бывает что-то весьма обидное и унизительное? Разве вы не ловили на себе завистливые взгляды соседей или сослуживцев, когда за титанические усилия и старания вы получали грамоты, медали, кубки, премии, подарки? «Повезло», — презрительно шипят хронические неудачники. Ведь проще всего заподозрить вас в сговоре с дьяволом, удачном стечении обстоятельств, чем признать заслуженное торжество вашего трудолюбия и мастерства.

Разве везение – это не случайный успех? Везение – это счастливый лотерейный билет, кошелек который заметили и подняли только вы, ведь это промысел всевышнего, спасшего вас от серьезной неприятности. Так вот, чтобы вдруг стать «везучим» в какой-либо области, нужно быть, прежде всего, профессионалом своего дела, знать чего ты хочешь, а главное, как этого добиться. И это только ваши неверные решения и поступки ставят вас в неловкое положение – положение человека проигравшего. А жалобы на невезение – всего лишь фиговый лист, призванный прикрыть ваш срам.

В спорте без удачи и везения сложно, но разве это первая и единственная причина победы спортсменов? Без многолетней упорной работы чемпионом не станешь. Подойдите и скажите человеку, отпахавшему по солнцепеку 42 километра и первым пересекшим финишную ленту, что ему просто повезло. Думаю, он вас не поймет и вполне предсказуемо покалечит.

Закончился последний матч в этом году. «Спартак» победил «Рубин» в нервной, непредсказуемой, боевой игре. Было ясно, что вне зависимости от исхода этого противостояния, москвичи станут победителями этой части чемпионата. Но это не важно. После матча в Самаре, все ждали от «Спартака» «продолжения банкета». Очередное поражение, как подтверждение неопровержимой правоты тех, кто утверждал, что разгром в Самаре – это только начало долгожданного конца. Так было и после неудачного выезда команды в Хабаровск и поражения от местных армейцев. Потом случилась «Уфа» и оплеуха от «Зенита». Специалисты наперегонки бросились рассуждать, а чей же это «Спартак», Аленичева или Карреры? После Хабаровска радостно заявили, что точно – Аленичева. А какие были яркие, мощные заголовки бессмысленных, пустых статей? Вы мне одно только скажите. Заметки о «Спартаке» стоят дороже? Я пойму.

Но вот вчера состоялась первая волевая и очередная победа «Спартака» в этом сезоне. Ответ скептикам, если им вообще нужны какие-либо ответы. Спартаковцы побеждают случайно? Нет мускул, злости и сил? Так вот, эта игра еще раз наглядно продемонстрировала работу тренерского штаба, желание игроков, их волю и мужской характер.

Тема «Спартака», как всегда актуальна и злободневна. И что примечательно, те, кто недовольны обилием позитивных статей, заметок и интервью в красно-белых тонах с не меньшим удовольствием судачат о любом поражении. Победы списывают на сказочное везение «Спартака», а первое место – на неудачное выступление команд-соперниц.

В таких случаях я привожу в пример биатлон. Представьте на минуту, что Мартен Фуркад, допустивший 4 промаха в гонке преследования на трассе в шведском Эстерсунде, после гонки в интервью скажет:

«Бабиков и Цветков победили только потому, что я плохо стрелял и бежал».

Ну да, верно. В биатлоне так принято. Кто быстрее бежит и точнее стреляет, обычно и побеждает. Кстати, говорят, что известная поговорка «везет тому, кто везет», родом именно из этого вида спорта.

А в футболе, побеждает тот, кто забивает на один гол больше своего соперника. А чемпионом становится команда, которая в конце сезона набрала больше всех очков. Напоминаю, чтобы забить, надо как-то добежать до чужих ворот и даже попытаться попасть мимо вратаря. Вот такая сложная «формула везения». Вот «Спартаку», например – пока «везет».

Вот только почему команда, которая показала лучший результат по многим показателям, ( в том числе по ударам по воротам соперников) демонстрирующая футбол весьма приятный, а не автобусно-итальянское катеначчо, стала просто везучей? Может просто зависть и злость? И я еще могу хоть как-то понять злопыхателей из стана команд соперников и то, если эти болельщики находятся в пубертатном периоде и буйство гормонов не дает сосредоточиться и адекватно воспринимать реальность. Но что делать с Червиченко?

Я уже как-то удивлялся множественным интервью бывшего хозяина «Спартака», имя которого редко ассоциируется с победами «Спартака», скорее наоборот. Андрей Червиченко по каким-то неведомым мне причинам стал футбольным экспертом, к мнению которого кто-то прислушивается, его интервью печатают, а что самое забавное, кому-то из журналистов приходит в голову задавать ему какие то вопросы.

Везет «Спартаку», причем не только в матче с Нальчиком, а уже на протяжении целой десятидневки. Можно только позавидовать такому везению. Еще Архимед говорил: если в одном месте убудет, то где-то прибудет. И наоборот. Может быть, это компенсация за начало сезона, когда они весь матч атаковали-атаковали, не могли забить, пропускали сами и уходили с поля проигравшими. (сентябрь 2010 года)

«Спартаку», конечно, очень сильно везет в нынешнем сезоне. Это касается и в целом команды, которая зачастую добывала очки в матчах, где могла легко их упустить, и отдельно некоторых футболистов. Тот же Денис Глушаков проводит действительно неплохой сезон, но — не без львиной доли везения и удачи. Раньше его удары не достигали даже створа ворот, а теперь стали чаще попадать точно в цель. Да и голы эти, как правило, оказываются либо решающими, как в игре с «Амкаром» или «Ростовом», либо очень значимыми — как в игре с ЦСКА. (декабрь 2016 года)

Везение, везение, везение… Ну, а что же еще? Разве не повезло «Спартаку», что нашелся Федун, который когда-то выкупил клуб? Еще как….

А Червиченко – это вообще кто? Он где-то играл, что-то тренировал? Давайте еще спросим мнение у какого-нибудь сторожа. (Валерий Карпин)